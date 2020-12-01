Сорокин: «В марте УЕФА примет решение о формате проведения Евро-2020»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что УЕФА рассматривает несколько сценариев проведения турнира.

Рассмотрение этих сценариев станет предметом обсуждения с УЕФА с участием оргкомитета российской части чемпионата Европы и города во время круглого стола. Один уже прошел, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта.