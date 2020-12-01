Семак пожаловался на короткую скамейку в «Зените»

Главный тренер «Зенита» рассказал о проблемах своей команды накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Проблемы есть. И их очень много. Некоторые наши лидеры успели провести лишь несколько тренировок. Каждый день вносит какие-то коррективы. Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно проводить ротацию. А для этого нужно иметь длинную скамейку. А такого в России сейчас никто не может себе позволить в сложившихся обстоятельствах. Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество.

Я не являюсь сторонником лимита. Но здесь руководителям принимать решения. Нужны качественные игроки, качественные команды, которые играют в Лиге чемпионов. Вариантов много — воспитывать своих игроков. И ждать момента, когда количество россиян будет больше. А сейчас если выбывает несколько игроков, то на скамейке остаются лишь два-три футболиста. Но сейчас у европейских клубов в этом плане есть конкурентное преимущество перед нами.