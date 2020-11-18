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УЕФА присудил техпоражение сборной Норвегии за пропуск матча с Румынией

18 ноября 2020, 20:26
РумынияЛоготип футбольный клуб Румыния3 : 0Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияТех. поражение

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение о присуждении сборной Норвегии технического поражения (0:3).

Техническое поражение норвежской команде присуждено за пропуск матча Лиги Наций против команды Румынии, сообщает пресс-служба Норвежской федерации футбола.

Матч должен был состояться 15 ноября, однако за день до игры власти Норвегии запретили сборной вылететь на игру из-за одного случая заражения коронавирусом в команде.

Таким образом, после пяти матчей в активе сборной Норвегии девять очков, она занимает второе место в группе 1 лиги В. Румыния, имея в активе семь очков, располагается на третьей строчке. Лидер — Австрия (12 очков).

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
18 ноября в 22:30
    Faustello
    Faustello ответ nubom (раскрыть)
    18 ноября в 21:47
    Все правильно сделали! Кому нужны эти матчи при пустых трибунах в пустом турнире, когда вокруг свирепствует пандемия??? Только идиотам!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ ЮЗИК (раскрыть)
    18 ноября в 21:38
    Там строго с ЗОЖем именно в Норвегии) Меньше всех курильщиков в Европе итд итп.
    particular
    particular
    18 ноября в 21:31, ред.
    Инфекция всё активней влияет на формирование составов команд и на их расположение в турнирных таблицах 🤔
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    18 ноября в 21:30
    Предсказуемый расклад, который к слову совсем не в интересах России в смысле попадания во вторую корзину при жеребьёвке отбора на Мир.
    nubom
    nubom
    18 ноября в 21:25
    Правительство Норвегии, чем-то похоже на наше, только наоборот...
    mihaluch
    mihaluch
    18 ноября в 21:24
    Корона внесла свои коррективы.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    18 ноября в 21:16
    Следующая украина на очереди, мои поздравления.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    18 ноября в 21:09
    С полным пессимизмом ожидаю решение по Украине
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    18 ноября в 21:09
    Вот, следующие получат технарь хохлы, а вот наши будут играть с вирусной Сербией...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 ноября в 21:00
    государство Норвегия печется о своих гражданах, а для нас это дико
    cska vperiod
    cska vperiod
    18 ноября в 20:50
    Кто бы сомневался.
    shlomo
    shlomo
    18 ноября в 20:43
    Криминала нет....
    dimagas2
    dimagas2 ответ Zola (раскрыть)
    18 ноября в 20:38
    С какого перепугу?Сборная приехала,власти не дали добро на проведения игры.
    shlifen
    shlifen
    18 ноября в 20:37, ред.
    В целом ничего страшного, Норвежцы из своей группы не вылетают, правда теперь сложнее будет побороться за выход в дивизион А с Австрией. А технические поражения 0-3 в товарищеских турнирах, это не беда =)))
    ДАША Д
    ДАША Д
    18 ноября в 20:31
    Результат в пользу Австрии и против Северной Ирландии.
    Zola
    Zola
    18 ноября в 20:30
    Завтра Украине тоже самое светит.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 ноября в 20:27
    Всё по правилам!
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