Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените»

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сегодня, 13:13

Форвард выйдет на матч 16-го тура РПЛ против «Арсенала» в качестве капитана своей команды.

Недавно был лишен повязки после инцидента с публикацией в Сети интимного видео. С тех пор питерцы провели два матча в чемпионате России с «Краснодаром» (3:1) и «Ахматом» (2:2), а также с «Лацио» (1:3) в Лиге чемпионов.