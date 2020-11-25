ГлавнаяНовости

Никифоров: «„Зенит“ выступал на равных с „Лацио“»

сегодня, 11:58
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший российский футболист Юрий Никифоров прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лацио» (1:3) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

К такому результату привели объективные причины. Не будем забывать, что футболисты РПЛ в 2020-м отдыхали меньше всех. Короткая пауза между чемпионатами, адский график для сборников и участников еврокубков, перелеты... А люди-то не совсем железные. Вот к ноябрю и накопилась усталость.

Если же сравнивать выступление наших клубов в четвертом туре Лиги чемпионов, то «Зенит» мне понравился больше «Краснодара». Когда Дзюба сделал счет 1:2, мелькнула надежда, что удастся спасти матч. «Зенит» контролировал мяч, хорошо смотрелся в позиционных атаках, создавал моменты. Но все перечеркнула ошибка Барриоса, который организовал пенальти на ровном месте.

Нельзя сказать, что «Зенит» выглядел совсем плохо. Или что «Лацио» оказался на голову сильнее. В принципе, равная была игра. Но в случае с первым голом все решило высочайшее индивидуальное мастерство Иммобиле. А во втором — Пароло. Такие удары не берутся. А дальше пенальти... «Зениту» же, помимо реализации, не хватило агрессии в атаке. Но откуда этой агрессии взяться, если свежести нет?

Все новости
Кавазашвили: «Кто сейчас линчует Черчесова, пусть встанет на его место»
Сегодня, 14:37 Комментарии2
Игнатьев: «Сборная России должна закончить Евро-2020 минимум на 2-м месте»
Сегодня, 13:43 Комментарии14
Игроки «Тамбова» будут бойкотировать матч со «Спартаком»
Сегодня, 13:30 Комментарии7
Боярский: «Черчесову стоит начинать с себя, а не с футболистов»
Сегодня, 13:25 Комментарии13
Боярский: «„Зениту“ нужно сосредоточиться на РПЛ»
Сегодня, 13:13 Комментарии15
Игнатьев: «Наш футбол не даёт возможности двигаться вперёд»
Сегодня, 13:02 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:28, ред.
Нелепейшей отмазки еще слышать не приходилось, т.е другие команды кроме Зенита матчи не играют, для чего тогда в команде целый штат физиотерапевтов, врачей и т.д? Тренер слепой или что, не определяет физическую готовность игроков для конкретного матча? Если слаб физически тогда футбол не для тебя игра. Дети во в дворах могут часами мячи гонять каждый день и не устают. Оправдание удел слабых.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:19
У Артема рука выглядела сильно уставшей
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:16
Театр кукол Образцова !!!
LAISMEN
LAISMEN ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 13:16, ред.
Согласен за мизерные деньги люди добросовестно отрабатывают на стойках на вахтах в тайге и т.д чтобы на кусок хлеба заработать и семью прокормить а эти ЖИРУЮТ по полной
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 13:06
Разговоры про усталость - отмазки для бедных! Люди на стройках по 12 часов в день вкалывают а не как наши футболисты по 1.5 - 3 часа в неделю!
Зобнин в Спартаке и в сборной все игры без замен играет и не скажешь что уставший! Видимо "руки не распускает" от безделья!
Когда ЧР проводили по системе "весна-осень" все эксперты кричали что европейские чемпионаты в разгаре а наши клубы в еврокубках без игровой практики и не в тонусе! Перешли на "осень - весна" и опять нытье - устали видите ли! А может просто танцоры плохие?! Может лучше с Дзюбой им другим спортом заняться?!
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 13:03, ред.
Самое забавное еще то что среди сотни причин бездарной игры нет ни одной причины (ЖАЛОБЫ) о ПЛОХОЙ ОПЛАТЕ ИХ НЕЛЕГКОГО И НЕПОСИЛЬНОГО ТРУДА)))
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:40
" Всё-таки это важный турнир, где ещё, как не в Лиге чемпионов можно себя показать.

«Зенит» прекрасно знает, как играет «Лацио». Эту команду можно побеждать за счёт очень агрессивной игры. Если все выложатся на 100%, то «Зенит» способен победить. Не за счёт каких-то тактических действий, а именно благодаря самоотдаче на поле."
Радченко.

Вот оно что,на поле вышли,а самоотдачу-то в Питере забыли...))
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 12:33
На равных вчера играл Краснодар.
112910415
112910415
сегодня в 12:29
равная игра ?
да Зенит был выше на голову ... кабы не цепь случайностей, был бы разгром !
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:29
Ой держите меня пятеро...,усталые они..((
Да они родились усталыми...вот только языками трепать,что не все потеряно,что все впереди,да в кассу за зарплатой,тут они не устают...((
Профессионалы мля..((
brauning.86
brauning.86
сегодня в 12:18
Мне вот всегда было интересно
Что они воспринимают под словом УСТАЛОСТЬ
В чемпе играют в пол ноги
По полю ходят как полудохлые черепахи
В кубке России никого нет
В ЕК по полю ходят пешком
Перелеты?
Они что на крыльях летают аки гуси?
В гостиницах все силы на дрочку растрачивают?
Че за глупые отмазки то постоянно
Им просто так чемпионство покупают
Они и играть то не хотят
Бабло и так заплатят
Устали они
Бред сивой кабылы
Zola
Zola
сегодня в 12:17
Счёт на табло, очки в группе.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:11
Можно и так сказать, если результат неважен.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:11
Некоторые комментаторы и эксперты еще говорят про усталость, про перелеты. Но не нужно врать себе. В таком невыносимом ритме играют все, страдая от травм и множества потерь.
viv
viv
сегодня в 12:08
Не стоит Никифорову отмазывать этот позор
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:07
Не то что на равных,даже лучше))
После игры вся команда пошла пилить видосики с "игрой рукой")))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:00
Нацеленности на ворота нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100