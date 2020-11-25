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Дзюба: «Чемпион страны не имеет права так выступать»

сегодня, 02:48
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал поражение от «Лацио» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. По игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть, и это обидно.

Мне кажется, наша проблема в менталитете. Каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, ничего не боятся, всё чётко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется.

Мы должны играть компактно и более агрессивно. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5-10 минут после начала. Ты должен с первой секунды вступать в единоборства, контролировать мяч. Наш большой бич: первая мысль — отдать назад. Всегда учили, что первое движение должно быть вперёд, а у нас всё наоборот.

«Лацио» — с победой, в любом случае. Очень интересная команда с прекрасным тренером, не похожая, наверное, ни на кого. Добротная, с интересными исполнителями.

Шансы на Лигу Европы? Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать всё, чтобы побороться за евровесну.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 03:55
ну ничего нового не сказал, можешь идти массировать змея дальше
Палыч82
Палыч82
сегодня в 03:55
У вас полкоманды - иностранцы, о каком именно менталитете речь?)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 03:24
Видно чемпион купленный. Поэтому, и не играет по чемпионски.
Сантус
Сантус
сегодня в 03:06
Можно было бы пошутить....но..он вынес приговор.И это уже не шутка...
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 03:00
А ещё чемпион страны свое дупло не имеет права демонстрировать многомиллионной аудитории, а также партнеров в раздевалке азмунить, но: «ЭТО ЧИСТО ПИТЕР!» (с)
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 02:55
В кой то веке сказал что то, что не рвется рука ко лбу и глаза не закрываются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так то оно так,но вы вышли и ........ как обычно!!!!!!!!!!!!!!!А ты лишь и можешь языком чесать а на деле у тебя всё по другому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оновтун
Оновтун
сегодня в 02:54
Да, надо ломать менталитет, действовать на камеру раскованно, ничего не бояться, не зажиматься.. Только в плане зарплаты порядки менять не нужно, здесь нужно действовать компактно и агрессивно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:52
И все же выступили так. Значит имели право???
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