Магия 2-го места, 75% сыгравших ставок и 2:2 в дуэли Москвы. Итоги КП

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.
Второй месяц подряд победителем главного конкурса становится участник, который пробился в финальную пульку со второго места в своей подгруппе. На сей раз такой трюк удался shlomo, который стал вторым в группе предсказаний на точный счет. Вообще же стоит отметить традиционно сильное выступление участников этой подгруппы — в тройке также оказался Gahi, занявший на предварительном этапе 1-е место. Ну и, как обычно, активны в розыгрыше КП были поклонники ЦСКА и «Спартака» — сразу по два их представителя разжились местами в 1-й десятке, правда, ближе к ее концу.
|1.
|
shlomo
Группа Всеволода Боброва (2-е место)
|22788
|2.
|
Leha-ha50
Группа Федора Черенкова
|19792
|3.
|
Gahi
Группа Всеволода Боброва
|14895
|4.
|
Klaksvikar Itrottarselag
Группа Федора Черенкова (2-е место)
|14100
|5.
|
КЭТиК
Группа Олега Блохина
|12294
|6.
|
mihaluch
Группа Григория Федотова
|11227
|7.
|
LOpp
Группа Валерия Воронина
|3650
|8.
|
ДСА
Группа Игоря Численко
|3559
|9.
|
VAN ARM
Группа Виктора Понедельника
|2093
|10.
|
David Young
Группа Валентина Иванова (2-е место)
|1593
|11.
|
Али Самаркандский
Группа Игоря Нетто
|1440
|12.
|
Дмитрий Климович 3
Группа Альберта Шестернева
|857
|13.
|
RBA
Группа Рината Дасаева
|293
|14*.
|
Big krendel
Группа Валентина Иванова
|0
|15*.
|
Леон Бугаев
Группа Эдуарда Стрельцова
|0
|16*.
|
SHMEL
Группа Юрия Гаврилова
|0
|17*.
|
Q-J-G
Группа Никиты Симоняна
|0
|18*.
|
ОПС
Группа Олега Протасова
|0
|19*.
|
nubom
Группа Константина Бескова
|0
* — за счет доп. показателей.
20-м призером главного конкурса стал пользователь ДАША Д как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Кроме того, представляем вашему вниманию текущую ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок в течение года. Отмечаем впечатляющий показатель юзера Schaytan — который угадывает в 3 из 4 сделанных ставок! При этом с весьма впечатляющим средним коэффициентом — 1.94.
|Пользователь
|Средний коэф.
|ROI*
|%
|1.
|Schaytan
|1.94
|41
|75
|2.
|Loko57
|1.29
|-4
|72
|3.
|Vvk8
|1.31
|-13
|72
|4.
|marut
|1.43
|3
|70
|5.
|Накир
|1.41
|2
|70
|6.
|Я Памятник Себе
|1.44
|18
|68
|7.
|Big krendel
|1.5
|68
|68
|8.
|ssakalas1
|68
|9.
|Mekail
|1.44
|0
|67
|10.
|asraeil
|1.47
|20
|67
|11.
|idres
|1.5
|24
|67
|12.
|David Young
|1.46
|-6
|65
|13.
|shlomo
|65
|14.
|1viking17
|1.46
|-4
|65
|15.
|DmitryMalorodov
|1.65
|10
|65
|16.
|izrafel
|1.44
|-2
|65
|17.
|ABir
|1.42
|-9
|64
|18.
|Леон Бугаев
|1.66
|95
|64
|19.
|Ruslan3132
|2.33
|56
|64
|20.
|juvenale
|1.34
|-22
|64
* ROI — возврат инвестиций.
Также поздравляем победителей Fantasy в октябре:
|№
|Команда
|Пользователь
|1
|ФК Иолотанец
|Gahi
|2
|1234567
|Mikki
|3
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|4
|ФК Уэска
|УЕСКА
|5
|Зенит Москва
|LOpp
|6
|Чемпион
|чемпионство с душком
|7
|Kalsarikannit
|Klaksvikar Itrottarselag
|8
|блинчики в танке
|Аpбитр
|9
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|10
|внучата-
|VeniaminS
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.
В дополнительном конкурсе в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, администраторами и модераторами — победу одержали vip-пользователи. Они перебрались на первую позицию с третьего места по итогам сентября. Второй месяц подряд замкнули общий зачет пользователи — на сей раз еще и с огромным отставанием. Не дело! Команде явно нужно собраться и начать догонять лидеров.
|Команда
|Очки
|1
|Vip-пользователи
|444
|2
|Администраторы
|406
|3
|Модераторы
|396
|4
|Пользователи
|259
Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.