УЕФА присудил техпоражение сборной Норвегии за пропуск матча с Румынией

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18 ноября 2020, 20:26

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение о присуждении сборной Норвегии технического поражения (0:3).

Техническое поражение норвежской команде присуждено за пропуск матча Лиги Наций против команды Румынии, сообщает пресс-служба Норвежской федерации футбола.

Матч должен был состояться 15 ноября, однако за день до игры власти Норвегии запретили сборной вылететь на игру из-за одного случая заражения коронавирусом в команде.

Таким образом, после пяти матчей в активе сборной Норвегии девять очков, она занимает второе место в группе 1 лиги В. Румыния, имея в активе семь очков, располагается на третьей строчке. Лидер — Австрия (12 очков).