Семак: «Мы наиграли на победу в первом матче с „Брюгге“»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Мы в первом матче играли осторожно, контролировали матч, игра была напряжённая. Не реализовали моменты. Что касается результата домашнего, то надо в обороне меньше ошибаться. Хотя на победу в первом матче мы наиграли.

Нам нужно забивать, играть активно. Прекрасно знаем ситуацию. Постараемся сыграть на максимуме, чтобы добиться нужного результата.