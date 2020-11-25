Никифоров: «„Зенит“ выступал на равных с „Лацио“»

Бывший российский футболист Юрий Никифоров прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лацио» (1:3) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
К такому результату привели объективные причины. Не будем забывать, что футболисты РПЛ в 2020-м отдыхали меньше всех. Короткая пауза между чемпионатами, адский график для сборников и участников еврокубков, перелеты... А люди-то не совсем железные. Вот к ноябрю и накопилась усталость.
Если же сравнивать выступление наших клубов в четвертом туре Лиги чемпионов, то «Зенит» мне понравился больше «Краснодара». Когда Дзюба сделал счет 1:2, мелькнула надежда, что удастся спасти матч. «Зенит» контролировал мяч, хорошо смотрелся в позиционных атаках, создавал моменты. Но все перечеркнула ошибка Барриоса, который организовал пенальти на ровном месте.
Нельзя сказать, что «Зенит» выглядел совсем плохо. Или что «Лацио» оказался на голову сильнее. В принципе, равная была игра. Но в случае с первым голом все решило высочайшее индивидуальное мастерство Иммобиле. А во втором — Пароло. Такие удары не берутся. А дальше пенальти... «Зениту» же, помимо реализации, не хватило агрессии в атаке. Но откуда этой агрессии взяться, если свежести нет?
Зобнин в Спартаке и в сборной все игры без замен играет и не скажешь что уставший! Видимо "руки не распускает" от безделья!
Когда ЧР проводили по системе "весна-осень" все эксперты кричали что европейские чемпионаты в разгаре а наши клубы в еврокубках без игровой практики и не в тонусе! Перешли на "осень - весна" и опять нытье - устали видите ли! А может просто танцоры плохие?! Может лучше с Дзюбой им другим спортом заняться?!
Зобнин в Спартаке и в сборной все игры без замен играет и не скажешь что уставший! Видимо "руки не распускает" от безделья!
Когда ЧР проводили по системе "весна-осень" все эксперты кричали что европейские чемпионаты в разгаре а наши клубы в еврокубках без игровой практики и не в тонусе! Перешли на "осень - весна" и опять нытье - устали видите ли! А может просто танцоры плохие?! Может лучше с Дзюбой им другим спортом заняться?!
«Зенит» прекрасно знает, как играет «Лацио». Эту команду можно побеждать за счёт очень агрессивной игры. Если все выложатся на 100%, то «Зенит» способен победить. Не за счёт каких-то тактических действий, а именно благодаря самоотдаче на поле."
Радченко.
Вот оно что,на поле вышли,а самоотдачу-то в Питере забыли...))
«Зенит» прекрасно знает, как играет «Лацио». Эту команду можно побеждать за счёт очень агрессивной игры. Если все выложатся на 100%, то «Зенит» способен победить. Не за счёт каких-то тактических действий, а именно благодаря самоотдаче на поле."
Радченко.
Вот оно что,на поле вышли,а самоотдачу-то в Питере забыли...))
да Зенит был выше на голову ... кабы не цепь случайностей, был бы разгром !
да Зенит был выше на голову ... кабы не цепь случайностей, был бы разгром !
Да они родились усталыми...вот только языками трепать,что не все потеряно,что все впереди,да в кассу за зарплатой,тут они не устают...((
Профессионалы мля..((
Да они родились усталыми...вот только языками трепать,что не все потеряно,что все впереди,да в кассу за зарплатой,тут они не устают...((
Профессионалы мля..((
Что они воспринимают под словом УСТАЛОСТЬ
В чемпе играют в пол ноги
По полю ходят как полудохлые черепахи
В кубке России никого нет
В ЕК по полю ходят пешком
Перелеты?
Они что на крыльях летают аки гуси?
В гостиницах все силы на дрочку растрачивают?
Че за глупые отмазки то постоянно
Им просто так чемпионство покупают
Они и играть то не хотят
Бабло и так заплатят
Устали они
Бред сивой кабылы
Что они воспринимают под словом УСТАЛОСТЬ
В чемпе играют в пол ноги
По полю ходят как полудохлые черепахи
В кубке России никого нет
В ЕК по полю ходят пешком
Перелеты?
Они что на крыльях летают аки гуси?
В гостиницах все силы на дрочку растрачивают?
Че за глупые отмазки то постоянно
Им просто так чемпионство покупают
Они и играть то не хотят
Бабло и так заплатят
Устали они
Бред сивой кабылы
После игры вся команда пошла пилить видосики с "игрой рукой")))
После игры вся команда пошла пилить видосики с "игрой рукой")))