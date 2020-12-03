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Игонин: «Руководство „Зенита“ не будет увольнять Семака»

03 декабря 2020, 17:15

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о неудачном выступлении питерского клуба в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Результаты выступления российских команд в еврокубках, на мой взгляд, абсолютно объективны. Вообще, это ведь следствие общей проблемы — низкого уровня наших команд. Этот розыгрыш Лиги чемпионов указал нам на то, что мы пока не готовы к еврокубкам. Бывает, занимаем вторые и третьи места в группах, но глобально это ничего не меняет. Если мы надеемся на Европу, то нужно проделать много плодотворной работы над молодежным футболом, чтобы результат держался длительное время.

Согласен с тем, что в таких провалах частично виноват лимит. Если команда играет в Лиге чемпионов, это значит, что нужно покупать иностранных футболистов, или делать так, чтобы наши игроки получали опыт за границей и становились лучше.

Что касается «Зенита» и возможной смены тренера, то я не думаю, что руководство решит сменить Сергея Семака для улучшения результатов в еврокубках. Все сейчас с пониманием относятся к этому и не ожидают сверхуспешного выступления вне России. Если бы эти поражения были чем-то удивительным, тогда можно было бы об этом говорить.

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Все комментарии
морозз
морозз
03 декабря в 20:12
Семак сам себя зарезал, применяя схему с Дзюбой...на которого играла вся команда! Как не странно схема в России сработала на все сто, но стоило Артёму получить травму ( ручную мышечную и ещё какую нибудь ) и схема разрушилась!
Европа лишь показала Семаку всю пагубность этой схемы, всю её ненадёжность!
Зениту он дать больше ничего не сможет, его профессионализм крайне низкого уровня!
PiterGrad
PiterGrad
03 декабря в 19:26
Да черт с этим результатом...вы игру Зенита видите?? или ваша любовь к Семаку слепа??? Скажу честно ,я был ЗА приглашения Сергея в команду..но время показало что он сырой еще. И был бы он достойный тренер,то видя результат своей работы ..ушел бы сам. Но тут сверкнула искра человека, которому слово уважение не знакомо и ему плевать на болел ,которые страдают от такого позора на стадионе.
VV V
VV V
03 декабря в 19:13
Руководству Зенита надо самоликвидироваться, как и самому клупппу Зенит, только тогда сознательные налогоплательщики России вздохнут свободно !
Timeless
Timeless ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 17:59, ред.
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 декабря в 17:58
    Пока бабло казённое отмывается и трогать никого не нужно.
    Timeless
    Timeless ответ Legend 6 (раскрыть)
    03 декабря в 17:56
    ))))))))))
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 17:48
    "Зениту" подарили самый комфортный стадион в Европе,у него неограниченный ресурс(по меркам России) и солидный подковёрный адм.ресурс,поэтому за достигнутые "успехи "этого года нормальные власти КАРАЛИ бы,а не мусолили заезженную пластинку о трудностях бытия.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Трезвый повар (раскрыть)
    03 декабря в 17:46
    Вопрос сформулирован неточно. Точнее будет так. Газпром - самая богатая госкорпорация в РФ. Если им некуда девать деньги, а Зенит только их позорит и подрывает имидж успешной кампании , то не лучше ли будет ликвидировать этот канал воровства бюджетных денег. Успехи в Европе от этого не изменятся однозначно.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    03 декабря в 17:46
    Сейчас может и не уволят, но замегу искать начнут...
    Legend 6
    Legend 6
    03 декабря в 17:43
      berda2003
      berda2003
      03 декабря в 17:42
      семак перед сном читает договор и... спокойно засыпает.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Timeless (раскрыть)
      03 декабря в 17:40
      Он не просыхает с 1 тура в лиге чемпионов.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      03 декабря в 17:40
      Ждут когда сам напишет заяву. иначе платить же надо.
      Timeless
      Timeless
      03 декабря в 17:39
      Парни , Генадий Орлов не давал вью о блестящем выступлении Зени , найти не могу?
      Cat01
      Cat01
      03 декабря в 17:38
      Надо дать последний шанс
      112910415
      112910415
      03 декабря в 17:31
      нет-нет,увольнять совершенно не нужно
      beefs
      beefs
      03 декабря в 17:30
      И это правильно, все равно менять некем...
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      03 декабря в 17:27, ред.
      Зенит самая богатая команда ПЛ. Почему по мнению Игонина руководство Зенита с пониманием относится к последнему месту в не самой сильной группе?
      Roger Young
      Roger Young
      03 декабря в 17:22
      Нравится Игонин. Всегда толковые комментарии
      mihaluch
      mihaluch
      03 декабря в 17:18
      Не кого вместо него ставить.
      LOpp
      LOpp
      03 декабря в 17:18
      Дайте Серёже спокойно по работать!
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