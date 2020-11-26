Кандидат в президенты «Барселоны» Русо хочет переименовать «Камп Ноу»

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сегодня, 20:30

Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо заявил, что может переименовать стадион «блаугранас» в случае победы на выборах.

Месси — живая история мирового футбола и «Барселоны». Я хочу предложить совету директоров провести референдум и назвать наш стадион «Камп Ноу Лео Месси».

Сегодня сообщалось, что стадион «Наполи» будет переименован в честь Диего Марадоны.