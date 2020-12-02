Пента-трик ЦСКА и новые призы Fantasy. Итоги конкурсов за ноябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.
Поклонники ЦСКА показали впечатляющую точность прогнозов в минувшем месяце и сумели добыть сразу 3 призовых места в первой десятке. Один из лучших показателей за последние месяцы! Тем более серьезным выглядит успех болельщиков «армейцев», если учесть, что на предварительном этапе они выиграли сразу в 5 группах из 16. Достаточно отметить, что ни у одной другой команды не оказалось в ноябре больше 1 победителя группового турнира.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|
Leha-ha50
Группа Эдуарда Стрельцова
|29844
|2.
|
shlomo
Группа Всеволода Боброва
|22153
|3.
|
ДСА
Группа Олега Блохина
|14938
|4.
|
David Young
Группа Никиты Симоняна
|7069
|5.
|
mihaluch
Группа Константина Бескова
|6870
|6.
|
Ангел неБесГрешен
Группа Юрия Гаврилова
|6621
|7.
|
ЮЗИК
Группа Григория Федотова
|6400
|8.
|
shlifen
Группа Игоря Численко
|4579
|9.
|
Gahi
Группа Виктора Понедельника
|4074
|10.
|
drug01
Группа Олега Протасова
|3336
|11.
|
Дмитрий Климович 3
Группа Эдуарда Стрельцова (2-е место)
|2329
|12.
|
Федор Паршунин
Группа Валерия Воронина
|1679
|13.
|
VeniaminS
Группа Валентина Иванова
|682
|14*.
|
КЭТиК
Группа Никиты Симоняна (2-е место)
|0
|15*.
|
VAN ARM
Группа Рината Дасаева
|0
|16*.
|
beefs
Группа Валерия Воронина (2-е место)
|0
|17*.
|
Звезда по имени Солнце
Группа Игоря Нетто
|0
|18*.
|
Cat01
Группа Альберта Шестернева
|0
|19*.
|
Олег Борткевич
Группа Федора Черенкова
|0
20-м призером главного конкурса стал пользователь мангo как победитель в группе Заболотного.
* — за счет доп. показателей.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также спешим сообщить, что в конкурсе прогнозов появилась дополнительная линия для ставок. Ставки на дополнительные коэффициенты не могут превышать 200 очков на матч и доступны пользователям: а) зарегистрированным более года назад; б) пользователям со статусом «vip». Чтобы выбрать дополнительную линию, щелкните на кнопке «+другие» под списком общих коэффициентов на странице матча.
Кроме того, представляем вашему вниманию текущую ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок в течение года. У лидера по-прежнему солидный показатель — выигрывают 3/4 сделанных ставок.
|Пользователь
|Ср. к.
|ROI
|%
|1.
|Loko57
|1.27
|-4
|74
|2.
|Накир
|72
|3.
|Леха Малышев
|1.57
|36
|71
|4.
|marut
|70
|5.
|1viking17
|1.45
|-1
|68
|6.
|David Young
|1.4
|-6
|68
|7.
|idres
|68
|8.
|95-shishani-95
|1.42
|2
|67
|9.
|Mekail
|67
|10.
|asraeil
|67
|11.
|dimagas2
|1.73
|16
|66
|12.
|DmitryMalorodov
|66
|13.
|dadrail
|65
|14.
|shlomo
|65
|15.
|izrafel
|65
|16.
|Ruslan3132
|2.33
|56
|64
|17.
|ABir
|1.42
|-9
|64
|18.
|Мaлик
|63
|19.
|kotmyshka
|63
|20.
|Evgeny Moreman
|1.79
|10
|62
* ROI — возврат инвестиций.
Также поздравляем победителей Fantasy в ноябре:
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|11 регион
|Валерий Фролов
|395
|2
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|389
|3
|внучата-
|VeniaminS
|362
|4
|Kalsarikannit
|Klaksvikar Itrottarselag
|344
|5
|ЧАЙКА
|астап бендер
|339
|6
|Иолотанец
|Gahi
|311
|7
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|308
|8
|ФК Уэска
|УЕСКА
|300
|9
|best-n
|Н/Д
|299
|10
|Чемпион
|чемпионство с душком
|298
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.
Но уже с декабря расклад по призам в Fantasy меняется в лучшую сторону: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
В дополнительном конкурсе в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, администраторами и модераторами — победу одержали администраторы.
Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.
|Команда
|Очки
|1
|Администраторы
|303
|2
|Модераторы
|238
|3
|Vip-пользователи
|237
|4
|Пользователи
|198