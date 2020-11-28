Глушаков: «Кокорин — добрый и отзывчивый человек»

Полузащитник «Химок» поделился мнением о форварде «Спартака» .

Саша — хороший футболист. Именно так — хороший, состоявшийся футболист, а не перспективный и талантливый. Ему 30 лет все-таки, а мы всё говорим о нем талантливый, да талантливый. В свое время он был талантливым и молодым, а сейчас это мастеровитый игрок с опытом.

Ему нужно чуть доверия и уверенности. В «Спартаке» не каждый сможет заиграть. Там особая атмосфера. Но Саше я желаю терпения и удачи. Он добрый и отзывчивый человек.