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Мостовой — об игре «Краснодара» в ЛЧ: «Выводы надо было раньше делать»

02 декабря 2020, 20:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче «Краснодара» против «Ренна» в Лиге чемпионов.

Честно говоря, ничего весёлого не жду, потому что всё самое «весёлое» уже произошло. «Краснодар», кстати, тоже поучаствовал в нашем антиевропейском рекорде. Если они сегодня выиграют, то все вроде забудут их неудачи. А если не выйдет, опять будем говорить, что продолжается то, что было до этого. Выводы надо было раньше делать, а не сегодня. У нас их делают, но наступают на те же грабли.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
02 декабря в 22:25
Максимум на что мы можем рассчитывать в еврокубках это 1/4 ЛЕ!Пока это не поймут чиновники от футбола мы дойдём до уровня Мальты или Люксембурга и будем радоваться попаданию в группу ЛЕ! Всё грустно но не думаю что им там нужны перемены!
mangox22
mangox22
02 декабря в 22:01
Ле будет утешением
протон1
протон1
02 декабря в 21:58
а толк еси выиграют?. они пройдут дальше?). вот наше мышление.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 декабря в 20:51
Наши клубы в Европе - это вообще крайне весело. Только меня знобит от этого веселья.
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 20:36
Почему "тоже",если они в передовиках??? Нечего мериться бесславием.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 декабря в 20:33
Шанс надо не упустить хоть сегодня
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