Никифоров: «„Зенит“ выступал на равных с „Лацио“»

Бывший российский футболист прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лацио» (1:3) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

К такому результату привели объективные причины. Не будем забывать, что футболисты РПЛ в 2020-м отдыхали меньше всех. Короткая пауза между чемпионатами, адский график для сборников и участников еврокубков, перелеты... А люди-то не совсем железные. Вот к ноябрю и накопилась усталость.

Если же сравнивать выступление наших клубов в четвертом туре Лиги чемпионов, то «Зенит» мне понравился больше «Краснодара». Когда Дзюба сделал счет 1:2, мелькнула надежда, что удастся спасти матч. «Зенит» контролировал мяч, хорошо смотрелся в позиционных атаках, создавал моменты. Но все перечеркнула ошибка Барриоса, который организовал пенальти на ровном месте.

Нельзя сказать, что «Зенит» выглядел совсем плохо. Или что «Лацио» оказался на голову сильнее. В принципе, равная была игра. Но в случае с первым голом все решило высочайшее индивидуальное мастерство Иммобиле. А во втором — Пароло. Такие удары не берутся. А дальше пенальти... «Зениту» же, помимо реализации, не хватило агрессии в атаке. Но откуда этой агрессии взяться, если свежести нет?