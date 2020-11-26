Кандидат в президенты «Барселоны» Русо хочет переименовать «Камп Ноу»

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо заявил, что может переименовать стадион «блаугранас» в случае победы на выборах.
Месси — живая история мирового футбола и «Барселоны». Я хочу предложить совету директоров провести референдум и назвать наш стадион «Камп Ноу Лео Месси».
Сегодня сообщалось, что стадион «Наполи» будет переименован в честь Диего Марадоны.
я вообще не считаю, что нужно Камп Ноу переименовывать - всё таки слишком самобытное название, которое на все 100% только с Барсой ассоциируется. но если и называть в честь какого то футболиста Барсы, то тогда именем Месси
он реально заслужил это своим великим талантом и большим трудолюбием. никогда не был его фанатом, и даже не желал ему каких то там побед в футболе (немножко хейтер Барсы я, но не прям лютый какой то :D просто не нравится этот клуб, у которого было много не очень приятных футболистов), но признаю на 100%, что лучше футболиста чем Месси (как и на одном уровне с ним), я точно не видел и близко.
я вообще не считаю, что нужно Камп Ноу переименовывать - всё таки слишком самобытное название, которое на все 100% только с Барсой ассоциируется. но если и называть в честь какого то футболиста Барсы, то тогда именем Месси
он реально заслужил это своим великим талантом и большим трудолюбием. никогда не был его фанатом, и даже не желал ему каких то там побед в футболе (немножко хейтер Барсы я, но не прям лютый какой то :D просто не нравится этот клуб, у которого было много не очень приятных футболистов), но признаю на 100%, что лучше футболиста чем Месси (как и на одном уровне с ним), я точно не видел и близко.
если уж неймётся что то дописать , то имя Кройфа выглядит логичней
если уж неймётся что то дописать , то имя Кройфа выглядит логичней
Стадион Был открыт в 1957 году и сначала назывался «Estadi del FC Barcelona» – «Стадион ФК Барселона». Свое нынешнее название официально получил лишь недавно – в 2000 году.
За это время на этом стадионе поиграло не мало великих игроков!
Кройф Стоичков Ромарио Роналдиньо Хави ИньестаРивалдо Гвардиола!Да не перечесть!И тут вот такой пассаж(((
Стадион Был открыт в 1957 году и сначала назывался «Estadi del FC Barcelona» – «Стадион ФК Барселона». Свое нынешнее название официально получил лишь недавно – в 2000 году.
За это время на этом стадионе поиграло не мало великих игроков!
Кройф Стоичков Ромарио Роналдиньо Хави ИньестаРивалдо Гвардиола!Да не перечесть!И тут вот такой пассаж(((
«Камп Ноу, Лео Месси» - это одно.
«Камп, Ноу Лео Месси» - это совсем другое.
«Камп Ноу, Лео Месси» - это одно.
«Камп, Ноу Лео Месси» - это совсем другое.
и контракт с фармацевтами в кармане
и контракт с фармацевтами в кармане