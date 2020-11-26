Дзюба: «Вспомните, как сборная готовилась к ЧМ-2018 и что было потом»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, что обсудил с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым актуальные темы.
Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю.
Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру — Евро. Тренер правильно сказал: у нас есть задача, будем её решать. И сейчас всем нужно, наоборот, объединиться для решения этой задачи.
У нас были разные периоды в отношениях с Саламычем, но взаимное уважение в них присутствовало всегда. То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом.
Ранее стало известно, что РФС не планирует увольнять Черчесова до конца Евро-2020.
-слабейшая группа на чемпионате
-Уругвай показал вам ваше место!
-скатали в ничью с Испанией кое как (да и Испанцы были дохлые)
-фартануло на 1 пеналь с Испанией
-силенок не хватило на середнячка Хорватов, а потом...
Позорная серия пенальти... было чувство что некоторые мега звезды наши на конторе поставили против себя и просто слили серию пенальти.
-слабейшая группа на чемпионате
-Уругвай показал вам ваше место!
-скатали в ничью с Испанией кое как (да и Испанцы были дохлые)
-фартануло на 1 пеналь с Испанией
-силенок не хватило на середнячка Хорватов, а потом...
Позорная серия пенальти... было чувство что некоторые мега звезды наши на конторе поставили против себя и просто слили серию пенальти.
А вот 41ть игроков после 0:5 не стоило. Как говорят выигрывает команда, а проигрывает тренер
А вот 41ть игроков после 0:5 не стоило. Как говорят выигрывает команда, а проигрывает тренер
А как готовилась...? На каждую новую товарищескую выставлялся новый состав....Очередная Европа покажет кто есть кто..., и боюсь, что по окончании которой всех разгонят... (Жиркова оставят....)
А как готовилась...? На каждую новую товарищескую выставлялся новый состав....Очередная Европа покажет кто есть кто..., и боюсь, что по окончании которой всех разгонят... (Жиркова оставят....)
Мы 100% победим.
Мы 100% победим.