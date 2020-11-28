ГлавнаяНовости

«Ротор»: «„Спартак“ не является для нас наиболее принципиальным соперником»

сегодня, 12:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторЗавтра в 19:00 Не начался

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал предстоящий матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».

Все игроки «Ротора» здоровы, нет никаких травм. В команде отличное настроение, с боевым настроем вылетаем сейчас в Москву на игру. «Спартак» не является для нас наиболее принципиальным соперником. Если только говорить о старой ретро-вывеске, то да, такое было противостояние в конце 90-х годов. А так, все соперники для нас являются в равной степени принципиальными. Но к началу игры шансы на победу у всех одинаковые. И скажу, что никакую аналогию с октябрьским матчем против «Локомотива» проводить нельзя и невозможно, тут совершенно другая команда и состав. Будет ли нас устраивать ничья? Мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать.

Все новости
ОфициальноДзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените»
Сегодня, 13:13 Комментарии15
Экс-игрок «Рубина»: «Не знаю, как Тарасова вообще пригласили в команду»
Сегодня, 13:05 Комментарии10
Им Бом: «Сейчас я чувствую себя отлично»
Сегодня, 12:54 Комментарии3
Нигматуллин — о COVID-19: «Трещал по швам весь организм»
Сегодня, 11:12 Комментарии2
Глушаков: «Кокорин — добрый и отзывчивый человек»
Сегодня, 11:02 Комментарии9
Лантратов — о Глушакове: «Важно, чтобы у команды были такие ветеранчики»
Сегодня, 10:43 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 13:24
Спартак был,есть и будет принципиальным соперником для всех российских клубов!!!Спартак-главный раздражитель.И пока Спартак слаб,желание обыграть его возрастает во много раз,так как такой шанс надо брать здесь и сейчас.Именно поэтому на Спартак выходят как на главную игру года.Все без исключения!!!
cаp
cаp
сегодня в 13:16
Уверенный тип)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 13:01
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 12:59
    С чего бы такой пафос??? Конечно,ваш принципиальный соперник совсем из другой ниши.Какой-нибудь "Статор".
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 12:58
    Тебе напомнить как Локо " взломал"?
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 12:58
    Игра покажет кто лучше подготовлен
    makkie
    makkie
    сегодня в 12:46
    Придётся взламывать роторский автобус, а с этим есть проблемы.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 12:38, ред.
    Конечно не является. Для Ротора принципиальными соперниками являются- Шинник, Текстильщик, и им подобные..... Прежде, чем делать подобные заявы, надо сначала пересмотреть свою историю и историю соперника.
    LOpp
    LOpp ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 12:24
    давно Спартак не побеждал без проблем. С Ротором тоже легко не будет.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:24
    Любой соперник должен быть принципиальным...это в ПФЛ можно так рассуждать...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:23
    Спартак не кому не соперник!
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:21
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 12:21
      АТС со Спартаком - главный для всех.
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 12:16
      Ну сдесь Спартак должен побеждать без проблем
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100