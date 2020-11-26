Форвард «Спартака» Глушенков приступил к тренировкам на поле

Нападающий «Спартака» Максим Глушенков приступил к тренировкам на поле. 21-летний футболист продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы крестообразных связок.
«Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле! Мы ждали, Макс», — написала пресс-служба «Спартака» в клубном твиттере, опубликовав первое видео с тренировки игрока.
Максим Глушенков вернулся к тренировкам на поле!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020
Мы ждали, Макс! ❤️ pic.twitter.com/RL5O7B8RhD
Сейчас как раз перерыв в чемпионате, а дальше сборы и набор формы.
Наверное к весне должен быть в общей группе уже.
Сейчас как раз перерыв в чемпионате, а дальше сборы и набор формы.
Наверное к весне должен быть в общей группе уже.
ждём в основе поскорее
ждём в основе поскорее