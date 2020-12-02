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Пента-трик ЦСКА и новые призы Fantasy. Итоги конкурсов за ноябрь

02 декабря 2020, 11:33

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.

Поклонники ЦСКА показали впечатляющую точность прогнозов в минувшем месяце и сумели добыть сразу 3 призовых места в первой десятке. Один из лучших показателей за последние месяцы! Тем более серьезным выглядит успех болельщиков «армейцев», если учесть, что на предварительном этапе они выиграли сразу в 5 группах из 16. Достаточно отметить, что ни у одной другой команды не оказалось в ноябре больше 1 победителя группового турнира.

Итоги КП — Группа Льва Яшина
Пользователь Выигрыш
1. ЦСКА Leha-ha50
Группа Эдуарда Стрельцова		 29844
2. Оренбург shlomo
Группа Всеволода Боброва		 22153
3. Спартак ДСА
Группа Олега Блохина		 14938
4. ЦСКА David Young
Группа Никиты Симоняна		 7069
5. Балтика mihaluch
Группа Константина Бескова		 6870
6. Зенит Ангел неБесГрешен
Группа Юрия Гаврилова		 6621
7. ЮЗИК
Группа Григория Федотова		 6400
8. shlifen
Группа Игоря Численко		 4579
9. Gahi
Группа Виктора Понедельника		 4074
10. ЦСКА drug01
Группа Олега Протасова		 3336
11. Дмитрий Климович 3
Группа Эдуарда Стрельцова (2-е место)		 2329
12. Федор Паршунин
Группа Валерия Воронина		 1679
13. VeniaminS
Группа Валентина Иванова		 682
14*. КЭТиК
Группа Никиты Симоняна (2-е место)		 0
15*. VAN ARM
Группа Рината Дасаева		 0
16*. beefs
Группа Валерия Воронина (2-е место)		 0
17*. Звезда по имени Солнце
Группа Игоря Нетто		 0
18*. Cat01
Группа Альберта Шестернева		 0
19*. Олег Борткевич
Группа Федора Черенкова		 0

20-м призером главного конкурса стал пользователь мангo как победитель в группе Заболотного.

* — за счет доп. показателей.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также спешим сообщить, что в конкурсе прогнозов появилась дополнительная линия для ставок. Ставки на дополнительные коэффициенты не могут превышать 200 очков на матч и доступны пользователям: а) зарегистрированным более года назад; б) пользователям со статусом «vip». Чтобы выбрать дополнительную линию, щелкните на кнопке «+другие» под списком общих коэффициентов на странице матча.

Кроме того, представляем вашему вниманию текущую ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок в течение года. У лидера по-прежнему солидный показатель — выигрывают 3/4 сделанных ставок.

% УГАДАННЫХ СТАВОК ЗА ГОД
Пользователь Ср. к. ROI %
1. Локомотив Loko57 1.27 -4 74
2. Накир 72
3. Леха Малышев 1.57 36 71
4. marut 70
5. Зенит 1viking17 1.45 -1 68
6. ЦСКА David Young 1.4 -6 68
7. idres 68
8. Реал 95-shishani-95 1.42 2 67
9. Mekail 67
10. asraeil 67
11. dimagas2 1.73 16 66
12. DmitryMalorodov 66
13. dadrail 65
14. Оренбург shlomo 65
15. izrafel 65
16. Реал Ruslan3132 2.33 56 64
17. Спартак ABir 1.42 -9 64
18. Мaлик 63
19. kotmyshka 63
20. Челси Evgeny Moreman 1.79 10 62

* ROI — возврат инвестиций.

Также поздравляем победителей Fantasy в ноябре:

Fantasy — призёры
Команда Пользователь Очки
1 11 регион Валерий Фролов 395
2 ФК Галатасарай Шишанутый 389
3 внучата- VeniaminS 362
4 Kalsarikannit Klaksvikar Itrottarselag 344
5 ЧАЙКА астап бендер 339
6 Иолотанец Gahi 311
7 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru 308
8 ФК Уэска УЕСКА 300
9 best-n Н/Д 299
10 Чемпион чемпионство с душком 298

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.

Но уже с декабря расклад по призам в Fantasy меняется в лучшую сторону: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

В дополнительном конкурсе в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, администраторами и модераторами — победу одержали администраторы.

Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.

Сборные Fantasy
Команда Очки
1 Администраторы 303
2 Модераторы 238
3 Vip-пользователи 237
4 Пользователи 198
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Валерий Фролов
Валерий Фролов
02 декабря в 16:09
Спасибо за поздравление!Битва была до самого последнего матча,но опыт игры в фентези помог.Ну и удача была на моей стороне. Удачи всем участникам в будущих конкурсах.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
02 декабря в 12:47
МЫ ЦСКА! МЫ ПОБЕДИЛИ!
LOpp
LOpp
02 декабря в 11:55
Что-то Стёпка перестал в конкурсе прогнозов участвовать.
drug01
drug01
02 декабря в 11:45
Спасибо за конкурс!!!!
нечитайло
нечитайло
02 декабря в 11:43
Наши поздравления
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