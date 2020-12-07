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Уткин: «Не считаю Облякова надеждой отечественного футбола»

вчера, 15:45

Известный блогер, комментатор и футбольный эксперт Василий Уткин оценил выступления полузащитника ЦСКА Ивана Облякова.

Облякову в этом сезоне очень повезло с партнером. После появления Марадишвили он не так часто меняет позицию, как это было раньше. В частности, он не подменяет Щенникова на бровке, не перемещается по треугольнику хавбеков.

На мой взгляд, это очень удачное совпадение, потому что и Обляков, как мы знаем точно, и Марадишвили вряд ли являются суперфутболистами. Но они очень хорошо дополняют друг друга. Обляков оказался в ситуации, когда его относительно слабые стороны спрятаны, а сильные гораздо лучше выглядывают наружу.

Не разделю оптимизм некоторых людей и не считаю, что Обляков — надежда отечественного футбола. У него достаточно ограниченные физические возможности, в частности выносливость.

Я надеюсь, что не будет такой ситуации, когда он станет игроком сборной. Для Облякова это хорошо, но в целом это будет значить, что в России нет более качественного игрока на позицию.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:27
Богатый послужной список: драка, суд, тюрьма не помешал Кокорину попасть в Спартак, где нападающему предложили три миллиона евро в год. В основном он сидит на скамейке, а в десятке матче, что сыграл, всего два гола и то с пенальти.
neukomm
neukomm ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
Ложь)) это ФАКТ. Принять это или нет, тут уж у кого как развито критическое мышление. Эту статистику не я сочиняю, ее вычисляют алгоритмы. Вот простым языком объясняю: есть бот, который следит за каждым действием игрока - пысы, удары, отборы и тд. Потом просто выводит результат. Или тут кто-то думает, что сидят там англичане и специально накручивают статистику Облякову? Да им вообще плевать на него, да и на всех остальных. Не надо путать путинскую "официальную" статистику и обычные алгоритмы программы.
Да что объяснять? Кто лучший в РПЛ здесь и сейчас? Влашич. Будут возражения?
neukomm
neukomm ответ мангo (раскрыть)
вчера в 20:13
Ну да, ну да. Он всё запарывает, но при этом один из лучших. Удивительно, как так?! Почему никто ни слова не скажет про Магнуссона? Ни его ли задача защищать ворота? Вообще кто-то когда-то отзывался о нем плохо? Святой человек, идеальный футболист. А что ж тогда пропускаем? Почему центр защиты раз за разом проваливается? Вот реально, такое ощущение, что Магнуссон какой-то неприкосновенный. Пока не будет опорника в ЦСКА, так и будет лажать Обляков на неудобной для себя позиции, да потому что луьой будет ошибаться играя не на своей позиции. Неужели это не очевидно?
Мы же уже про Облякова как-то спорили. Видимо второй виток))
ПС Я не персофан Облякова, если что
мангo
мангo ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 19:47
ты возьми статистику сколько он стандартов запороо сколько потерь мячккй в каждом матче с сдалал то может поймешь что при нем команда игрвет в 10 м
Союзник противников
Союзник противников ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 19:17
Известно,что есть три вида лжи :Ложь,большая ложь и официальная статистика.А у нас глаза видят другое.
neukomm
neukomm
вчера в 19:12, ред.
Обляков занимает 4е место по оценке за матч в команде ЦСКА в этом сезоне. Даже в матче с Химками он занял второе место после Влашича, и это выйдя на игру на 55й минуте. Это не мои влажные фантазии, это статистика с сайта Whoscored/com. Можете сами глянуть. Другое дело доверяете ли вы иностранной рейтинговой компании или верите безусловной экспертности таких великих грандов аналитики как Уткин, Бубнов, Ловчев и прочего сброда. Смотрите, анализируйте. То, что кому-то там показалось, это не значит игрок отыграл плохо. Нет, он производит много работы в матче. Проблема в другом, Обляков играет на не самой лучшей своей позиции, но так решил Ганчаренко, но, и даже играя там, приносит пользу команде.
SHMEL
SHMEL ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 19:03
Так можно сказать практически про все динамо.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:01
