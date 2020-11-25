Дзюба: «Чемпион страны не имеет права так выступать»

Нападающий «Зенита» прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. По игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть, и это обидно.

Мне кажется, наша проблема в менталитете. Каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, ничего не боятся, всё чётко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется.

Мы должны играть компактно и более агрессивно. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5-10 минут после начала. Ты должен с первой секунды вступать в единоборства, контролировать мяч. Наш большой бич: первая мысль — отдать назад. Всегда учили, что первое движение должно быть вперёд, а у нас всё наоборот.

«Лацио» — с победой, в любом случае. Очень интересная команда с прекрасным тренером, не похожая, наверное, ни на кого. Добротная, с интересными исполнителями.

Шансы на Лигу Европы? Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать всё, чтобы побороться за евровесну.