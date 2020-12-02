Петржела: «Надеюсь на победу „Зенита“ в сегодняшнем матче»

Экс-наставник «Зенита» порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Надеюсь на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Хоть кто-то из российских команд должен победить в еврокубках! Кто это сделает, если не «Зенит»? «Брюгге» ничего собой не представляет, с этой командной можно и нужно играть.