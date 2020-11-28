Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените»

Форвард Артем Дзюба выйдет на матч 16-го тура РПЛ против «Арсенала» в качестве капитана своей команды.
Недавно был лишен повязки после инцидента с публикацией в Сети интимного видео. С тех пор питерцы провели два матча в чемпионате России с «Краснодаром» (3:1) и «Ахматом» (2:2), а также с «Лацио» (1:3) в Лиге чемпионов.
Это на их мнение положили болт
Это на их мнение положили болт
Это про Дзюбу. Нет ни ума ни чести...и капитанская повязка мала, ей срам не прикроешь.
Это про Дзюбу. Нет ни ума ни чести...и капитанская повязка мала, ей срам не прикроешь.
Твёрдой рукой, будет направлять бомжей к победам в ЛЧ и РФПЛ !
Твёрдой рукой, будет направлять бомжей к победам в ЛЧ и РФПЛ !