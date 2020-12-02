Мостовой — об игре «Краснодара» в ЛЧ: «Выводы надо было раньше делать»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче «Краснодара» против «Ренна» в Лиге чемпионов.

Честно говоря, ничего весёлого не жду, потому что всё самое «весёлое» уже произошло. «Краснодар», кстати, тоже поучаствовал в нашем антиевропейском рекорде. Если они сегодня выиграют, то все вроде забудут их неудачи. А если не выйдет, опять будем говорить, что продолжается то, что было до этого. Выводы надо было раньше делать, а не сегодня. У нас их делают, но наступают на те же грабли.