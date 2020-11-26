Геркус — о «Спартаке»: «Раньше они меняли гендиров раз в год»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус иронично отреагировал на новость о возможном уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака».
«Спартак» переходит на систему весна-осень? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус иронично отреагировал на новость о возможном уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака».
«Спартак» переходит на систему весна-осень? Раньше гендиров меняли раз в год, теперь раз в полгода?
Пошли на рекорд!
Пошли на рекорд!