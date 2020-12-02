Петржела: «Надеюсь на победу „Зенита“ в сегодняшнем матче»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Брюгге» в Лиге чемпионов.
Надеюсь на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Хоть кто-то из российских команд должен победить в еврокубках! Кто это сделает, если не «Зенит»? «Брюгге» ничего собой не представляет, с этой командной можно и нужно играть.
Просто выиграть 1:0 будет маловато. Будет равносильно поражению.
Просто выиграть 1:0 будет маловато. Будет равносильно поражению.
Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность в том, что петербургский клуб после ничьей с «Лацио» больше не сможет набрать очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объявил о готовности вновь возглавить петербургский клуб.
Надеюсь на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Хоть кто-то из российских команд должен победить в еврокубках! Кто это сделает, если не «Зенит»?
Вот оно что!Вот где собака-то порылась...)))))))))
Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность в том, что петербургский клуб после ничьей с «Лацио» больше не сможет набрать очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объявил о готовности вновь возглавить петербургский клуб.
Надеюсь на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Хоть кто-то из российских команд должен победить в еврокубках! Кто это сделает, если не «Зенит»?
Вот оно что!Вот где собака-то порылась...)))))))))
Хоть одна победа нужна... А нужна ли 🤔
Хоть одна победа нужна... А нужна ли 🤔