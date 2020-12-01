ГлавнаяНовости

Саркисян: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ сегодня принесет первую победу»

сегодня, 13:12

Шоумен и известный болельщик «Локомотива» Арташес Саркисян прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между железнодорожниками и «Зальцбургом».

Сомневаюсь, что «Локомотив» сегодня принесет первую победу России в еврокубках. Есть проблемы с травмами, с коронавирусом. Я не вижу предпосылок. Чудо может произойти, но в моем представлении лимит чудес Кикнадзе закончился ровно в тот момент, когда он сел на свое место. Сейчас ему надо спокойно довести всю историю до краха, что он с радостью и делает. В этой парадигме никаких чудес не будет.

Все новости
Генич: «„Зальцбург“ заставит „Локомотив“ играть по максимуму»
Сегодня, 15:07 Комментарии3
Кабелла: «Мы настроены на победу, хотим показать, на что способны»
Сегодня, 14:53 Комментарии3
Мусаев — о матче с «Ренном»: «Все наши силы будут направлены на эту игру»
Сегодня, 14:46 Комментарии6
Сенников: «Шансы „Локомотива“ и „Зальцбурга“ примерно равны»
Сегодня, 14:39 Комментарии5
«Локо» в шаге от евровесны, но для этого нужно сломать серию длиной в 16 матчей
Сегодня, 14:30Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии3
Семак: «Мы наиграли на победу в первом матче с „Брюгге“»
Сегодня, 13:34 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
viv
viv
сегодня в 14:11
Игра будет на три результата.
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 13:50
ДАЖЕ ШОУМЕН СОМНЕВАЕТСЯ В ПОБЕДУ ЛОКОМАТИВА!!???ВИДНО ОН ДОКА В ФУТБОЛЕ!!???
ДСА
ДСА
сегодня в 13:16
А всем очень бы хотелось.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100