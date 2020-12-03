Игонин: «Руководство „Зенита“ не будет увольнять Семака»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о неудачном выступлении питерского клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
Результаты выступления российских команд в еврокубках, на мой взгляд, абсолютно объективны. Вообще, это ведь следствие общей проблемы — низкого уровня наших команд. Этот розыгрыш Лиги чемпионов указал нам на то, что мы пока не готовы к еврокубкам. Бывает, занимаем вторые и третьи места в группах, но глобально это ничего не меняет. Если мы надеемся на Европу, то нужно проделать много плодотворной работы над молодежным футболом, чтобы результат держался длительное время.
Согласен с тем, что в таких провалах частично виноват лимит. Если команда играет в Лиге чемпионов, это значит, что нужно покупать иностранных футболистов, или делать так, чтобы наши игроки получали опыт за границей и становились лучше.
Что касается «Зенита» и возможной смены тренера, то я не думаю, что руководство решит сменить Сергея Семака для улучшения результатов в еврокубках. Все сейчас с пониманием относятся к этому и не ожидают сверхуспешного выступления вне России. Если бы эти поражения были чем-то удивительным, тогда можно было бы об этом говорить.
Европа лишь показала Семаку всю пагубность этой схемы, всю её ненадёжность!
Зениту он дать больше ничего не сможет, его профессионализм крайне низкого уровня!
Европа лишь показала Семаку всю пагубность этой схемы, всю её ненадёжность!
Зениту он дать больше ничего не сможет, его профессионализм крайне низкого уровня!