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Дзюба: «Вспомните, как сборная готовилась к ЧМ-2018 и что было потом»

сегодня, 14:12

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, что обсудил с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым актуальные темы.

Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю.

Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем её решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи.

У нас были разные периоды в отношениях с Саламычем, но взаимное уважение в них присутствовало всегда. То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом.

Ранее стало известно, что РФС не планирует увольнять Черчесова до конца Евро-2020.

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 16:03
А что собственно было то? Если он про отскок с Испанией, то не вижу повода гордиться этим
MopkoBHuk
MopkoBHuk
сегодня в 16:01
    Tostao
    Tostao
    сегодня в 16:00
    Сборную нужно обновлять, но с другим тренером.
    JackNorz
    JackNorz
    сегодня в 15:58
    Погонял Черчесова за матч с Сербией
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    сегодня в 15:53
    Онанист уверен что будет в сборной в марте и даже на евро? Всё ясно с этой сборной.
    alex074
    alex074
    сегодня в 15:53
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 15:49
      Что состава не было на этих играх оптимального согласен. Ну а остальное.....??? Мартовско-июньское...???...даст Бог живы будем и увидем.
      Ислам0926
      Ислам0926
      сегодня в 15:43
      Черчесова убрать ,нужен тренер который вселит уверенность и подтянет молодых а не этот
      Garrincha58
      Garrincha58
      сегодня в 15:22
      что то опять этот рукоблуд раздухарился
      particular
      particular
      сегодня в 15:21, ред.
      Спорт, в частности футбол, - штука динамичная и одними воспоминаниями сыт не будешь и турнир не выиграешь... Коуч в своей работе застыл на том рубеже, что скоро против Андорры будем выходить с трясущимися коленками и пиететом 🤔
      KamazOMvMOZG
      KamazOMvMOZG
      сегодня в 15:04
      А что было потом?
      -слабейшая группа на чемпионате
      -Уругвай показал вам ваше место!
      -скатали в ничью с Испанией кое как (да и Испанцы были дохлые)
      -фартануло на 1 пеналь с Испанией
      -силенок не хватило на середнячка Хорватов, а потом...
      Позорная серия пенальти... было чувство что некоторые мега звезды наши на конторе поставили против себя и просто слили серию пенальти.
      JackNorz
      JackNorz
      сегодня в 14:59
      Ни стыда, ни совести у этого
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 14:56
      А что там было: Победы над Саудовской Аравией и Египтом при мощной поддержке трибун, разгром от Уругвая в Самаре и победа по пенальти над Испанией, поменявшей тренера прямо во время турнира, при владении мячом примерно 80 на 20 в пользу Испании. Кстати, при всем уважении, применение админресурса хозяевами чемпионата я бы тоже не исключил. Никакого откровения, как в 2008 году, сборная не показала. Тащили за уши хозяев турнира, как корейцев в свое время, но даже далеко не утащили. Как то так, если эмоции отбросить. А сейчас регресс на полную.
      FabrizioRavanelli
      FabrizioRavanelli
      сегодня в 14:54
      По -отечески , он должен был бы тебе 5из дюлей навалять , а не журить
      ошалевший
      ошалевший
      сегодня в 14:53
      да помним мы как хозяек всегда тащили,самый яркий пример корея,как же они надоели эти дзюбы и усачи вспоминать что то,это как власть наша вспоминает события сорокалетней давности,хотя тогда всем лучше было чем сейчас
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 14:45
      Когда Артём закончит карьеру , каким же облегчением это будет для всех.
      Maksim Perepyolkin
      Maksim Perepyolkin
      сегодня в 14:45
      На ЧМ нам просто улыбнулась удача.
      А вот 41ть игроков после 0:5 не стоило. Как говорят выигрывает команда, а проигрывает тренер
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех
      сегодня в 14:44
      питерский идол опять кукарекает... У него хоть когда нибудь, рот закрывается??
      Евгений Сербин
      Евгений Сербин ответ Bon Scott (раскрыть)
      сегодня в 14:43
      Дзюба был вор до ЧМ, а после уже другие делишки проворачивал.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 14:41
      Кто рукоблуду вообще слово даёт?
      зигзаг
      зигзаг
      сегодня в 14:40
      Чм был купленный и все это знают! Уровень игры деревянных тоже все знают.
      Bon Scott
      Bon Scott
      сегодня в 14:39
      Все забыли что Дзюба ещё и вор
      Евгений Сербин
      Евгений Сербин
      сегодня в 14:36
      потом Дз.ба письку мучал
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 14:33
      Дзюба: «Вспомните, как сборная готовилась к ЧМ-2018 и что было потом»


      А как готовилась...? На каждую новую товарищескую выставлялся новый состав....Очередная Европа покажет кто есть кто..., и боюсь, что по окончании которой всех разгонят... (Жиркова оставят....)
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 14:30
      Дзюба творит историю. Носит майки со своим изображением. Играет с питерскими фанатами во всякие игры. Он классный. Он величайший. Как и Черчесов. Их ведет Газпром в лице дюковского РФС.

      Мы 100% победим.
      alex074
      alex074
      сегодня в 14:30
        bacek15
        bacek15
        сегодня в 14:29
        Наши клубы никого не могут обыграть в Европе, проигрывают Локомотиву Тб, Маккаби, по пять пропускают от Ференцвароша и Лудогорца. Какие тогда могут быть претензии к сборной?
        Tommy Lee
        Tommy Lee
        сегодня в 14:24
        Теперь 100 лет будут вспоминать ЧМ-18 и не видеть что сейчас происходит.
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 14:21
        Снова дзюба, какой же он наглый, после того, что случилось он должен быть тише воды и ниже травы а он вью раздаёт.
        brauning.86
        brauning.86
        сегодня в 14:21
        Упс говорящая головка человеческим голосом молвит
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