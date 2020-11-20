Тедеско поставили выше Гаттузо и Индзаги. «Спартак» заполучил перспективного тренера

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вчера, 22:30

«Соккер.ру» подмечает – накануне дерби Доменико получил порцию комплиментов.

У Тедеско итальянский темперамент

Когда на днях тренер подарил 16-летнему подростку Никите протез предплечья за полмиллиона рублей, то прощался на видео по-итальянски: «Чао». Будучи немцем по паспорту, по крови речь о южанине – скачет, реагирует, кричит и бурно радуется. А хороший наставник – личность. И хотя итальянцы разные, северяне часто спокойнее и рациональнее, чем южане, у Тедеско правильный нрав для успеха в футболе. Иногда ему надо быть спокойнее, ведь это во времена юного Моуриньо тренерам не давали красные и желтые, а сейчас у Доменико многовато предупреждений и удалений. Зато сразу видно – не безразличны судьба команды и качество арбитража.

Доменико закончил лучшую из академий

Лучший тренерский университет мира по состоянию на 2020-й год расположен в Германии – академия имени Хеннеса Вайсвайлера. На курсах 2016-го года Тедеско оказался первым с оценкой 1.0, Нагельсманн – вторым, 1.3. Разница между ними понятная. Юлиан всегда выбирал в учебном классе первый ряд, Доменико – последний. Наставник «Лейпцига» постоянно доводил преподавателей до белого каления, а Тедеско больше молчал. Очевидно, что первый выпускник более атакующий и рискованный, второй – системный, дотошный. Оба — «лэптоп-тренеры», как обозвал их Шолль, но Доменико ставит на итальянскую трактовку «3-5-2», которая у Нагельсманна работает иначе, скорее как у Гвардиолы. В любом случае речь о лучших учениках лучшей школы мира, где готовили чемпиона Европы Рехагеля, победителей ЛЧ – Хайнкеса, Клоппа и Флика, и чемпиона мира Лева. Тедеско не пожалел, что заплатил 10 000 евро за обучение.

Не имеет проблем бывших футболистов

Тедеско не убивал в себе игрока, как это вынуждены сделать все бывшие профессионалы, поскольку его карьера завершилась, не начавшись. Большой плюс Доменико – довелось поработать инженером на автомобильном заводе, а детей тренировал за 150 евро в месяц. Зато жил среди людей, а не стал с двадцати лет миллионером. В Москве Тедеско с порога осыпали завистливыми оценками – припомнили провал в «Шальке», а каждую из стартовых осечек сопровождали ехидными отзывами различных экспертов. Возможно, если бы Доменико был бывшим игроком – огрызался бы. А так остался над сторонними оценками. Также не ревнует к успехам лидеров «Спартака», как это делают некоторые плохие тренеры из бывших футболистов.

К Тедеско хорошо относятся игроки

Когда последний раз слышали о конфликте в команде? А именно распри разрушили карьеру Карреры в клубе и чемпионский состав. Даже если не сам Массимо спровоцировал все это — пострадал. Сейчас у «красно-белых» все тише. Бакаев оказался на лавке – нет волны недовольства. Кокорин с лавки рассказывает о «Роме», но Тедеско не критикует. Доменико в хороших отношениях с самыми опытными. Ему легко найти общий язык с молодыми. Здоровые коллективы видно со стороны, и поскольку немец всегда за команду – ребята это ценят. Тренер после знаковых поражений брал вину на себя, в отличие от некоторых. Футболисты любят таких наставников.

Не вмешивается в придворные интриги

Тедеско настолько добродушный, что после сообщения мошенника перечислил 250 тысяч рублей для «больного родственника». Зато видно, что не скупой. И не злой – отреагировал, не раздумывая. Для «Спартака», где придворные интриги были и остаются, важно, чтобы хоть кто-то занимался футболом, а не игрой престолов. Сейчас вот ушел Акавов – руководитель селекционной службы, и на дорожку проронил «шерше ля фам» — «ищите женщину», намекая на влияние Заремы Салиховой. Тедеско важно относиться к окружению Федуна с безразличием профессионала – пока между собой выясняют, кто важнее, Доменико принципиально оставаться тем, кто лучше других разбирается в футболе. Тедеско не требовал ничьих отставок, но пора чуть активнее участвовать в трансферной жизни. В этом сезоне есть вопросы к новичкам и ко времени, когда они прибыли.

Доменико не круче Индзаги, но хорош

Не стоит соглашаться с оценкой испанцев, которые поставили Тедеско на третьей место в десятке самых перспективных тренеров мира. Хотя бы потому, что Симоне Индзаги лишь десятый, хотя без коронавируса весной мог обойти «Ювентус» в Серии А. И Гаттузо не лучше, чем наставник «Лацио», и Тедеско – тоже. А вот по лидерству Нагельсманну споры невозможны, набрал ход. Но и Доменико не промах, хоть и вышел за рамки топ-5, пытается выстроить успешный «Спартак». Тедеско ведет себя достойно за пределами поля и бровки, где неистовствует. Вряд ли вызывает отторжение у фанатов любого из клубов РПЛ .

А уважение заслужит, если выведет «Спартак» в группу Лиги чемпионов, что сделать сложно. Но о статусе наставника споров нет ни в Испании, ни в Германии, ни в России. Человеку всего 35 лет, а уже справляется в непростом клубе, где сменили почти всю основу за полтора года. В России Тедеско пока не пользуется немецкой привычкой – играет по одной схеме, с опаской проводит масштабные тактические эксперименты, но работа с командой ведется. До перерыва на матчи сборных проиграл два матча из последних четырех с учетом Кубка России, зато интереснее посмотреть на его работу против еще одного молодого немца – Сандро Шварца.

Ведь правильно подметил Юрий Гаврилов – в кои веки на «Спартак» и «Динамо» одновременно смотришь без содрогания. Идеала нет, но есть молодые коллективы перспективных тренеров, дерби на три результата. Тедеско то неслучайно получал высокие оценки в престижной академии, закономерно поплатился в «Шальке» за ошибки клубного руководства – «Газпром» дает деньги странным немцам, далеким от понимания порядка в футболе. А в «Спартаке» Доменико пытается лавировать и вылавировать.

И сделать это непросто, когда менеджеры меняются, а трансферный бюджет не такой, как был до Тедеско. Соболева тренеру привезли сначала в аренду, Кокорин – свободный агент, а Мозеса взяли за 300 тысяч евро на год, так что купаться в силе статусных новичков не может. Но Жиго не покинул «Спартак», хотя мог – значит, нравится работать с Тедеско, Зобнин играл у тренера справа в защите, хотя не любит. Понсе, Соболев и Ларссон не сбавили, Крал и Айртон точно не стали хуже. Можно смотреть без содрогания, но впереди много увлекательных и сложных матчей. Тедеско не показал все, на что способен, поэтому и среди самых перспективных.

Зато немец правильно делает, что не спешит с новым контрактом – в случае успеха со «Спартаком» позовут в Серию А или Бундеслигу. А вот для москвичей расставание станет потерей. Тедеско на своем месте, дождется от клуба и команды адекватной поддержки – выдаст результат.