Лазович — о «Зените»: «Это была лучшая раздевалка в моей жизни»

Бывший форвард «Зенита» Данко Лазович рад, что выступал за питерский клуб.
«Зениту» не хватает таких людей, как Денисов. Это была лучшая раздевалка в моей жизни. «Зенит» — прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в «Локомотиве»? Он человек Питера. Он был готов умереть за «Зенит». Он любил «Зенит» больше, чем кто-либо.
Кержаков и Быстров тоже хороши. Я знаю всю предысторию Быстрова, что он играл в «Спартаке». Помню момент, когда он вернулся в Питер. Владимир был счастлив, что вернулся домой, в свой родной клуб. Сегодня у «Зенита» нет таких игроков
Шамкина,Лазовича,кто следущий?((
Шамкина,Лазовича,кто следущий?((
https://youtu.be/9Cq7xS1yt5I
Теперь там директор Дзюба,а зам Азмун!!!!!
Теперь там директор Дзюба,а зам Азмун!!!!!
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..................и лучшая зарплата!!!
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..................и лучшая зарплата!!!