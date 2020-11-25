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Семак: «Второй подряд невыход из группы ЛЧ провалом не считаю. Это реалии»

сегодня, 02:28
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

Пропустили быстрый мяч и тем самым предоставили возможность «Лацио» играть на контратаках. Потом вернулись в игру. Но после пенальти приблизиться по счёту к «Лацио» не смогли. Абсолютно заслуженная победа «Лацио». К сожалению не смогли добиться нужного результата.

Что с Дугласом Сантосом — пока непонятно. Что касается выхода на замену Шамкина и Мусаева, ребята в обойме, они работают с нами, но в данном случае других вариантов не было. Замена Барриоса вызвана тем, что он был на карточке, и чтобы избежать красной, мы его заменили. Любой следующий эпизод мог закончится для нас плачевно. Поэтому решили его заменить.

Как хватает сил Жиркову? Стараемся беречь Юру всегда. Мы ограничены в количестве игроков. Того же Кузяева заменить некем. График для ребят очень и очень жёсткий.

Почему Мостовой не делает диагонали и переводы? Это точно не те качества, которые нужны ему. Потенциал есть, но нужно время, чтобы его раскрыть. Пока он сделать этого не может.

То, что «Зенит» второй год подряд не выходит из группы, провалом не считаю. Это реалии. Чуда не случилось, учитывая состояние лидеров нашей команды. Дриусси, Азмун провели полторы тренировки за месяц. Малком только восстановился. Так что всё закономерно.

Сравнить качество игры в этой ЛЧ с прошлой? Вопрос на поверхности. Причины в изменении лимита и травмах. В итоге мы оказались ограничены в выборе состава и вариативности. В прошлом году в этом смысле было больше игроков.

[Голы после дальних ударов] «Лацио» связаны с тем, что у них есть игроки, которые хорошо бьют издали. Моменты у наших ворот — приходилось идти вперёд отыгрываться большими силами, а «Лацио» — такая команда, которая очень хорошо умеет контратаковать.

Я согласен, что наши защитники проигрывали борьбу один в один, с учётом того, что выбор защитников у нас невелик, а уровень мастерства игроков «Лацио» позволяет обыгрывать один в один наших защитников. Ловрена в матче с «Брюгге» может заменить только Прохин. Больше никого нет.

Иммобиле — фантастический игрок. Практически в одиночку сделал игру. Два его мяча, с учётом того, что один — пенальти — этого достаточно в такой игре для положительного результата.

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Все комментарии
Оновтун
Оновтун
сегодня в 02:55
Реалии в том, что ты бездарный карьерист
youtomee
youtomee
сегодня в 02:53
одна ничейка за 4 игры и то с полурезервным составом Лацио, это при том, что Зенит из первой корзины, соответственно грандов у него в группе нет, проиграли Брюгге, 4 место в прошлом году и вероятно 4 будет и в этом, что по мнению Семака можно называть провалом тогда?
Ген Геныч
Ген Геныч ответ roniker_ (раскрыть)
сегодня в 02:48
Да не!!!!!!!!!!!!Это как раз наш уровень и Турция туда же!!!!!!!!!!!!!!!!!!С такими командами мы еще конкурировать можем а вот уже с даже с Голландца1!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что наш уровень за последние 2 года пробил дно !!!!!!!!!!!!Гаааааазпром- спасибо .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
roniker_
roniker_ ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 02:44
Думаю, в перечисленных странах уровень повыше чем у наших должен быть. Сейчас по качеству мы на уровне клубов из Беларуси, Грузии или Армении.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:40
Рекорд в 10 вылетов будет побит
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 02:37
Если это реалии,то и з/п должны быть сопоставимыми!!!!!!!!!!!!!!!!Думаю,как в чемпионате Польши или Чехии с Норвегией в самый раз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Контракты делайте в 10 раз меньше ,тогда и вопросов не будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 02:35
Это и есть самый настоящий провал особенно в этом году. Нужно быть обьективным.
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