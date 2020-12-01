Семак: «Мы наиграли на победу в первом матче с „Брюгге“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
Мы в первом матче играли осторожно, контролировали матч, игра была напряжённая. Не реализовали моменты. Что касается результата домашнего, то надо в обороне меньше ошибаться. Хотя на победу в первом матче мы наиграли.
Нам нужно забивать, играть активно. Прекрасно знаем ситуацию. Постараемся сыграть на максимуме, чтобы добиться нужного результата.
Он матч то вообще видел? Он статистику матча смотрел? А он счёт то знает?
Игра была ничейной. Правда под конец матча не покидало чувство, что бельгийский клуб забьёт, ну так оно и случилось.
А после того как и в ЛЕ не попадут Семак наверное скажет, что Зенит по игре должен был ЛЧ выигрывать. Хоть бы не позорился бы...
Он матч то вообще видел? Он статистику матча смотрел? А он счёт то знает?
Игра была ничейной. Правда под конец матча не покидало чувство, что бельгийский клуб забьёт, ну так оно и случилось.
А после того как и в ЛЕ не попадут Семак наверное скажет, что Зенит по игре должен был ЛЧ выигрывать. Хоть бы не позорился бы...