Во взрослую сборную Облякову пока рановато, да и хорош он действительно в армейских связках, а не в одиночку. Тут жирный секрета не открыл.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
Вот именно , Уткин сказал про Обляков ты приплел сюдя Живоглядова , теперь говоришь как можно сравнивать сначала сам сравнил теперь противоречишь
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 18:44
Ясно, что полное барахло на фоне таких бриллиантов нашего футбола как Грулев и Евгеньев. Те так сверкали в молодежке, что скауты всей Европы глаз положили. Там еще есть один бриллиант, но у него фамилия неблагозвучная, сам догадайся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
вчера в 18:39
Как можно сравнивать людей, не игравших в одной команде? Даже такой упертый спец. как Черчесов дал понять, что больше Миранчукам он шансов давать не будет, хватит. Облякова вызвали во взрослую команду один раз . И то для просмотра. Т.к. травм много. Нужным классом для игры в сборной в центе поля обладают Головин, Зобнин и Аздоев. Остальные не более, чем резерв и Миранчуки в том числе. Но речь то не об этом. Речь о том, что по уровню игры у нас некого считать надеждой нашего футбола. Был один русский Месси, но куда то уехал. А больше нет.
Спрaведливый
Спрaведливый
вчера в 18:31
Справедливое замечание
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:28
я не про молодежку а про первую сборную, Кузякев и Миранчуки на голову выше бестолкового бегунка который запорол сотню стандартов . Мврио вообще под их возрастную категорию не подпадает.
Сп62
Сп62
вчера в 18:19
Надеждой на подмену может быть всегда.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:52, ред.
Ясен пень;утка прокрякала то.что понятно любому.Ну кроме ряда специалистов,особенно из лагеря противников ЦСКА,вовсю хвалящих Облякова и Ханчарэнку.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:38
По крайней мере он подает определенные надежды и конечно является талантливым малым!
alexamit
alexamit
вчера в 17:36
Барахло,а не футболист.Много дыма без огня.И не заиграет...
RIR68
RIR68
вчера в 17:32
кто те "некоторые люди", которые так считают?
isamsn
isamsn
вчера в 17:16
Пока что вся армейская молодёжь крайне нестабильна и в ближайшие года два на игру в сборной рассчитывать не стоит. Разве что за молодёжную пробовать...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:38
Главная ошибка Василия использовать "отечественный футбол" и "надежда" в одном предложении. На нынешнем этапе развития вызывает саркастичную ухмылку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
вчера в 16:30
К твоему огорчения замечу, что и живоглядов и жемалетдинов вызывалис ь в сборную чаще Облякова. А о том, что его пиарят, я слышу первый раз. Такой же середняк, как и Миранчуки, кузяев, Караваев,, да и вся сборная, может быть кроме Зобнина, головина и марио
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:25
Все армейцы слабы, все
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:16
Живоглядова, Жемалетдинова столько не пиарят и в сборную не вызывают в основу.. так что стрелки переводить неуместно
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 16:11
Платите больше денег в РПЛ футбола и не ждите. Даже иностранцы футболисты деградируют с такой деньгой работать не хотят)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 16:08
Ну наконец-то кто адекватно оценил бестолкового бегунка
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:58
Ув. гражданин Уткин! Во первых у нас нет ни одного, кто мог бы стать "надеждой отечественного футбола". Была одна , но испортилась, выложив в сеть не то, что нужно. Уточню, что не плохо бы вам, гр. Уткин бросить свой взгляд например на звезд Локо ,совсем юных Живоглядова, Жемалетдинова , зрелого Смолова, может среди них есть хоть один не "деградант" по терминологии главного ж\д эксперта по футболу на этом сайте. Заранее благодарен. Дилетант от футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:58
Зазвездился, не иначе...
particular
particular
вчера в 15:57
Ты, Вася, Ванечку не трожь 😉 Это оплот тренерской мысли ГВМ ☝
Cat01
Cat01
вчера в 15:55
Каждый человек имеет на свое мнение
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:53
Может быть я и согласился если бы это сказал не вонючая утка.
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