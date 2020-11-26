Сборная России опустилась на пять строчек в рейтинге ФИФА

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сегодня, 12:14

Сегодня, 26 ноября, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. Россия опустилась на пять строчек, заняв 39-е место (1461 очко).

Лидер рейтинга — Бельгия. Действующие чемпионы мира французы на втором месте.

Топ-10 рейтинга ФИФА :

1. Бельгия (1780 очков)

2. Франция (1755)

3. Бразилия (1743)

4. Англия (1670)

5. Португалия (1662)

6. Испания (1645)

7. Аргентина (1642)

8. Уругвай (1639)

9. Мексика (1632)

10. Италия (1625)

…

39. Россия (1441).

Сборная России не смогла одержать победу ни в одном из последних шести матчей.