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Тедеско вошёл в топ-10 самых перспективных тренеров мира по версии AS

вчера, 15:57

Испанское издание AS включило главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в список самых перспективных тренеров мира. Немецкий специалист был помещен на третье место.

«Прямой ученик Нагельсмана (хотя и на два года старше его). Итало-немецкий тренер возглавлял молодежку „Хоффенхайма“, когда Юлиан тренировал основу. Высокие достижения позволили ему быстро подписать контракт с „Шальке“, где он работал всего один полный сезон.

Московский „Спартак“, годами пытающийся вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско свой новый проект и впервые за долгие годы вновь борется за лидерство в Российской Премьер-Лиге. Всё указывает на то, что он скорее рано, чем поздно, вернётся в Бундеслигу», — написали представители AS.

Полный список самых перспективных тренеров мира по версии AS:
1. Юлиан Нагельсман – «Лейпциг»;
2. Рубен Аморим – «Спортинг»;
3. Доменико Тедеско – «Спартак»;
4. Микель Артета – «Арсенал»;
5. Диего Мартинес – «Гранада»;
6. Жюльен Стефан – «Ренн»;
7. Роберто де Дзерби – «Сассуоло»;
8. Дженнаро Гаттузо – «Наполи»;
9. Марко Розе – «Боруссия М»;
10. Симоне Индзаги – «Лацио».

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 04:59
Как же вы попали в точку....супер.Браво. ...
Заполярный
Заполярный
сегодня в 03:35
Огласите пожалуйста весь список, где наши супер физруки из Зенита , цска, Что скажет орлов и мостовой, ловчев и радимов.
протон1
протон1
сегодня в 00:49
тедеско наверно думает. что я делаю в этом позорном чемпионате)))
DXTK
DXTK
вчера в 23:16
А Лэмпард и Джераррд Где?
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:50
Это третая корзина тренеров по рейтингу. На первый корзине стоит тренери как Гвардиола Клопп Мауриньё и т.д
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:43
О - спартачи постигли бесконечность... Жаль Тыдеска столько не протянет
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 22:41
Жаль, что AS не уточняет, что перспективу Скунсу подарил Безбородов & Со )))
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 22:22
А где гуру тренерского цеха Канчельскис и Юран?
Сп62
Сп62 ответ Анд-м (раскрыть)
вчера в 22:15
Только после победы в РПЛ. Раньше не отдадим.
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:57
Сердца Галицкого и Федуна это успех))
BarSlona
BarSlona
вчера в 21:43
А Бадр вошел в пенальтиста
vm777
vm777 ответ Альфи (раскрыть)
вчера в 21:28
Подождите, скоро миллер познакомит нас с подсчетами вциом)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:11
Почему нет Черчесова в списке?
post-navigator
post-navigator
вчера в 20:57, ред.
    протон1
    протон1
    вчера в 20:53
    везет спартачам. тренер то хороший у них
    Альфи
    Альфи
    вчера в 20:53
    Ой, а почему не Зенитовский тренер самый,самый.....
    post-navigator
    post-navigator
    вчера в 20:52
    Ошибка! По версии не AS, а ASS!
    РуSSко туриSStko!
    ASSко тедеSSко :)
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 20:41
    Спартак - трамплин в европейскую тренерскую элиту, Эмери тому яркое подтверждение
    Wolf77785
    Wolf77785
    вчера в 20:09
    пока в перспективе выход из спартака. а так если останется, сразу вычеркнут, даже тут намекают, чтоб он свалил с проекта в Бундеслигу!
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 20:03
    Реал наверное уже готовит контракт )))
    makkie
    makkie ответ Faustello (раскрыть)
    вчера в 19:56
    Мусаев?
    Если в РПЛ, то на 10 месте
    Если в ЛЧ - на 4 месте
    Если в сердце Галицкого и своей жены - на 1 месте

    😂😂
    Schaytan
    Schaytan
    вчера в 19:06
    Заслуженно. Единственное хорошее, что есть у спартачей, это тренер 👍
    Мяyчело
    Мяyчело ответ yrasikos22 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 19:05
    я повторю вопрос, 100 миллионные покупки кто оплачивает? не газпром?
    Мяyчело
    Мяyчело ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:02
    у федуна состояние 9 млрд. зеленых,тут ниже отписали,сколько лукойл дает денег. остальное - деньги из кармана федуна. и я тебя возможно огорчу - не из народного. из народно качают бабосы ваши корефаны с северо запада.
    Мяyчело
    Мяyчело ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 18:59
    вухахахаха!))))) а откуда тогда вливания на 100 млн только в одно ТО в 2017, на аргентинскую диаспору? дядя миллер из своего кошелька выложил? зенит это нахлебник государства,это факт - причем очень бесполезный. зенит содержится за счет моих налогов в том числе. цска на 100% частный клуб?
    Медив
    Медив
    вчера в 18:55
    Лол. Испанцы придумали рейтинг, только ради того, чтобы включить в него Артету. Остальных девятерых взяли от фонаря. Хотя с Нагельсманом, наверное, угадали
    cska1948
    cska1948 ответ Супервайзер (раскрыть)
    вчера в 18:50
    А на чём Федун зарабатывает? Разве не на народном достоянии?
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Супервайзер (раскрыть)
    вчера в 18:44, ред.
    Ну вообщето государство не тратит на Зенит и Цска,,Газпром на 50% частная компания и частники спонсируют Зенит,а Цска вообще 100% частный клуб...
    Zimka
    Zimka ответ Супервайзер (раскрыть)
    вчера в 18:38
    Смешно, ЛУКОЙЛ это компания созданная из советских предприятий и отжатая у государства, Федун это просто кошелек Аликперова.
    Супервайзер
    Супервайзер ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Лукойл оказывает спонсорскую помощь Спартаку в размере около 10 миллионов долларов в год. Это мало по сравнению с тратами лично Федуна и абсолютно ничто, что тратит государство через госкомпании или госбанки на зениты и цска.
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