Де Врей: «„Интер“ всё ещё может надеяться, даже если не всё в наших руках»

Защитник «Интера» прокомментировал домашнее поражение от «Реала» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» старался атаковать в первом тайме, они сразу заработали пенальти, и наша задача стала слишком сложной. Мы также ушли на перерыв с десятью игроками. Но мы всё равно пытались сыграть лучше во второй половине, однако этого оказалось недостаточно.

Осталось ещё два матча, мы постараемся выиграть их и совершить камбэк. Мы всё ещё можем надеяться, хоть и не всё в наших руках.

Нам надо выигрывать свои матчи и надеяться на определённый исход в других встречах. Это то, что мы не можем контролировать. Поэтому надо сосредоточиться только на своих матчах и попытаться выиграть их.