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Игонин: «Может быть, у Семака и до „Реала“ получится дорасти»

сегодня, 10:30

Бывший российский футболист Алексей Игонин оценил перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Просчеты Семака? Не стоит забывать, в какой он действительно сейчас ситуации. Это надо понимать. А просчеты… Без них не бывает ни у одного тренера. Самый живой пример — Станислав Черчесов. Два года назад все считали, что это единственный вариант для сборной. И что именно Черчесов вытащил нас за уши в четвертьфинал ЧМ-2018 и вообще с национальной командой. А что теперь? Это нормальная тренерская история. Правда, Черчесов и сборная это одно, а Семак и клуб «Зенит» — другая ситуация.

В первую очередь — это опыт, который он сейчас получает. В тренерской карьере такое тоже должно быть. Причем не сомневаюсь, что Сергею Богдановичу он пойдет на пользу. Мне кажется, Семак и так в футбольном плане достаточно мудрый человек. Это еще лет 20 назад было ясно. Мое мнение — сейчас из неудач он сделает правильные выводы. Что позволит ему стать лучше как тренеру.

Сейчас ведь невозможно сказать, будет ли работать Семак в «Зените» и через 8 лет. Но если он будет расти, естественно, у него больше шансов тренировать хорошую команду. Сейчас лучшая команда России «Зенит» — значит, «Зенит». Однако, может, у него и до «Реала» получится дорасти.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:05
Семаку еще лет десять надо было в Уфе посидеть, в пердив вылететь , вот тогда бы он поумнел.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:59
уже дорос
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:55
Если только дорасти до Кастильи
valt134
valt134
сегодня в 11:28
Сказал-как в лужу пукнул.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:27
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:27, ред.
Что он несет? В какой ситуации Семак? В лучшей, в отличие от остальных клубов, с неограниченым бюджетом, лучшим подбором игроков, большим доверием руководства, развитой инфраструктурой. Не светит ничего Богданычу на заугорном тренерском поприще, слабый он тренер.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 11:25
Кто нибудь считал 2 года назад, что Черчесов - единственный вариант для сборной?)
112910415
112910415
сегодня в 11:25
практически неизбежно -
непрерывно же совершенствуется ! )
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 11:14
В смысле, до Бетиса или до Мальорки? Королевских клубов в Испании много-то...
makkie
makkie
сегодня в 11:12
Еще один любитель фантастики из Питера.
Их там в одном помещении что ли держат и мультики крутят?)))
particular
particular
сегодня в 11:03, ред.
Сидя на одном месте в комфортных условиях, сложно найти мотивацию для роста... Зачем куда-то ехать на стажировку, повышать тренерское образование и учиться у мэтров... Рост из ниоткуда не берётся 👀 Поэтому востребованность Семака в топ-чемпах будет не столь велика, как предсказывает Игонин 🤔
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 11:00
Какие просчеты??? Ты о чем, чел?? За 2 года не смог выстроить даже вектор игры,ни комбинаций ,ни розыгрышей , ни схем кроме одной ..все мы ее знаем. И зачем его сравнивать с усатым?? вообще ни к месту..типа тему отвел,потому что Семак достал дно , команда Зенит в полном заду из-за непутевого тренера и такого же генерального директора. Зачем искать того чего нет...ну все же видят что мы в полной опе. Зачем его гладите по головке,мол ситуация тяжелая и все пройдет? ..он таким из-за вас и останется и расти не будет. Выгнать надо срочно .. он хуже даже чем физрук.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:00
Если клуб какой-нибудь переименуют в Реал, тогда да.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:42
Согласен. Семаку надо дать работать. Вон Кобелева загнали, был хороший тренер.С перспективой был, но.
yasukuni
yasukuni
сегодня в 10:38
Анекдот года!!!
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 10:34
Тогда дзюба в скором станет месси(((хахахахахахха
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 10:32
Хахаххахаха если только на Плэй Стейшен 🤣🤣🤣
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:31
Дорастет конечно,но лет через 30
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