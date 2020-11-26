Сафин: «У нас нет игроков мирового уровня»

Бывший теннисист Марат Сафин прокомментировал игру российских клубов в еврокубках в текущем сезоне.

Возьмем гостевой матч «Краснодара» с «Севильей». Не можем обыграть 10 человек на поле. Физухи нет никакой! Ни у кого из наших футболистов нет уровня, чтобы играть в Европе! Смолов, вон, поехал в средний клуб «Сельта», а ему сказали: «Спасибо большое, езжай в Россию, ты нам больше не нужен».

У нас нет игроков мирового уровня. О чем мы говорим, когда мы не умеем играть? Если наших игроков не покупают в Европу, это показатель! У нас нет ни физики, ни мастерства, ничего! Нужно делать выводы, а не вспоминать, как мы в 1845 году что-то выигрывали. Ну и что теперь, что когда-то что-то было? Сейчас другая ситуация. И мы сейчас никого не можем обыграть!