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Форвард «Спартака» Глушенков приступил к тренировкам на поле

сегодня, 10:51

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков приступил к тренировкам на поле. 21-летний футболист продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы крестообразных связок.

«Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле! Мы ждали, Макс», — написала пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере, опубликовав первое видео с тренировки игрока.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:07
Рад за Макса!
Сейчас как раз перерыв в чемпионате, а дальше сборы и набор формы.
Наверное к весне должен быть в общей группе уже.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:05
Отлично проявил себя в "Крылья Советов". "Спартак", надеюсь предоставит ему игровое время. Возможно, будущий игрок сборной России (как только Стаса сковырнут с насеста, а новый тренер начнет использовать свежих игроков).
stavr74
stavr74
сегодня в 11:01
наконец то
ждём в основе поскорее
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:58
Всё когда-то заканчивается.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:58
Это хорошо удачи
ОПС
ОПС
сегодня в 10:58
Главное здоровья и что бы травмы обходили стороной.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:56
Вот это красавец ! Молодчина !
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