Форвард «Спартака» Глушенков приступил к тренировкам на поле

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сегодня, 10:51

Нападающий «Спартака» приступил к тренировкам на поле. 21-летний футболист продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы крестообразных связок.

«Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле! Мы ждали, Макс», — написала пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере, опубликовав первое видео с тренировки игрока.