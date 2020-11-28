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Глушаков: «Черчесов не смог четко объяснить, почему не взял меня на ЧМ-18»

сегодня, 10:37

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не знает, почему не попал в состав сборной России на домашний чемпионат мира в 2018 году.

Обиды на Черчесова нет. Осталось только непонимание того, почему это произошло. Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм на уколах, был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог четко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:00
Неужели Глушак именно от Черсесова хотел услышать кто он на самом деле? Глушака не только болелы Локо и Спартака за порядочного человека не считают, но ещё и большая часть России!!!
Он пусть вспомнит как он играл в то время, дно полное!!!
andre_can
andre_can
сегодня в 11:49
хватит уже Усатого полоскать...
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 11:40
Полузащитник Химок лол На поле надо доказывать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:39
Не понимаю, как Глушаков вообще в сборню попал, разве что из за своего дикого везения
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 11:38
А может просто не хотел
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:25
а может просто ты не понял в виду недостатка интеллекта))))))))
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 11:21
Я могу, если хочешь, ты - днище!
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 11:19
Да Глушаков плохо играл. И у него агента не было. В сборную берут футболистов определенных агентов.
particular
particular
сегодня в 11:09
Очевидно, что Стас подотчётен другим людям и не соизволил распыляться понапрасну в объяснениях 🤨
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:02
Результат показал правоту тренера.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:01
Самогон с шашлыком не очень, надо красное сухое или полусладкое.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:50
В Википедии все написано: "Из-за неудачной игры весной 2018 года потерял место в составе национальной сборной и не попал в её заявку на Чемпионат мира, проходивший в России". Скорее Черчесов не смог бы объяснить факт появления Глушакова в сборной. Плюс боязнь за психологический микроклимат в команде. Дзюба из-за вздорного характера в сборную то попал, когда вообще прижало.
Cat01
Cat01
сегодня в 10:47
Зачем каждому человеку доказывать это
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:38
Не захотел да не взял.
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