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Магия 2-го места, 75% сыгравших ставок и 2:2 в дуэли Москвы. Итоги КП

вчера, 09:45

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за октябрь.

Второй месяц подряд победителем главного конкурса становится участник, который пробился в финальную пульку со второго места в своей подгруппе. На сей раз такой трюк удался shlomo, который стал вторым в группе предсказаний на точный счет. Вообще же стоит отметить традиционно сильное выступление участников этой подгруппы — в тройке также оказался Gahi, занявший на предварительном этапе 1-е место. Ну и, как обычно, активны в розыгрыше КП были поклонники ЦСКА и «Спартака» — сразу по два их представителя разжились местами в 1-й десятке, правда, ближе к ее концу.

Группа Льва Яшина — призеры КП
1. Оренбург shlomo
Группа Всеволода Боброва (2-е место)		 22788
2. Leha-ha50
Группа Федора Черенкова		 19792
3. Gahi
Группа Всеволода Боброва		 14895
4. Klaksvikar Itrottarselag
Группа Федора Черенкова (2-е место)		 14100
5. Милан КЭТиК
Группа Олега Блохина		 12294
6. Балтика mihaluch
Группа Григория Федотова		 11227
7. Спартак LOpp
Группа Валерия Воронина		 3650
8. Спартак ДСА
Группа Игоря Численко		 3559
9. ЦСКА VAN ARM
Группа Виктора Понедельника		 2093
10. ЦСКА David Young
Группа Валентина Иванова (2-е место)		 1593
11. Али Самаркандский
Группа Игоря Нетто		 1440
12. Дмитрий Климович 3
Группа Альберта Шестернева		 857
13. RBA
Группа Рината Дасаева		 293
14*. Big krendel
Группа Валентина Иванова		 0
15*. Леон Бугаев
Группа Эдуарда Стрельцова		 0
16*. SHMEL
Группа Юрия Гаврилова		 0
17*. Q-J-G
Группа Никиты Симоняна		 0
18*. ОПС
Группа Олега Протасова		 0
19*. nubom
Группа Константина Бескова		 0

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь ДАША Д как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о новых призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Кроме того, представляем вашему вниманию текущую ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок в течение года. Отмечаем впечатляющий показатель юзера Schaytan — который угадывает в 3 из 4 сделанных ставок! При этом с весьма впечатляющим средним коэффициентом — 1.94.

% УГАДАННЫХ СТАВОК ЗА ГОД
Пользователь Средний коэф. ROI* %
1. ЦСКА Schaytan 1.94 41 75
2. Локомотив Loko57 1.29 -4 72
3. Vvk8 1.31 -13 72
4. marut 1.43 3 70
5. Накир 1.41 2 70
6. Зенит Я Памятник Себе 1.44 18 68
7. Зенит Big krendel 1.5 68 68
8. ssakalas1 68
9. Mekail 1.44 0 67
10. asraeil 1.47 20 67
11. idres 1.5 24 67
12. ЦСКА David Young 1.46 -6 65
13. Оренбург shlomo 65
14. Зенит 1viking17 1.46 -4 65
15. DmitryMalorodov 1.65 10 65
16. izrafel 1.44 -2 65
17. Спартак ABir 1.42 -9 64
18. Леон Бугаев 1.66 95 64
19. Реал Ruslan3132 2.33 56 64
20. Ювентус juvenale 1.34 -22 64

* ROI — возврат инвестиций.

Также поздравляем победителей Fantasy в октябре:

Команда Пользователь
1 ФК Иолотанец Gahi
2 1234567 Mikki
3 ФК Галатасарай Шишанутый
4 ФК Уэска УЕСКА
5 Зенит Москва LOpp
6 Чемпион чемпионство с душком
7 Kalsarikannit Klaksvikar Itrottarselag
8 блинчики в танке Аpбитр
9 FC KAUNAS ssakalas1
10 внучата- VeniaminS

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на 6 месяцев. Со 2-го по 10-е место — vip-статус на 3 месяца.

В дополнительном конкурсе в Fantasy среди сборных команд — между пользователями, vip-пользователями, администраторами и модераторами — победу одержали vip-пользователи. Они перебрались на первую позицию с третьего места по итогам сентября. Второй месяц подряд замкнули общий зачет пользователи — на сей раз еще и с огромным отставанием. Не дело! Команде явно нужно собраться и начать догонять лидеров.

Команда Очки
1 Vip-пользователи 444
2 Администраторы 406
3 Модераторы 396
4 Пользователи 259

Приз: месяц вип-статуса всем руководителям победившей сборной (независимо от количества дней руководства), кроме тех, кто отказался от команды.

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Все комментарии
David Young
David Young
вчера в 17:37
Октябрь 2020 в Конкурсе Прогнозов получился очень интересным, пока что самым интересным из тех, в которых я участвовал, прежде всего ввиду ожесточённой борьбы за попадание в финальную группу, и то, что некоторым участникам удалось заработать много очков, попав стрелой в очень дальние мишени (выиграть ставки с очень высокими коэффициентами), но то ли ещё будет. Спасибо Soccer.ru за Конкурс Прогнозов, и за отличный футбольный сайт.
Gahi
Gahi
вчера в 11:22
Хочется выразить благодарность администрации портала «Соккер.Ру» и всем сотрудникам, за организацию и проведение конкурса футбольных прогнозов, а также Fantasy которые дают возможность многим, почувствовать себя виртуально тренером и знатоком футбольных клубов. Чувствуется что Вы все прилагаете немало усилий для того чтобы Вашим подписчикам было интересно общаться на этом портале. Пользуясь случаем хочу пожелать всему вашему коллективу крепкого здоровья, творческих успехов, удачи и новых идей.
beefs
beefs
вчера в 09:54
поздравления победителям, так держать!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:54
всякое бывает в жизни)))
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