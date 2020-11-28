«Ротор»: «„Спартак“ не является для нас наиболее принципиальным соперником»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал предстоящий матч 16-го тура РПЛ против «Спартака».

Все игроки «Ротора» здоровы, нет никаких травм. В команде отличное настроение, с боевым настроем вылетаем сейчас в Москву на игру. «Спартак» не является для нас наиболее принципиальным соперником. Если только говорить о старой ретро-вывеске, то да, такое было противостояние в конце 90-х годов. А так, все соперники для нас являются в равной степени принципиальными. Но к началу игры шансы на победу у всех одинаковые. И скажу, что никакую аналогию с октябрьским матчем против «Локомотива» проводить нельзя и невозможно, тут совершенно другая команда и состав. Будет ли нас устраивать ничья? Мы всегда выходим на поле, чтобы побеждать.