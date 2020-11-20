Тедеско вошёл в топ-10 самых перспективных тренеров мира по версии AS

Испанское издание AS включило главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в список самых перспективных тренеров мира. Немецкий специалист был помещен на третье место.
«Прямой ученик Нагельсмана (хотя и на два года старше его). Итало-немецкий тренер возглавлял молодежку „Хоффенхайма“, когда Юлиан тренировал основу. Высокие достижения позволили ему быстро подписать контракт с „Шальке“, где он работал всего один полный сезон.
Московский „Спартак“, годами пытающийся вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско свой новый проект и впервые за долгие годы вновь борется за лидерство в Российской Премьер-Лиге. Всё указывает на то, что он скорее рано, чем поздно, вернётся в Бундеслигу», — написали представители AS.
Полный список самых перспективных тренеров мира по версии AS:
1. Юлиан Нагельсман – «Лейпциг»;
2. Рубен Аморим – «Спортинг»;
3. Доменико Тедеско – «Спартак»;
4. Микель Артета – «Арсенал»;
5. Диего Мартинес – «Гранада»;
6. Жюльен Стефан – «Ренн»;
7. Роберто де Дзерби – «Сассуоло»;
8. Дженнаро Гаттузо – «Наполи»;
9. Марко Розе – «Боруссия М»;
10. Симоне Индзаги – «Лацио».
РуSSко туриSStko!
ASSко тедеSSко :)
РуSSко туриSStko!
ASSко тедеSSко :)
Если в РПЛ, то на 10 месте
Если в ЛЧ - на 4 месте
Если в сердце Галицкого и своей жены - на 1 месте
😂😂
Если в РПЛ, то на 10 месте
Если в ЛЧ - на 4 месте
Если в сердце Галицкого и своей жены - на 1 месте
😂😂