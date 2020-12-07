Червиченко: «Мирзов? Кажется, он нашел свою команду»

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал выступление полузащитника , который играет в подмосковной команде на правах аренды.

ЦСКА недооценил «Химки»? К таким «Химкам» никто не готов. Химчане и в «Ростове» умудрились выиграть, и «Спартак» только за счет помощи человека со свистком их одолел. Нужно всем понять, что команда переформатировалась и стала боевой, злющей. Поэтому недооценка случается, но за это «Химки» жестоко наказывают. Плюс я думаю, что полезно для команды интегрировался Денис Глушаков. Его опыт на позиции, когда он мячи грамотно раздает и атаку поддерживает, — это всё очень неплохо смотрится.

Мирзов? Кажется, он нашел свою команду и забивает уже второй матч подряд. Для футболиста важно найти свой коллектив, ведь часто бывает, что в одной команде человек — звезда, а потом переходит и ничего не показывает. Он побродил-побродил и, вроде бы, нашел то, что ему нужно.