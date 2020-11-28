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Глушаков: «Кокорин — добрый и отзывчивый человек»

сегодня, 11:02

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о форварде «Спартака» Александре Кокорине.

Саша — хороший футболист. Именно так — хороший, состоявшийся футболист, а не перспективный и талантливый. Ему 30 лет все-таки, а мы всё говорим о нем талантливый, да талантливый. В свое время он был талантливым и молодым, а сейчас это мастеровитый игрок с опытом.

Ему нужно чуть доверия и уверенности. В «Спартаке» не каждый сможет заиграть. Там особая атмосфера. Но Саше я желаю терпения и удачи. Он добрый и отзывчивый человек.

Ранее Глушаков заявил, что не верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:06
Кокорин и Глушаков очень похожи друг на друга, мозгов почти нет!
Легенды одного клуба!!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:46
На кадрах с камеры было очень хорошо заметно, с какой добротой и теплотой он подхватил стул и с нежностью опустил его на глову посетителя кафе. В глазах читалось неподдельное уважение к оппоненту и забота о нем.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:37
у Кокорина на лице это написано в отличии от Тёмы Дзюбы...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 11:28
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37 ответ МапС (раскрыть)
    сегодня в 11:28, ред.
    Вообще то удар был сделан с любовью и добротой, если не заметил!)
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    сегодня в 11:27
    Причиняет добро с помощью стула аххах
    Zimmer
    Zimmer
    сегодня в 11:21
    От Глушакова другого мнения ждать не стоило.
    МапС
    МапС
    сегодня в 11:20
    А вот Пак его отзывчивость и доброту не оценил.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 11:04
    Да в Спартаке не каждый может заиграть.
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