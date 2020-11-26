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Де Врей: «„Интер“ всё ещё может надеяться, даже если не всё в наших руках»

сегодня, 07:57
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Интера» Стефан де Врей прокомментировал домашнее поражение от «Реала» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» старался атаковать в первом тайме, они сразу заработали пенальти, и наша задача стала слишком сложной. Мы также ушли на перерыв с десятью игроками. Но мы всё равно пытались сыграть лучше во второй половине, однако этого оказалось недостаточно.

Осталось ещё два матча, мы постараемся выиграть их и совершить камбэк. Мы всё ещё можем надеяться, хоть и не всё в наших руках.

Нам надо выигрывать свои матчи и надеяться на определённый исход в других встречах. Это то, что мы не можем контролировать. Поэтому надо сосредоточиться только на своих матчах и попытаться выиграть их.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:08
Надо два раза победить, а там как получится так и получится.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 08:20
Скажите спасибо Видалю))))
beefs
beefs
сегодня в 08:14
всегда есть выход, нужно очень постараться...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:12
Надежда умирает последней
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:01
Вполне возможно выиграть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:01
Надеется уже не начто!
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