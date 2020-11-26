«Ахмат»: «Пенальти с „Зенитом“ не было? Синяк у Ильина ещё не сошёл»

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сегодня, 19:39

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала фотографию нападающего , за фол против которого судья Сергей Карасёв поставил пенальти в матче с «Зенитом» (2:2).

Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошёл.

Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел. pic.twitter.com/c9WiKA03Mr — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) November 26, 2020