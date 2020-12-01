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Хименес опубликовал первый пост в соцсетях после перелома черепа

сегодня, 07:52

Нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Мексики Рауль Хименес впервые обратился к болельщикам после перелома черепа. Вчера 29-летний футболист перенёс операцию. Напомним, в матче 10-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1) Хименес столкнулся головами с защитником «канониров» Давидом Луисом. Форвард покинул поле на носилках и в кислородной маске.

Спасибо за ваши сообщения и поддержку. Останусь под наблюдением. Надеюсь скоро вернуться на поле.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:36
Очень часто при верховой борьбе стали футболисты сталкиваться головами. Травмы головы - это очень серьезно. Руки , ноги - это пол беды, а вот с головой надо аккуратнее, последствия могут быть тяжелые. Трагедия с Перхуном никогда не забудется. Вот и Хименесу досталось сильно. Сможет ли он теперь играть - большой вопрос???
Парню скорейшего восстановления..
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:19
Теперь игра головой ему противопоказана.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:53
Береги голову Хименес!
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