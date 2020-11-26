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Сафин: «У нас нет игроков мирового уровня»

сегодня, 17:21
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший теннисист Марат Сафин прокомментировал игру российских клубов в еврокубках в текущем сезоне.

Возьмем гостевой матч «Краснодара» с «Севильей». Не можем обыграть 10 человек на поле. Физухи нет никакой! Ни у кого из наших футболистов нет уровня, чтобы играть в Европе! Смолов, вон, поехал в средний клуб «Сельта», а ему сказали: «Спасибо большое, езжай в Россию, ты нам больше не нужен».

У нас нет игроков мирового уровня. О чем мы говорим, когда мы не умеем играть? Если наших игроков не покупают в Европу, это показатель! У нас нет ни физики, ни мастерства, ничего! Нужно делать выводы, а не вспоминать, как мы в 1845 году что-то выигрывали. Ну и что теперь, что когда-то что-то было? Сейчас другая ситуация. И мы сейчас никого не можем обыграть!

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:32
да как и втеннисе...
Footbolista
Footbolista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:26
Спартак 0 игр - 0 очков...самый лучший результат...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:23
Долго искал, что мы выиграли в 1845 году. Нашел только, что в 1845 году в городе Рагби был напечатан первый свод футбольных правил. Первый матч в России состоялся в 1897 году. А если серьезно, иной раз думаешь, что население России генетически не предрасположены к футболу. Ну тут же вспоминаешь, поколения Стрельцовых, Яшиных, Бобровых. Позже 1986-1988 года (пусть и с украинцами, грузинами, армянами и прочими братскими народами). В 2008 хоть и безоговорочно испанцам уступали, но далеко не безнадежно смотрелось. Я про то, что при правильной системе подготовки и отбора сможем получит игроков, с которыми будут во всем мире считаться. Только сейчас у нас капитализм с циничным оскалом и деньги везде являются главным стимулом и двигателем. Но если правильно от существующих реалий оттолкнуться и использовать верную систему штрафов и поощрений - можно построить что-то стоящее. Но никому это видимо не выгодно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:21
Ну нет и не будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шо Опять Последние (раскрыть)
сегодня в 18:00
Разность в бюджетах...силах чемпионатов...амбициях...и мотивации...
Зенит 4 игры - 1 очко
Динамо К 4 игры - 1 очко
Зальцбург 4 игры - 1 очко
Митьюлланд 4 игры - 0 очков
Марсель 4 игры - 0 очков
Краснодар 4 игры - 1 очко
Ренн 4 игры -1 очко
Ференцварош 4 игры - 1 очко

Строить команду к внутреннему чемпу и строить команду для успехов в европах - два совершенно разных занятия......

Вон Марсель...вообще умудряется 13 раз подряд проиграть в ЛЧ....
Нашим до такого ещё деградировать и деградировать...))))
sv_1969
sv_1969 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 17:52, ред.
Вы правы!Но одно но..... Он был на вершине! Но наших там и не было!Им просто искусственно (благодаря лимиту) создали сказочные условия!И им не кисло!
И сами стульями кидаются)))))))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:50
с каких пор принцесса из тенниса стала экспертом в футболе?))) и кого интересует его мнение?))))))))))))
sv_1969
sv_1969 ответ Шо Опять Последние (раскрыть)
сегодня в 17:49
Не обижайте колхозы)))))))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:49
У нас тренер "мирового" уровня)))
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:49
Одним словом наш футбол КОЛХОЗ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:46
За год до побед на ЧЕ у датчан и греков тоже не было игроков мирового уровня....
Просто профессионалы своего дела отлично подготовили команды....
Нам это не грозит....

У нас Тренер считает виноватыми игроков....
Капитан работает над имиджево-репутационным вопросом....
Ветераны команды уже не могут показывать свой максимум....
Молодёжь благодаря лимиту и не думает прогрессировать...
В еврокубках 15 игр - 0 побед....

Короче...замечательно-фееричный этап в развитии отечественного футбола...
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:44
Их ваще не будет у нас,может лет через 100 тока))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:42
Самое смешное, что это говорит теннисист, у которого, по сути, было все, чтобы стать спортсменом мирового уровня (и он даже был им короткое время), но который стал ярким представителем "золотой молодежи", его избивали в клубе охранники Бондарчука-джуниора и т.п.

По сути, теннисный Балотелли или Кварежма (сравниваю с ними, потому что у обоих таланта было огого) ругает футболистов сборной)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:37
Зато у нас тенесисты мирового уровня.Медведев,Хачанов,Рублёв!
Parma1972
Parma1972
сегодня в 17:37
Марат к сожалению прав
drug01
drug01
сегодня в 17:32
Может надо больше работать и искать таланты
shlomo
shlomo
сегодня в 17:23
И страшно то, что в ближайшем времени их не будет...
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