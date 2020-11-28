Талалаев: «„Ахмату“ надо прибавить в реализации голевых моментов»

Главный тренер «Ахмата» подвел итоги первой половины сезона РПЛ . После 15-го тура «Ахмат» занимает 7-е место в таблице.

Я найду мало тренеров, которые удовлетворены и игрой, и результатом. А результат — понятие относительное, если ты не идешь на первом месте. Мы понемногу обретаем качества, которые позволяют нам играть в современный и агрессивный футбол с большим количеством ударов по воротам соперника, но, безусловно, можно работать лучше. Так что до удовлетворенности еще далековато.

Самое сложное — изменить подход к матчам в голове у игроков. Команда перестала делить соперников на равных и неравных — мы выходим и играем с позиции того, что мы можем организовать, а не подстраиваемся.

Мы имеем самый большой показатель по недореализации голов. Это показатель xG. У нас в лиге мы семь голов недозабили. Моментов создали достаточно, а реализовать не можем. Самое главное, в чем надо прибавить «Ахмату» — это в реализации голевых моментов, поэтому есть еще куча факторов, по которым мы должны работать. Самое главное изменение, которое мне нравится, и которое мы будем продолжать, это то, что мы научились реализовывать свои сильные стороны. На каждого соперника мы знаем, что можем сделать, и что можем завуалировать, спрятать. Умение спрятать слабости и реализовывать то сильное, что у нас есть, мы будем совершенствовать, потому что невозможно быть хорошим во всем.

Нельзя сразу все подтянуть к такому уровню клубов с многомиллионными бюджетами, но мы постараемся на умении играть на своих сильных качествах достигать максимального результата.