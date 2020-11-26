Дзюба: «Вспомните, как сборная готовилась к ЧМ-2018 и что было потом»

Нападающий «Зенита» и сборной России рассказал, что обсудил с главным тренером национальной сборной актуальные темы.

Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю.

Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем её решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи.