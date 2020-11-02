Магия 2-го места, 75% сыгравших ставок и 2:2 в дуэли Москвы. Итоги КП

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вчера, 09:45

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.

Второй месяц подряд победителем главного конкурса становится участник, который пробился в финальную пульку со второго места в своей подгруппе. На сей раз такой трюк удался shlomo, который стал вторым в группе предсказаний на точный счет. Вообще же стоит отметить традиционно сильное выступление участников этой подгруппы — в тройке также оказался Gahi, занявший на предварительном этапе 1-е место. Ну и, как обычно, активны в розыгрыше КП были поклонники ЦСКА и «Спартака» — сразу по два их представителя разжились местами в 1-й десятке, правда, ближе к ее концу.

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь ДАША Д как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Кроме того, представляем вашему вниманию текущую ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок в течение года. Отмечаем впечатляющий показатель юзера Schaytan — который угадывает в 3 из 4 сделанных ставок! При этом с весьма впечатляющим средним коэффициентом — 1.94.

* ROI — возврат инвестиций.

Также поздравляем победителей Fantasy в октябре:

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.

В дополнительном конкурсе в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, администраторами и модераторами — победу одержали vip-пользователи. Они перебрались на первую позицию с третьего места по итогам сентября. Второй месяц подряд замкнули общий зачет пользователи — на сей раз еще и с огромным отставанием. Не дело! Команде явно нужно собраться и начать догонять лидеров.

Команда Очки 1 Vip-пользователи 444 2 Администраторы 406 3 Модераторы 396 4 Пользователи 259

Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.