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Кирьяков: «У нас медленный чемпионат, мало игроков с высокой скоростью»

сегодня, 11:33

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о выступлениях российских клубов в Лиге чемпионов.

«Зениту» не хватает скорости передвижения и скорости работы с мячом. А главное – скорости мысли. В этом компоненте мы проигрываем больше всего, «Севилья» играет в одно-два касания. «Лацио» также в этом отношении выглядит хорошо, хотя это всего лишь восьмая команда в Италии.

У нас медленный чемпионат, очень. Мы во всём работаем медленно, у нас мало игроков с высокой скоростью. Также отмечу поддержание темпа на протяжении всего матча. Проблески игры того же «Краснодара» — заслуга «Севильи». А когда испанцы включились, у них было явное преимущество. Мы всегда говорим об этих недочётах, даже тренерский штаб сборной предоставлял эти данные.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:55
А где по другому сейчас,кроме моделей премиум класса?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Сейчас все из Китая и запчасти тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ LAISMEN (раскрыть)
сегодня в 13:54
Да причем тут Дакакр!!!!!!!!!!!!!?Я о внутреннем пользовании!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 13:14
Тренеры на что?? Почему они не прививают своим командам современный быстрый и техничный футбол? Или нет тренеров...? Отправить заново всех обучаться на Запад...к чёртовой матери...
alex074
alex074
сегодня в 12:57
Потому то действительно достойных футболистов не подпускают, даже близко к РПЛ. А играют "блатные" и бездарне Зюбы, Кокоши, Мамаи, ЗеБолотные, Кузяевы и т.д.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:51
Потому что тормоза
LAISMEN
LAISMEN ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 12:49, ред.
Соглашусь правда грузовой транспорт в особенности знаменитый КАМАЗ который выигрывает постоянно на ДАКАРЕ (вся начинка его из импортных запчастей состоит)......там название только российское КАМАЗ
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:23
Пешеходы Дзюбы играющие за огромные деньги вот и вся проблема. Убирайте лимит!!!
Сп62
Сп62 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 12:06
70% комплектующих жигулей это импорт.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ LAISMEN (раскрыть)
сегодня в 11:58
Да и то Лада в последнее время стала нормальной!!!!!!!!!!!!!!!!Автопром хоть у нас и не очень,но хоть что то может(грузовой)в особенности а вот в футболе-это уже финиш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 11:57
Млин,все все знают,но продолжают топтаться на одном месте..((
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 11:51
«У нас медленный чемпионат, мало игроков с высокой скоростью» Да у нас отечественный автопром линейки ЛАДА........
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:48
Скорости в чемпионате маленькие, зато зарплаты большие.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:42
А кто правит нашим чемпионатом?
Правильно питерские
Пока газпром не отлучат от футбола ничего не изменится
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 11:36
Лимит надо вводить.
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