Тедеско вошёл в топ-10 самых перспективных тренеров мира по версии AS

1605877042

вчера, 15:57

Испанское издание AS включило главного тренера «Спартака» в список самых перспективных тренеров мира. Немецкий специалист был помещен на третье место.

«Прямой ученик Нагельсмана (хотя и на два года старше его). Итало-немецкий тренер возглавлял молодежку „Хоффенхайма“, когда Юлиан тренировал основу. Высокие достижения позволили ему быстро подписать контракт с „Шальке“, где он работал всего один полный сезон.

Московский „Спартак“, годами пытающийся вернуться в европейскую элиту, доверил Тедеско свой новый проект и впервые за долгие годы вновь борется за лидерство в Российской Премьер-Лиге. Всё указывает на то, что он скорее рано, чем поздно, вернётся в Бундеслигу», — написали представители AS.

Полный список самых перспективных тренеров мира по версии AS:

1. Юлиан Нагельсман – «Лейпциг»;

2. Рубен Аморим – «Спортинг»;

3. Доменико Тедеско – «Спартак»;

4. Микель Артета – «Арсенал»;

5. Диего Мартинес – «Гранада»;

6. Жюльен Стефан – «Ренн»;

7. Роберто де Дзерби – «Сассуоло»;

8. Дженнаро Гаттузо – «Наполи»;

9. Марко Розе – «Боруссия М»;

10. Симоне Индзаги – «Лацио».