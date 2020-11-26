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«Ахмат»: «Пенальти с „Зенитом“ не было? Синяк у Ильина ещё не сошёл»

сегодня, 19:39
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Ахмата» опубликовала фотографию нападающего Владимира Ильина, за фол против которого судья Сергей Карасёв поставил пенальти в матче с «Зенитом» (2:2).

Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошёл.

Экспертно-судейская комиссия РФС сегодня вынесла вердикт по спорным моментам этого матча.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 20:41
Надо было лбом: он у него медный.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 20:40
Мне не известно происхождение синяка.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:40
Пенальти за синяк? Недурно заработал. Думаю с удовольствием повторит... и не раз.
VV V
VV V
сегодня в 20:31, ред.
Синяк против государственных огромных бабках ГазЗенитПрома-это не аргумент !
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 20:28
Для газпрома это нормально все!!!
n272nm
n272nm
сегодня в 20:28
Левый пенальти. Синяк Ильина на пенальти не влияет никак.
alex074
alex074
сегодня в 20:23
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    сегодня в 20:15
      viv
      viv
      сегодня в 20:13
      Пенальти был законный, раз такой же поставили в туре ранее пробивать Ростову, то и тут должны были быть последовательными.
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 20:11
      Пенальти был , я видел !
      старина
      старина
      сегодня в 20:09
      Ильин наверно домой слетал в Екатеринбург.встретился с местной алкашней ему и добавили.При всем моем неприятии современного зенита,пеналя не было.
      Killofwrath
      Killofwrath
      сегодня в 20:07
      причем тут синяк и пеналь)))
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 20:04
      Нормально карась судил и пеналь правильно назначил.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      сегодня в 19:52, ред.
      Будь на месте Карасёва Вилков, он бы удалил с поля Ильина за то что он ударил головой локоть игрока Зенита
      Qatar Airways
      Qatar Airways
      сегодня в 19:50
      Помню, в школе мазали мелом пуговицу от школьной формы (да, я учился в школе ещё во времена единой для всех школьной формы) и натирали потом им кожу под глазом. Получался один в один синяк как на этой фотографии :)
      d_fincher
      d_fincher
      сегодня в 19:49
      Ну крови же не было. Значит и пенальти не было. Дюковская Лига приколов)
      drug01
      drug01
      сегодня в 19:47
      Теперь это все в прошлом!
      Я на стреме
      Я на стреме
      сегодня в 19:47
      тот случай , когда глаз нашёл локоть
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 19:40
      Потом Ахмат засудят. Круговорот в природе.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 19:40
      Пенальти небыло,подтверждаю
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