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Червиченко: «Мирзов? Кажется, он нашел свою команду»

вчера, 15:00

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал выступление полузащитника Резиуана Мирзова, который играет в подмосковной команде на правах аренды.

ЦСКА недооценил «Химки»? К таким «Химкам» никто не готов. Химчане и в «Ростове» умудрились выиграть, и «Спартак» только за счет помощи человека со свистком их одолел. Нужно всем понять, что команда переформатировалась и стала боевой, злющей. Поэтому недооценка случается, но за это «Химки» жестоко наказывают. Плюс я думаю, что полезно для команды интегрировался Денис Глушаков. Его опыт на позиции, когда он мячи грамотно раздает и атаку поддерживает, — это всё очень неплохо смотрится.

Мирзов? Кажется, он нашел свою команду и забивает уже второй матч подряд. Для футболиста важно найти свой коллектив, ведь часто бывает, что в одной команде человек — звезда, а потом переходит и ничего не показывает. Он побродил-побродил и, вроде бы, нашел то, что ему нужно.

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LOpp
LOpp ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 17:27
опять заговор?
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 15:23
Человек со свистком не только с Химками помогал Спартаку, а так же через матч с другими как минимум. Гыгыгы
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