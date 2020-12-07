Уткин: «Не считаю Облякова надеждой отечественного футбола»

Известный блогер, комментатор и футбольный эксперт Василий Уткин оценил выступления полузащитника ЦСКА .

Облякову в этом сезоне очень повезло с партнером. После появления Марадишвили он не так часто меняет позицию, как это было раньше. В частности, он не подменяет Щенникова на бровке, не перемещается по треугольнику хавбеков.

На мой взгляд, это очень удачное совпадение, потому что и Обляков, как мы знаем точно, и Марадишвили вряд ли являются суперфутболистами. Но они очень хорошо дополняют друг друга. Обляков оказался в ситуации, когда его относительно слабые стороны спрятаны, а сильные гораздо лучше выглядывают наружу.

Не разделю оптимизм некоторых людей и не считаю, что Обляков — надежда отечественного футбола. У него достаточно ограниченные физические возможности, в частности выносливость.

Я надеюсь, что не будет такой ситуации, когда он станет игроком сборной. Для Облякова это хорошо, но в целом это будет значить, что в России нет более качественного игрока на позицию.