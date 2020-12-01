Хименес опубликовал первый пост в соцсетях после перелома черепа

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сегодня, 07:52

Нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Мексики впервые обратился к болельщикам после перелома черепа. Вчера 29-летний футболист перенёс операцию. Напомним, в матче 10-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:1) Хименес столкнулся головами с защитником «канониров» Давидом Луисом. Форвард покинул поле на носилках и в кислородной маске.