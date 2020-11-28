Игонин: «Может быть, у Семака и до „Реала“ получится дорасти»

Бывший российский футболист оценил перспективы главного тренера «Зенита» .

Просчеты Семака? Не стоит забывать, в какой он действительно сейчас ситуации. Это надо понимать. А просчеты… Без них не бывает ни у одного тренера. Самый живой пример — Станислав Черчесов. Два года назад все считали, что это единственный вариант для сборной. И что именно Черчесов вытащил нас за уши в четвертьфинал ЧМ -2018 и вообще с национальной командой. А что теперь? Это нормальная тренерская история. Правда, Черчесов и сборная это одно, а Семак и клуб «Зенит» — другая ситуация.

В первую очередь — это опыт, который он сейчас получает. В тренерской карьере такое тоже должно быть. Причем не сомневаюсь, что Сергею Богдановичу он пойдет на пользу. Мне кажется, Семак и так в футбольном плане достаточно мудрый человек. Это еще лет 20 назад было ясно. Мое мнение — сейчас из неудач он сделает правильные выводы. Что позволит ему стать лучше как тренеру.

Сейчас ведь невозможно сказать, будет ли работать Семак в «Зените» и через 8 лет. Но если он будет расти, естественно, у него больше шансов тренировать хорошую команду. Сейчас лучшая команда России «Зенит» — значит, «Зенит». Однако, может, у него и до «Реала» получится дорасти.