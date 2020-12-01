ГлавнаяНовости

Семак пожаловался на короткую скамейку в «Зените»

сегодня, 12:30
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о проблемах своей команды накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Проблемы есть. И их очень много. Некоторые наши лидеры успели провести лишь несколько тренировок. Каждый день вносит какие-то коррективы. Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно проводить ротацию. А для этого нужно иметь длинную скамейку. А такого в России сейчас никто не может себе позволить в сложившихся обстоятельствах. Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество.

Я не являюсь сторонником лимита. Но здесь руководителям принимать решения. Нужны качественные игроки, качественные команды, которые играют в Лиге чемпионов. Вариантов много — воспитывать своих игроков. И ждать момента, когда количество россиян будет больше. А сейчас если выбывает несколько игроков, то на скамейке остаются лишь два-три футболиста. Но сейчас у европейских клубов в этом плане есть конкурентное преимущество перед нами.

Все новости
Семак: «Мы наиграли на победу в первом матче с „Брюгге“»
Сегодня, 13:34 Комментарии5
РФС еще не получал обращений по поводу угроз в адрес судьи Кошко
Сегодня, 13:20 Комментарии3
Саркисян: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ сегодня принесет первую победу»
Сегодня, 13:12 Комментарии2
Сорокин: «В марте УЕФА примет решение о формате проведения Евро-2020»
Сегодня, 13:06 Комментарии1
Кузяев: «С „Брюгге“ с первых минут будем играть в агрессивный футбол»
Сегодня, 12:18 Комментарии24
Семак: «Участие Дзюбы в матче с „Брюгге“ под вопросом»
Сегодня, 12:17 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dalex83
dalex83
сегодня в 13:59
Ситуация : в Зените барахло, а не игроки, а одни Азмуны и косяк скаутской службы , что привело к результатам таким, мнение Семака.
Мнение скаутов Семак физрук и плохому танцору яйца мешают.
Кто победит?)
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:29, ред.
Да... не хватает Зениту на поле " Пирло."....
pomor45
pomor45 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 13:19
У других скамейки нет - все равны, как на подбор.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:17
Странный гражданин Семак. В заявке на сезон и в Зените и в Европе 25 футболистов. Семаку нужно 40-45, как было пару лет назад? Такого не будет больше. Локо, Краснодар и ЦСКА обходятся заявкой (не очень успешно, но это другой вопрос), а насчет короткой скамейки никто не ноет. Походу сопли и слезы стали фирменной чертой тренеров Зенита.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:16
Этот сезон в ЛЧ провален, а ЛЕ не нужно. Так что готовь команду к весеннему рывку и новому сезону ЛЧ - удлиняй скамейку.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 13:08
У Газпрома намечается рейд по российским клубам! Ростов и Рубин, прячься!)
viv
viv
сегодня в 13:03
Начались отмазки от физрука перед Брюгге.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 12:59, ред.
и стадион я бы побольше построил, а то вмещаются только короткие скамейки
nubom
nubom
сегодня в 12:58
Зачем нам "Кировец" на шести сотках?...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 12:54
Денежек на скамейку не хватает?
shlomo
shlomo
сегодня в 12:54
77е пожаловаться, зато потом меньше оправдоваться
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:50, ред.
Раз все уже не умещаются, найдут скамейку подлиннее. Это не проблема.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:37
У Зенита скамейка короткая а что говорить о других.
drug01
drug01
сегодня в 12:37
Видно ещё надо докупить
any2key
any2key
сегодня в 12:36
Вы свою скамейку в Сочи раздали. Такие отмазки и то с большой натяжкой в ЛЧ сработают. В РПЛ так оправдываться, как-то низко, что ли..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:35
Кому сейчас легко?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100