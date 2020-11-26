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Лазович — о «Зените»: «Это была лучшая раздевалка в моей жизни»

сегодня, 18:30

Бывший форвард «Зенита» Данко Лазович рад, что выступал за питерский клуб.

«Зениту» не хватает таких людей, как Денисов. Это была лучшая раздевалка в моей жизни. «Зенит» — прекрасный клуб, но как такое произошло, что Игорь завершил свою карьеру в «Локомотиве»? Он человек Питера. Он был готов умереть за «Зенит». Он любил «Зенит» больше, чем кто-либо.

Кержаков и Быстров тоже хороши. Я знаю всю предысторию Быстрова, что он играл в «Спартаке». Помню момент, когда он вернулся в Питер. Владимир был счастлив, что вернулся домой, в свой родной клуб. Сегодня у «Зенита» нет таких игроков

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 20:30
Вот кто их за язык тянет?
Шамкина,Лазовича,кто следущий?((
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 20:28
Молодчина, Данко! Всё правильно сказал!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:20, ред.
Лазович:"Были люди в наше время, не то что нынешнее племя...."
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 19:14
    4RT
    4RT
    сегодня в 19:04
    Пусть про борщ с холодцом ещё расскажет
    Шо Опять Последние
    Шо Опять Последние
    сегодня в 19:00
    Забалотный - Это была лучшая моя лавочка в жизни.
    particular
    particular
    сегодня в 18:53, ред.
    Комбайн человеческого материала работает уже который сезон, сманивая и скупая нужных игроков и отсортировывая неугодных... Подобное не сильно способствует формированию чувства локтя и спаянной солидарности на поле 😞
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 18:50
    Скрытый смысл в его словах)))
    Шо Опять Последние
    Шо Опять Последние
    сегодня в 18:49
    «Это была лучшая раздевалка в моей жизни»

    Теперь там директор Дзюба,а зам Азмун!!!!!
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 18:47
    Пусть у Азмуна спросит, как там сейчас обстоят дела в раздевалке.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 18:40
    Скоро Халк чтонибудь раскажет о раздевалке Зенита,потом будет музей раздевалки! 🤣🤣🤣
    Valeron112
    Valeron112
    сегодня в 18:40
    Да 2 он те сейчас подряд не видел...и 3-я тоже раздевалка будет такой🤷💥Ванную ЦСКА вторые.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:40
    тоска )))вечная тоска от потери кормушки)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 18:37
    Лазович — о «Зените»: «Это была лучшая раздевалка в моей жизни»
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    ..................и лучшая зарплата!!!
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 18:32
    Теперь раздевалка Зенита уже не та)...
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 18:32
    да уж...зато Кузяев есть :)
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 18:31
    Да, казусов хватает
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