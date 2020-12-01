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Семак: «Мы наиграли на победу в первом матче с „Брюгге“»

сегодня, 13:34
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Мы в первом матче играли осторожно, контролировали матч, игра была напряжённая. Не реализовали моменты. Что касается результата домашнего, то надо в обороне меньше ошибаться. Хотя на победу в первом матче мы наиграли.

Нам нужно забивать, играть активно. Прекрасно знаем ситуацию. Постараемся сыграть на максимуме, чтобы добиться нужного результата.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 15:04
Богданыч живет в какой-то параллельной Вселенной, его мысли похожи больше на бред сумасшедшего. Завязывайте там с грибами и алкоголем.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:37
А на чем играли то ??? На синтезаторе??? Возьми гитару, с ней грустные песни и печальные романсы убедительнее звучат.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:35
У Семака совсем видать мозги атрофировались!
Он матч то вообще видел? Он статистику матча смотрел? А он счёт то знает?
Игра была ничейной. Правда под конец матча не покидало чувство, что бельгийский клуб забьёт, ну так оно и случилось.
А после того как и в ЛЕ не попадут Семак наверное скажет, что Зенит по игре должен был ЛЧ выигрывать. Хоть бы не позорился бы...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:23
Семак просто раздражает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:18
Наиграли на твою отставку.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:11
На что наиграли, то и получили. Мнения Семака все больше напоминают не совсем адекватные попытки оправдать соответствие занимаемой должности главного тренера "самого - самого Восточной Европы" по версии Геннадия Орлова.
viv
viv
сегодня в 14:10
Семак, счёт на табло, игра забывается, а результат остаётся навсегда.
Насмешник
Насмешник
сегодня в 14:04
Чего вы там делали? Наигрывали? Счет на табло.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:01
Врятли Зенит выиграет
berda2003
berda2003
сегодня в 13:49
семак, ты наиграл на поджопник... совсем страх потерял... и совесть...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:48
Семак всё время наигрывает на победу только победить никак не может.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:44
Будем смотреть и ждать итоги...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:38
Наиграли на победу но проиграли)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:37
Еслиб наиграли,победили бы!
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