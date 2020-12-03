Игонин: «Руководство „Зенита“ не будет увольнять Семака»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о неудачном выступлении питерского клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Результаты выступления российских команд в еврокубках, на мой взгляд, абсолютно объективны. Вообще, это ведь следствие общей проблемы — низкого уровня наших команд. Этот розыгрыш Лиги чемпионов указал нам на то, что мы пока не готовы к еврокубкам. Бывает, занимаем вторые и третьи места в группах, но глобально это ничего не меняет. Если мы надеемся на Европу, то нужно проделать много плодотворной работы над молодежным футболом, чтобы результат держался длительное время.

Согласен с тем, что в таких провалах частично виноват лимит. Если команда играет в Лиге чемпионов, это значит, что нужно покупать иностранных футболистов, или делать так, чтобы наши игроки получали опыт за границей и становились лучше.

Что касается «Зенита» и возможной смены тренера, то я не думаю, что руководство решит сменить Сергея Семака для улучшения результатов в еврокубках. Все сейчас с пониманием относятся к этому и не ожидают сверхуспешного выступления вне России. Если бы эти поражения были чем-то удивительным, тогда можно было бы об этом говорить.