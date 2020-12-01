«Локо» в шаге от евровесны, но для этого нужно сломать серию длиной в 16 матчей

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01 декабря 2020, 14:30

Ключевой матч группового турнира.

За что борется «Локомотив»?

Пусть «железнодорожники» пока не побеждали в этой Лиге чемпионов, в турнирном смысле перед командой Марко Николича по-прежнему открыты все двери. Все это благодаря двум ничьим против «Атлетико», которому «Локомотив» не дал уйти в отрыв и досрочно завоевать путевку в плей-офф вместе с «Баварией», которая уже решила все свои задачи.

Мюнхенцев вообще можно исключать из турнирного расклада: действующие победители Лиги чемпионов набрали 12 очков в первых четырех турах и гарантировали себе не только выход в 1/8, но и первое место. Впрочем, «Бавария» по-прежнему может влиять на судьбы «Атлетико» (5 очков), «Локомотива» (3) и «Зальцбурга» (1), которые разыграют вторую путевку в плей-офф и утешительный приз в виде перехода в Лигу Европы.

Гильерме предлагает «Локомотиву» помечтать об 1/8 финала Лиги чемпионов. Честолюбивые мечты не возбраняются, но реально в руках «Локо» только судьба путевки в Лигу Европы: если выиграть у «Зальцбурга» сегодня вечером, то «железнодорожники» не повторят результаты двух предыдущих сезонов, когда финишировали последними в лигочемпионских группах. Итак, расклад перед ключевым матчем с австрийцами:

Победа. Гарантирует третье место и оставляет шансы на вторую строчку. Если «Атлетико» сегодня проиграет «Баварии», то «Локо» в случае собственной победы выйдет на второе место и попытается на нем удержаться по итогам последнего тура, в котором играть против «Баварии» в Мюнхене. Инициатива в борьбе за вторую путевку в плей-офф ЛЧ в любом случае останется у «Атлетико».

Ничья. Оставляет большинство вопросов открытыми. Если «Атлетико» не выиграет у «Баварии», то «Локомотив» сохранит шансы на место со 2-го по 4-е перед заключительным туром.

Поражение. Переместит «Локомотив» на четвертую строчку, где москвичи с большой вероятностью и останутся в случае неудачи в матче с «Зальцбургом», ведь обыграть даже смешанный состав «Баварии» в Мюнхене почти нереально.

Чем запомнился первый матч против «Зальцбурга»?

- Самый результативный матч с участием «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов — 4 забитых мяча.

- По ходу матча «железнодорожники» вели в счете после гола Эдера, а потом уступали. Итоговый счет установил белорусский форвард Виталий Лисакович — 2:2.

- Голландский судья Сердар Гозюбийк, которого Леонид Слуцкий однажды назвал «худшим в мире», и его ассистенты на VAR сделали «Локомотиву» царский подарок: во время второй результативной атаки москвичей Камано нарушал правила, но этот эпизод остался без оценки арбитров, что позволило «железнодорожникам» сравнять счет.

- «Зальцбург» втрое превзошел «Локомотив» по количеству ударов — 15:5. По ударам в створ тоже ощутимое преимущество австрийцев — 7:3.

- Замены Марко Николича во втором тайме помогли «Локомотиву» переломить ход матча: Камано, Зе Луиш, Лисакович и Рыбчинский вышли в течение пяти минут и нанесли по «Зальцбургу» удар свежестью. Николич поймал Марша, который явно не ждал массового обновления атакующей группы.

- «Локо» добился хорошего результата, значит, предусматривающая отказ от риска выездная модель сработала. «Зальцбург» играл лучше, но не реализовал свои шансы в атаке.

В какой форме команды?

«Локомотив». Последние два матча «железнодорожники» завершили со счетом 0:0 (против «Атлетико» и «Ахмата»), а до этого обыграли 1:0 еще одну команду с вершины алфавита — «Арсенал». Так что из плюсов — три матча без пропущенных мячей. Из минусов — одна победа за последние девять встреч.

«Зальцбург». Непосредственно перед выездом в Москву «Ред Булл» одержал победу в родном чемпионате со счетом 8:2, но до этого у команды Джесси Марша была неудачная серия: три поражения и ничья. Правда, два раза из трех проиграли «Баварии».

Кто сегодня выйдет на поле?

Накануне матча поступила информация, что в «Локомотиве» вспышка коронавируса, жертвами которой стали Антон Миранчук и Гжегош Крыховяк. Официального подтверждения эта информация пока не получила, поэтому рассчитываем увидеть на поле всех футболистов, кроме травмированных Баринова и Смолова.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-4-2): Гильерме — Живоглядов, Чорлука, Мурило, Рыбус — Крыховяк, Куликов, Антон Миранчук, Игнатьев — Зе Луиш, Эдер.

«Зальцбург» надеется, что Джесси Марш сможет выпустить на поле Патсона Даку, Масаю Окугаву и Ноя Окафора. Все они не принимали участия в последних матчах «Ред Булла» из-за травм. Скорее всего, Джесси Марш сыграет в Москве по схеме 4-2-3-1, которую использовал в результативном матче против «Санкт-Пёльтена».

Ориентировочный состав «Зальцбурга» (4-2-3-1): Станкович — Кристенсен, Вебер, Рамальо, Ульмер — Юнузович, Камара — Мвепу, Бериша, Собослои — Койта.