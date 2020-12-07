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Юран: «У сборной России не должно быть проблем с отбором на ЧМ-2022»

вчера, 13:32

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Из первой корзины нам бы никого не надо получать, конечно, учитывая последние игры. Если брать вторую корзину, то со всеми командами мы можем конкурировать. Вторая и третья корзины между собой не имеют большой разницы. Нам не стоит выбирать соперников тут, потому что это несерьезно. Всё зависит от нас. У сборной России не должно быть проблем, нужно решать свои задачи и выходить из группы. Если все будут здоровы, то всё будет хорошо.

У Черчесова была возможность посмотреть на ближайший резерв. Посмотрели.

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Храневец
Храневец
вчера в 18:05
Мое личное мнение ,что будем играть в Катаре или нет зависит не от игры наших звезд ,а от жребия !Попадется Испания Польша Босния -тогда заранее Саламычу придумывать отмазки .Через два часа увидим !
alexamit
alexamit
вчера в 18:01
А сборной без разницы с кем играть-всё равно будет в заднице.
альсато
альсато
вчера в 16:50
эт точно!))))..проблемы для нас начнутся на ЧМ (если туда выйдем)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
вчера в 16:01
Их и не было. В чем проблема? Разве они претендовали.? Проблемы исчезли после первой же игры. А дальше все как обычно, по накатанной.
Jhon
Jhon
вчера в 15:43
Рассмешил.
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
вчера в 15:32
Не смеши они не выйдут если так же продолжат играть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:22
Проблем не будет, волнений и переживаний тоже, займем не выше 4-ого места при любом составе участников, главное избежать разгромных поражений.......
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:59
Если не уберут усатого осла, то ни о каком ЧМ можно даже не мечтать!
berda2003
berda2003
вчера в 13:52
Главное, чтобы у 77командующего нашей сборной, не было проблем...
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 13:38
Юран: «У сборной России не должно быть проблем с отбором на ЧМ-2022»

Медведев-Дюков : У зенита не должно быть проблем с выходом в полуфинал лиги чемпионов!!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:34
Если Юран будет тренером.
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