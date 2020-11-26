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Сборная России опустилась на пять строчек в рейтинге ФИФА

сегодня, 12:14

Сегодня, 26 ноября, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. Россия опустилась на пять строчек, заняв 39-е место (1461 очко).

Лидер рейтинга — Бельгия. Действующие чемпионы мира французы на втором месте.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)

39. Россия (1441).

Сборная России не смогла одержать победу ни в одном из последних шести матчей.

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Рейтинги  Россия
Источник: fifa.com
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ ошалевший (раскрыть)
сегодня в 14:18
Вот это и бесит.. Перекладывание вины. Извините жалобу нажал случайно. Никак не привыкну
brauning.86
brauning.86 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 14:16
У вас онопко из тарасовки
Че ты его за все ваши неудачи не гнобишь
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:16
Маяковский - хорошо...
Эти вирши - плохо...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:15
И вообще ,огласите весь список ,пожалуйста ! Мы ниже Сан-Марино или всё ещё выше ? )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 14:12, ред.
А с кем поднимемся ? Тренер-тренером ,а уровень мастерства наших игроков на 0-ом уровне ! Нам кого не поставь - итог один !
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 14:06
не понимаю о чем вы. На сайте фифа Россия всё еще на 34 месте
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:55, ред.
Зенит сейчас не в том состоянии чтоб полсостава в сборную ставить....
У Зенита сейчас не тот костяк из отечественных ЗМСов....что был раньше...
2011....Кержаков,Аршавин,Денисов,Анюков,Широков,Зырянов,Семак....
2020...Ерохин,Кузяев,Караваев,Сутормин,Мостовой,Круговой...
как говориться...почувствуй разницу....


А в целом - без Марио...Дзюбы...Соболева...Головина...Акинфеева...Кокорина...Мамаева...Зобнина....Бакаева....это не сильная сборная.......
Groove000
Groove000 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:49
Да лучше бы наоборот было...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:44
Так -0-5 от Сербов, пол состава вашего играло. Все и стар и млад...).
particular
particular
сегодня в 13:38, ред.
В футболе мы ещё болтаемся в 50-ке... Во многих других номинациях нам даже первая сотня не светит...
Радуемся малой за@нице в ожидании большой жо@ы...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 52fdfm8uqyf2 (раскрыть)
сегодня в 13:35, ред.
Кроха сын к отцу пришёл,и спросила кроха
А Черчесов - хорошо или всё же плохо ?
У меня секретов нет,слушайте детишки
Я про тренера ответ помещаю в книжке.

- Матч начался и прошёл,
Солнце в целом свете
Дзюба - это хорошо,
и большим и детям.

- Игрокам по 30 лет
и в морщинах рожицы,
Ясно это плохо очень
для ребячьей кожицы.

- Акинфеев - хорошо,
знают все мальчишки,
А Гильерме не хочу
даже вставить в книжку.

Если тренер говорит,
Виноваты игроки,
что пропущен мячик,
Октябрята говорят :
"Плоховатый мальчик"

Помни это каждый сын,
Знай любой ребёнок,
Тренером он будет - "свин"
Коли был "свинёнок".

Маяковский В.В. 1925 г
Пpoтив всех
Пpoтив всех ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 13:33
Так почти там и были, когда ватутинский Лёнька рулил
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:31
Черчесов за считанные месяцы стал самым ненавистным тренером России. Вот, что значит, не хватило ума трезво оценить свои возможности и вовремя уйти.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:27
С усачом из тарасовки скоро окажемся на 139 месте.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:16
Ну нам же недавно по ящику жирная обрюзгшая рожа, сливающаяся с шеей объяснила, кто в этом виноват - Миранчуки, Чалов и Соболев гад!
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 13:16, ред.
Усатый , как можно набирать пол состава сборной, из команды, одной из худших в ЛЧ?!! Очнись!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:14
А что вы хотели с таким руководителем как Дюков.
Grizzzly
Grizzzly
сегодня в 13:14
Заслуженно.
Пока игроки не захотят чего-то добиться в этом виде спорта, молодежь будет появляться с целью заработать бабла и связи, и это замкнутый круг.
Ну не получается у русского человека, быть профессионалом и хорошо зарабатывать.
ошалевший
ошалевший ответ NEADEKVAT (раскрыть)
сегодня в 13:01
при чём здесь немец? зачем прибавлять,не тянет если игрок,вызывай другого,ну и с ними работать надо,а у нас кудряшовы да ионовы в приоритете,не слышал как стасик говорил что победы на чм это его заслуга,а сливы весенние это игроки виноваты,я вообще такого не слышал раньше,чтобы тренер неудачи на игроков спихнул
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 13:01
Спасибо дзюба,жирков,оздоев,кузяев - вы лучшие!!! КАК И В КЛУБЕ))))) аааааааа
52fdfm8uqyf2
52fdfm8uqyf2
сегодня в 12:59
Тут в сборной ребята толковые,
Оздоев, Ерохин «Вперед!»,
И Дзюбины ролики новые,
Страна с нетерпением ждëт.

Болельщик уже не волнуется,
Вьëтся Черчесова ус,
Подумаешь рейтинг, ведь трудится
Российский Футбольный Союз!
brauning.86
brauning.86
сегодня в 12:58
Отобрать у стасика орден
И на колыму - пусть там тренирует
Пpoтив всех
Пpoтив всех
сегодня в 12:53
Пока Стас, будет слушать, что ему накукарекают из Газпрома - нормальной сборной нам не видать.
sv_1969
sv_1969 ответ NEADEKVAT (раскрыть)
сегодня в 12:50
Конечно нет!Для этого надо менять многое!Начиная от детских школ и заканчивая лимитом!
nubom
nubom
сегодня в 12:48
Фу, пессимисты. Сборная не опускается, а достигает уровня наших клубов...
makkie
makkie
сегодня в 12:44
Еще бы не опустились, если не можем обыграть Молдавию, проигрываем Турции и Сербии.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:43
Не фанат) Но не верю что особо прибавят с каким-нибудь Тедеской
Beekeeper
Beekeeper ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 12:39
еще не заняла, дальше будет интересней ) когда спустимся места так до 56
sv_1969
sv_1969 ответ NEADEKVAT (раскрыть)
сегодня в 12:35
А что чабан дал такого сборной???Домашний ЧМ не в счёт!Там нам группа попалась" хорошая"!
Храневец
Храневец
сегодня в 12:34
почему опустилась ?заняла полагающее ей место по праву !!!
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