Пента-трик ЦСКА и новые призы Fantasy. Итоги конкурсов за ноябрь

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02 декабря 2020, 11:33

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за ноябрь.

Поклонники ЦСКА показали впечатляющую точность прогнозов в минувшем месяце и сумели добыть сразу 3 призовых места в первой десятке. Один из лучших показателей за последние месяцы! Тем более серьезным выглядит успех болельщиков «армейцев», если учесть, что на предварительном этапе они выиграли сразу в 5 группах из 16. Достаточно отметить, что ни у одной другой команды не оказалось в ноябре больше 1 победителя группового турнира.

20-м призером главного конкурса стал пользователь мангo как победитель в группе Заболотного.

* — за счет доп. показателей.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также спешим сообщить, что в конкурсе прогнозов появилась дополнительная линия для ставок. Ставки на дополнительные коэффициенты не могут превышать 200 очков на матч и доступны пользователям: а) зарегистрированным более года назад; б) пользователям со статусом «vip». Чтобы выбрать дополнительную линию, щелкните на кнопке «+другие» под списком общих коэффициентов на странице матча.

Кроме того, представляем вашему вниманию текущую ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок в течение года. У лидера по-прежнему солидный показатель — выигрывают 3/4 сделанных ставок.

* ROI — возврат инвестиций.

Также поздравляем победителей Fantasy в ноябре:

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.

Но уже с декабря расклад по призам в Fantasy меняется в лучшую сторону: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

В дополнительном конкурсе в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, администраторами и модераторами — победу одержали администраторы.

Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.