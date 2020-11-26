ГлавнаяНовости

Геркус — о «Спартаке»: «Раньше они меняли гендиров раз в год»

сегодня, 18:24

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус иронично отреагировал на новость о возможном уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака».

«Спартак» переходит на систему весна-осень? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?

Все новости
Шамкин: «Дзюба опекает молодых футболистов в „Зените“»
Сегодня, 20:07 Комментарии9
«Ахмат»: «Пенальти с „Зенитом“ не было? Синяк у Ильина ещё не сошёл»
Сегодня, 19:39 ФотоКомментарии20
Лазович — о «Зените»: «Это была лучшая раздевалка в моей жизни»
Сегодня, 18:30 Комментарии16
Сафин: «У нас нет игроков мирового уровня»
Сегодня, 17:21 Комментарии19
Уткин: «Черчесов за время пандемии здорово просел, деквалифицировался»
Сегодня, 16:25 Комментарии22
Гильерме: «Почему бы „Локомотиву“ не помечтать об 1/8 финала ЛЧ?»
Сегодня, 15:34 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 20:26
ГАЗизов, КОНонов... одна фамилия в Спартаке говорящее другой :))))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 20:05
А что там про Федуна?!)))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 20:05
Примечательно что у самого Геркуса приставка "бывший гендиректор"!)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 19:33
Что заслужил за пол года ,то пусть и получает ! Кокорина ,желательно, тоже это коснулось бы !
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:29
Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?
Пошли на рекорд!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 19:02
С фамилией Газизов надо идти в Газпром, вернее в его подразделение Зенит.))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:58
Красиво очкарик проехался по федуну.
sv_1969
sv_1969 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
сегодня в 18:54
    Valeron112
    Valeron112
    сегодня в 18:46
    Вот это бла бла цифры....однако заговорил подельник щека...следствие накажет.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:42
    это просто вирус прогрессирует)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:41
    Значит, скоро и румыну отставка светит. ..
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 18:37
    Таким образом федун запутывает следы своих махинаций
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 18:34
    Наверное руководству виднее на месте, чем информация по слухам...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 18:31
    В Спартаке часто меняют ген. директоров это ещё ничего. В Локо ситуация ещё хуже. Все болельщики требуют отставки ген. директора, а над ними откровенно смеются
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 18:29, ред.
    Веди свой паровоз...отставной машинист...и не лезь в чужую кухню...щютник...
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 18:28
    ну так газизов бвстро справился
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100