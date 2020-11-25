Кирьяков: «У нас медленный чемпионат, мало игроков с высокой скоростью»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о выступлениях российских клубов в Лиге чемпионов.

«Зениту» не хватает скорости передвижения и скорости работы с мячом. А главное – скорости мысли. В этом компоненте мы проигрываем больше всего, «Севилья» играет в одно-два касания. «Лацио» также в этом отношении выглядит хорошо, хотя это всего лишь восьмая команда в Италии.

У нас медленный чемпионат, очень. Мы во всём работаем медленно, у нас мало игроков с высокой скоростью. Также отмечу поддержание темпа на протяжении всего матча. Проблески игры того же «Краснодара» — заслуга «Севильи». А когда испанцы включились, у них было явное преимущество. Мы всегда говорим об этих недочётах, даже тренерский штаб сборной предоставлял эти данные.