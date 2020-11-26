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Кандидат в президенты «Барселоны» Русо хочет переименовать «Камп Ноу»

сегодня, 20:30

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо заявил, что может переименовать стадион «блаугранас» в случае победы на выборах.

Месси — живая история мирового футбола и «Барселоны». Я хочу предложить совету директоров провести референдум и назвать наш стадион «Камп Ноу Лео Месси».

Сегодня сообщалось, что стадион «Наполи» будет переименован в честь Диего Марадоны.

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pomor45
pomor45
сегодня в 22:10
Лучше - НОУ МЕССИ КАМП.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 21:54
Согласен, одобряю.
ColdSun1995
ColdSun1995
сегодня в 21:35, ред.
как ни крути, но он достоин больше, чем другие) а недовольных недалёких людей всегда будет большинство, и с этим ничего не поделаешь
я вообще не считаю, что нужно Камп Ноу переименовывать - всё таки слишком самобытное название, которое на все 100% только с Барсой ассоциируется. но если и называть в честь какого то футболиста Барсы, то тогда именем Месси
он реально заслужил это своим великим талантом и большим трудолюбием. никогда не был его фанатом, и даже не желал ему каких то там побед в футболе (немножко хейтер Барсы я, но не прям лютый какой то :D просто не нравится этот клуб, у которого было много не очень приятных футболистов), но признаю на 100%, что лучше футболиста чем Месси (как и на одном уровне с ним), я точно не видел и близко.
STVA 1
STVA 1 ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 21:25
Мозг и сердце той команды Хави с Иньестой несомненно!
STVA 1
STVA 1 ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 21:24
Согласен на 100%
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:20, ред.
А дальше ,что Месси головного мозга ?! Где, Лучший игрок -Месси, Президент клуба -Месси, спорт. дир.- Месси, Главный Тренер -Месси и состав на игру: Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, Месси, на замене Гризманн и компания, болбой на стадионе Криштиану Роналду! И стадион в честь Месси, эксперты и комментаторы -семья Месси
BDA81
BDA81
сегодня в 21:05
Это дурдом))))Я понимаю Марадона,тащил на се Наполи)))Да и с Аргентиной играл хорошо)))А Месси то что зделал?!))) То что у него звёзды сошлись и собрался коллектив удачно))Без Хави и Инесты я думаю был бы ещё одним подающим надежды)))
Я на стреме
Я на стреме ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 21:00, ред.
действительно , там целая россыпь. если уж степень влияния оценивать, то всю матрицу Кройф закладывал. Месси, под неё просто удачно подошёл.
если уж неймётся что то дописать , то имя Кройфа выглядит логичней
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:52
Рановато пока.
alexgurzan
alexgurzan ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 20:51
.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 20:49
Руссо сразу зашел с козырей. Думаю после такого гном одобрит его на должность презедента Барселоны.
Я на стреме
Я на стреме ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 20:48
))тонко
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:46
Если Бог хочет наказать человека , то он лишает его разума!Это тот случай думаю!

Стадион Был открыт в 1957 году и сначала назывался «Estadi del FC Barcelona» – «Стадион ФК Барселона». Свое нынешнее название официально получил лишь недавно – в 2000 году.

За это время на этом стадионе поиграло не мало великих игроков!
Кройф Стоичков Ромарио Роналдиньо Хави ИньестаРивалдо Гвардиола!Да не перечесть!И тут вот такой пассаж(((
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 20:45
Казнить нельзя помиловать.
«Камп Ноу, Лео Месси» - это одно.
«Камп, Ноу Лео Месси» - это совсем другое.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 20:43, ред.
"Гормон арена"
и контракт с фармацевтами в кармане
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:43
в 2:8 можно переиемновать))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:42
В него скоро плевать будут...
Charismatic
Charismatic
сегодня в 20:41
Бред какой-то.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:39
А если Месси со скандалом уйдёт из Барселоны, Русо обратно предложит переименовать?))
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 20:39
Лучше сразу в Эребор.
Сантус
Сантус
сегодня в 20:38
Да что же такое с Барселоной?Что не кандидат на президентство,то клоун....Бедный гном,залижут же...как в туалет ходить?)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:38
так вот в чём все проблемы клуба оказывается)))
David Young
David Young
сегодня в 20:33
Подхалимство и культ личности - оба на пике в голове у Эмили Русо по отношению к Лионелю Месси, то есть, простите, королю-мессии.
BENFICA
BENFICA
сегодня в 20:32
Тормози Эмили!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:32
В честь живых не называют!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:32
Если уж и хотят называть стадион в честь Месси, то как минимум следует дождаться завершения его карьеры.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:31
Опаньки...не хилое начало деятельности
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:31
В стадион имени Диего Марадоны - лучше будет!
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