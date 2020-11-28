Глушаков: «Черчесов не смог четко объяснить, почему не взял меня на ЧМ-18»

Полузащитник «Химок» не знает, почему не попал в состав сборной России на домашний чемпионат мира в 2018 году.

Обиды на Черчесова нет. Осталось только непонимание того, почему это произошло. Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм на уколах, был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог четко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил.