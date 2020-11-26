«Ахмат»: «Пенальти с „Зенитом“ не было? Синяк у Ильина ещё не сошёл»

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала фотографию нападающего Владимира Ильина, за фол против которого судья Сергей Карасёв поставил пенальти в матче с «Зенитом» (2:2).
Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошёл.
Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел. pic.twitter.com/c9WiKA03Mr— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) November 26, 2020
Экспертно-судейская комиссия РФС сегодня вынесла вердикт по спорным моментам этого матча.