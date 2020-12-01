Сенников: «Шансы „Локомотива“ и „Зальцбурга“ примерно равны»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов железнодорожников с «Зальцбургом».

Травмы? Лидеров, особенно таких, как Крыховяк, часто не хватает. Миранчук сейчас — душа команды. Но матч в Грозном показал, что команда даже без основных футболистов способна играть в хороший футбол. И не было видно какой-то усталости, была произведена правильная ротация. Но без лидеров, очевидно, будет намного тяжелее.

Гадать не стану, буду болеть за победу «Локомотива». Но считаю, что шансы примерно равны. «Зальцбург» — сильный соперник, и его тоже нельзя недооценивать, даже несмотря на ничью в гостях. Мы можем вспомнить, что в прошлом сезоне «Локо» обыграл «Байер» на выезде, а дома уступил.