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Лантратов — о Глушакове: «Важно, чтобы у команды были такие ветеранчики»

сегодня, 10:43

Голкипер «Химок» Илья Лантратов поделился мнением о своем товарище по команде Денисе Глушакове.

Насколько сильно нам помог Глушаков? В раздевалке чувствуется, что человек поиграл много, знает, что сказать. Он и на поле, и в раздевалке очень многое даёт. Важно, чтобы у команды были такие ветеранчики (смеётся). Хотя Денис, конечно, не совсем ветеранчик, ещё долго играть может. Где-то он мотивации добавляет, знает момент, когда надо что-то сказать: и завести, когда надо, и поддержать. Успокоить, когда глаза сильно горят, тоже может. Такого, чтобы кому-то вставлять, не было, но Денис, думаю, спокойно может это сделать.

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МапС
МапС
сегодня в 11:29
Банщик-ветеранчик :)
Faustello
Faustello
сегодня в 10:59
Ветеранчики-самогонобанщики!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:46
Ветеранчики звучит как прикол...
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