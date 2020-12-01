Саркисян: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ сегодня принесет первую победу»

Шоумен и известный болельщик «Локомотива» Арташес Саркисян прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между железнодорожниками и «Зальцбургом».

Сомневаюсь, что «Локомотив» сегодня принесет первую победу России в еврокубках. Есть проблемы с травмами, с коронавирусом. Я не вижу предпосылок. Чудо может произойти, но в моем представлении лимит чудес Кикнадзе закончился ровно в тот момент, когда он сел на свое место. Сейчас ему надо спокойно довести всю историю до краха, что он с радостью и делает. В этой парадигме никаких чудес не будет.