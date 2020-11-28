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Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените»

сегодня, 13:13
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч идет

Форвард Артем Дзюба выйдет на матч 16-го тура РПЛ против «Арсенала» в качестве капитана своей команды.

Недавно был лишен повязки после инцидента с публикацией в Сети интимного видео. С тех пор питерцы провели два матча в чемпионате России с «Краснодаром» (3:1) и «Ахматом» (2:2), а также с «Лацио» (1:3) в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Блоссия
Блоссия
сегодня в 14:59
Прямо как орден голубой подвязки)))
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:56
Этот видос навсегда останется в истории Зенита !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:54
Подскажите кто в курсе , Дзюба все таки отдал 5 млн ?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:53
Придется всем судьям , капитанам других команд сдержать руку Дзюбы , фу !
Верг
Верг
сегодня в 14:53
Вернули Онанию Щурову повязочку, чтобы не плакал
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 14:53
Дзюбель без повязки,что хохол без лычки...он с повязкой по полю пешком ходит,а без неё просто столб вблизи штрафной соперника.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:40
Дрочуны дрочуну глаз не выколят.
dimarik_86
dimarik_86
сегодня в 14:40
Простили лазурных
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:31
21 год,год будет годом Дзюбы! 😜🤭
РУКА_уБОГого_и_и-го-го
РУКА_уБОГого_и_и-го-го
сегодня в 14:30
Теперь, обязан носить на правой...
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 14:25
Звезда жеж) Слова не скажи.
arsena1
arsena1
сегодня в 14:14
Ландскрона чувствует легкое давление сверху?
Это на их мнение положили болт
Agamaga
Agamaga
сегодня в 14:12
Газпром верит в твёрдый кулак Дзюбы.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:11
Есть такая пословица: Честь ум рождает, а бесчестье последний отнимает.
Это про Дзюбу. Нет ни ума ни чести...и капитанская повязка мала, ей срам не прикроешь.
ekliziast
ekliziast
сегодня в 14:11
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 14:09
    Опять пиарят капитана-сухо74ра)).
    Шо Опять Последние
    Шо Опять Последние
    сегодня в 14:07
    Ох и мягкий Семак!!!
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 14:04
    Дзюба не достоин быть капитаном!
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 14:04
      Gunslinger
      Gunslinger
      сегодня в 13:55
      Песец тулякам! Ждём победы "Зенита"!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 13:55
      Ну оденет дзюба повязку и что от этого изменится...???....). Руки не отвалятся , да и голова на плечах останется.
      ALEX26659
      ALEX26659
      сегодня в 13:55
        Hypnoz
        Hypnoz
        сегодня в 13:54
        Хороший капитан !
        Твёрдой рукой, будет направлять бомжей к победам в ЛЧ и РФПЛ !
        kolpankolpan
        kolpankolpan ответ Брулин (раскрыть)
        сегодня в 13:50
          nubom
          nubom
          сегодня в 13:49
          Награда нашла героя...
          Союзник противников
          Союзник противников
          сегодня в 13:49
          Ура,справедливость восстановлена.Ещё и звание с медалью надо дать,ибо глупые люди считают,что он-нерукопожатный,а у состоятельных людей всё наоборот :Артём Дзюба-герой,смогший противостоять шантажу негодяев-нищебродов.
          Брулин
          Брулин
          сегодня в 13:43
          Я надеюсь, судьям и капитану Арсенала уже сообщили? Что надо выходить в резиновых перчатках :-))
          yasukuni
          yasukuni ответ Gloomy59 (раскрыть)
          сегодня в 13:40
          От мозолей на где?
          sv_1969
          sv_1969
          сегодня в 13:40
          Никто не сомневался. Зюба наше всё)))
          Спагетти
          Спагетти
          сегодня в 13:30
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