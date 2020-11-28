Лантратов — о Глушакове: «Важно, чтобы у команды были такие ветеранчики»

Голкипер «Химок» поделился мнением о своем товарище по команде .

Насколько сильно нам помог Глушаков? В раздевалке чувствуется, что человек поиграл много, знает, что сказать. Он и на поле, и в раздевалке очень многое даёт. Важно, чтобы у команды были такие ветеранчики (смеётся). Хотя Денис, конечно, не совсем ветеранчик, ещё долго играть может. Где-то он мотивации добавляет, знает момент, когда надо что-то сказать: и завести, когда надо, и поддержать. Успокоить, когда глаза сильно горят, тоже может. Такого, чтобы кому-то вставлять, не было, но Денис, думаю, спокойно может это сделать.