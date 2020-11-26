Сборная России опустилась на пять строчек в рейтинге ФИФА

Сегодня, 26 ноября, ФИФА обновила рейтинг национальных команд на сайте организации. Россия опустилась на пять строчек, заняв 39-е место (1461 очко).
Лидер рейтинга — Бельгия. Действующие чемпионы мира французы на втором месте.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бельгия (1780 очков)
2. Франция (1755)
3. Бразилия (1743)
4. Англия (1670)
5. Португалия (1662)
6. Испания (1645)
7. Аргентина (1642)
8. Уругвай (1639)
9. Мексика (1632)
10. Италия (1625)
…
39. Россия (1441).
Сборная России не смогла одержать победу ни в одном из последних шести матчей.
Че ты его за все ваши неудачи не гнобишь
Че ты его за все ваши неудачи не гнобишь
Эти вирши - плохо...
Эти вирши - плохо...
У Зенита сейчас не тот костяк из отечественных ЗМСов....что был раньше...
2011....Кержаков,Аршавин,Денисов,Анюков,Широков,Зырянов,Семак....
2020...Ерохин,Кузяев,Караваев,Сутормин,Мостовой,Круговой...
как говориться...почувствуй разницу....
А в целом - без Марио...Дзюбы...Соболева...Головина...Акинфеева...Кокорина...Мамаева...Зобнина....Бакаева....это не сильная сборная.......
У Зенита сейчас не тот костяк из отечественных ЗМСов....что был раньше...
2011....Кержаков,Аршавин,Денисов,Анюков,Широков,Зырянов,Семак....
2020...Ерохин,Кузяев,Караваев,Сутормин,Мостовой,Круговой...
как говориться...почувствуй разницу....
А в целом - без Марио...Дзюбы...Соболева...Головина...Акинфеева...Кокорина...Мамаева...Зобнина....Бакаева....это не сильная сборная.......
Радуемся малой за@нице в ожидании большой жо@ы...
Радуемся малой за@нице в ожидании большой жо@ы...
А Черчесов - хорошо или всё же плохо ?
У меня секретов нет,слушайте детишки
Я про тренера ответ помещаю в книжке.
- Матч начался и прошёл,
Солнце в целом свете
Дзюба - это хорошо,
и большим и детям.
- Игрокам по 30 лет
и в морщинах рожицы,
Ясно это плохо очень
для ребячьей кожицы.
- Акинфеев - хорошо,
знают все мальчишки,
А Гильерме не хочу
даже вставить в книжку.
Если тренер говорит,
Виноваты игроки,
что пропущен мячик,
Октябрята говорят :
"Плоховатый мальчик"
Помни это каждый сын,
Знай любой ребёнок,
Тренером он будет - "свин"
Коли был "свинёнок".
Маяковский В.В. 1925 г
А Черчесов - хорошо или всё же плохо ?
У меня секретов нет,слушайте детишки
Я про тренера ответ помещаю в книжке.
- Матч начался и прошёл,
Солнце в целом свете
Дзюба - это хорошо,
и большим и детям.
- Игрокам по 30 лет
и в морщинах рожицы,
Ясно это плохо очень
для ребячьей кожицы.
- Акинфеев - хорошо,
знают все мальчишки,
А Гильерме не хочу
даже вставить в книжку.
Если тренер говорит,
Виноваты игроки,
что пропущен мячик,
Октябрята говорят :
"Плоховатый мальчик"
Помни это каждый сын,
Знай любой ребёнок,
Тренером он будет - "свин"
Коли был "свинёнок".
Маяковский В.В. 1925 г
Пока игроки не захотят чего-то добиться в этом виде спорта, молодежь будет появляться с целью заработать бабла и связи, и это замкнутый круг.
Ну не получается у русского человека, быть профессионалом и хорошо зарабатывать.
Пока игроки не захотят чего-то добиться в этом виде спорта, молодежь будет появляться с целью заработать бабла и связи, и это замкнутый круг.
Ну не получается у русского человека, быть профессионалом и хорошо зарабатывать.
Оздоев, Ерохин «Вперед!»,
И Дзюбины ролики новые,
Страна с нетерпением ждëт.
Болельщик уже не волнуется,
Вьëтся Черчесова ус,
Подумаешь рейтинг, ведь трудится
Российский Футбольный Союз!
Оздоев, Ерохин «Вперед!»,
И Дзюбины ролики новые,
Страна с нетерпением ждëт.
Болельщик уже не волнуется,
Вьëтся Черчесова ус,
Подумаешь рейтинг, ведь трудится
Российский Футбольный Союз!
И на колыму - пусть там тренирует
И на колыму - пусть там тренирует