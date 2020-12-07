Юран: «У сборной России не должно быть проблем с отбором на ЧМ-2022»

Главный тренер « СКА -Хабаровска» поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Из первой корзины нам бы никого не надо получать, конечно, учитывая последние игры. Если брать вторую корзину, то со всеми командами мы можем конкурировать. Вторая и третья корзины между собой не имеют большой разницы. Нам не стоит выбирать соперников тут, потому что это несерьезно. Всё зависит от нас. У сборной России не должно быть проблем, нужно решать свои задачи и выходить из группы. Если все будут здоровы, то всё будет хорошо.

У Черчесова была возможность посмотреть на ближайший резерв. Посмотрели.