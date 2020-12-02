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Петржела: «Надеюсь на победу „Зенита“ в сегодняшнем матче»

02 декабря 2020, 17:53
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о предстоящем матче питерцев с «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Надеюсь на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Хоть кто-то из российских команд должен победить в еврокубках! Кто это сделает, если не «Зенит»? «Брюгге» ничего собой не представляет, с этой командной можно и нужно играть.

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Все комментарии
DNK74_02
DNK74_02
03 декабря в 00:51
А зря! С семаком - никогда!
санек002
санек002
03 декабря в 00:42
ЗЕНИТ ЧЕМПИЕН!
tims
tims
02 декабря в 23:49
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    02 декабря в 21:57
    Властимильчик надеется только на то, что его опять пригласят
    VV V
    VV V
    02 декабря в 21:26
    Петржела, в душе будет рад поражению Зенита, тогда у него опять появится маленькая возможность поворочить мешками с государственными денежными знаками нашей страны.
    Zenit_84
    Zenit_84
    02 декабря в 20:46
    Все надеемся на это
    Petergoff
    Petergoff
    02 декабря в 20:37
    Так и победим. Обязательно победим.
    протон1
    протон1
    02 декабря в 20:27
    я то надеюсь чтобы все проиграли. а толку играть 7 если ничего не светит?. теперь уже их победи ничего не решат. в началах надо было думать . додзюбились
    oFANATo
    oFANATo
    02 декабря в 20:13
    Петржела, сегодня не просто надо выиграть у Брюгге, а с разницей мячей больше чем проиграли в первой игре 2:1.
    Просто выиграть 1:0 будет маловато. Будет равносильно поражению.
    Caniggia
    Caniggia
    02 декабря в 19:55
    Он хоть сам верит в то, что сказал?
    kts
    kts
    02 декабря в 19:36
      ermak6848
      ermak6848
      02 декабря в 19:36
      Я тоде желаю питерскому фк Зенит выиграть матч
      kts
      kts
      02 декабря в 19:35
        rubinovyi2
        rubinovyi2
        02 декабря в 18:48, ред.
        Петржела: у «Зенита» снова будет четвёртое место в группе, можно даже о ЛЕ не мечтать.

        Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность в том, что петербургский клуб после ничьей с «Лацио» больше не сможет набрать очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

        Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объявил о готовности вновь возглавить петербургский клуб.

        Надеюсь на победу «Зенита» в сегодняшнем матче. Хоть кто-то из российских команд должен победить в еврокубках! Кто это сделает, если не «Зенит»?


        Вот оно что!Вот где собака-то порылась...)))))))))
        a3r3v3
        a3r3v3
        02 декабря в 18:44
        Вот кто действительно из себя ни чего не представляет,так это зенит.А "Брюгге" в своё время до финала кубка чемпионов доходил
        mihaluch
        mihaluch
        02 декабря в 18:10
        Будут играть будет преимущество но не выйграют.
        particular
        particular
        02 декабря в 18:10, ред.
        Эх-мааа... Придётся в солидарность с чехом стаканяняку залудить 🍷
        Хоть одна победа нужна... А нужна ли 🤔
        Qatar Airways
        Qatar Airways
        02 декабря в 18:10
        Они с Боярским в разное время пить начинают. Один уже «за упокой» тосты произносит, а этот только в начале движения.
        112910415
        112910415
        02 декабря в 18:04
        хитрец вовсе не надеется ...
        ТТ
        ТТ
        02 декабря в 18:00
        Видать ставочку сделал !!
        Союзник противников
        Союзник противников
        02 декабря в 18:00
        Я тоже,пусть барахтаются немного весной в ЛЕ,облегчая задачу в РПЛ другим.А то ка-а-ак сосредоточатся всей силой административного ресурса,так опять чемпионом станут и решат,что изменений не нужно.А то уже даже Чубайса сковырнули,а группен-руководитель Миллер пока свеж,как огурчик из сетевого магазина.
        Introvert
        Introvert ответ alexgurzan (комментарий удален) (раскрыть)
        02 декабря в 17:55
        Странно. Но у меня этой строки почему-то нет.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        02 декабря в 17:54
        Слабо в это верю...
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