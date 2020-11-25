Семак: «Второй подряд невыход из группы ЛЧ провалом не считаю. Это реалии»

Главный тренер «Зенита» после поражения от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

Пропустили быстрый мяч и тем самым предоставили возможность «Лацио» играть на контратаках. Потом вернулись в игру. Но после пенальти приблизиться по счёту к «Лацио» не смогли. Абсолютно заслуженная победа «Лацио». К сожалению не смогли добиться нужного результата.

Что с Дугласом Сантосом — пока непонятно. Что касается выхода на замену Шамкина и Мусаева, ребята в обойме, они работают с нами, но в данном случае других вариантов не было. Замена Барриоса вызвана тем, что он был на карточке, и чтобы избежать красной, мы его заменили. Любой следующий эпизод мог закончится для нас плачевно. Поэтому решили его заменить.

Как хватает сил Жиркову? Стараемся беречь Юру всегда. Мы ограничены в количестве игроков. Того же Кузяева заменить некем. График для ребят очень и очень жёсткий.

Почему Мостовой не делает диагонали и переводы? Это точно не те качества, которые нужны ему. Потенциал есть, но нужно время, чтобы его раскрыть. Пока он сделать этого не может.

То, что «Зенит» второй год подряд не выходит из группы, провалом не считаю. Это реалии. Чуда не случилось, учитывая состояние лидеров нашей команды. Дриусси, Азмун провели полторы тренировки за месяц. Малком только восстановился. Так что всё закономерно.

Сравнить качество игры в этой ЛЧ с прошлой? Вопрос на поверхности. Причины в изменении лимита и травмах. В итоге мы оказались ограничены в выборе состава и вариативности. В прошлом году в этом смысле было больше игроков.

[Голы после дальних ударов] «Лацио» связаны с тем, что у них есть игроки, которые хорошо бьют издали. Моменты у наших ворот — приходилось идти вперёд отыгрываться большими силами, а «Лацио» — такая команда, которая очень хорошо умеет контратаковать.

Я согласен, что наши защитники проигрывали борьбу один в один, с учётом того, что выбор защитников у нас невелик, а уровень мастерства игроков «Лацио» позволяет обыгрывать один в один наших защитников. Ловрена в матче с «Брюгге» может заменить только Прохин. Больше никого нет.

Иммобиле — фантастический игрок. Практически в одиночку сделал игру. Два его мяча, с учётом того, что один — пенальти — этого достаточно в такой игре для положительного результата.