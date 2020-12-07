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Тихонов: «Ощущение, что „Ротор“ и „Урал“ играли в еврокубках»

вчера, 13:55

Российский главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов подвел итоги 17-го тура РПЛ.

Есть ли ощущение, что «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство? Думаю, другие клубы вернутся в игру. Чем больше команд, тем интереснее чемпионат. Хотелось, чтобы 4-5 команд это сделали. Чтобы было видно, что чемпионат напряжен до последнего тура. Мы привыкли, что в последние годы за 2-3 тура всё заканчивается, а здесь хочется видеть футбол.

Что касается того, что «Урал» крупно проиграл «Зениту» (1:5), а «Ротор» — «Краснодару» (0:5), то это говорит об уровне нашего чемпионата. Ощущение, что «Ротор» и «Урал» играли в еврокубках, а остальные отдыхали. «Урал» я вообще не узнал в первом тайме, «Зенит» их пешком обыграл. Мы не говорим, что они сбросили груз ответственности с еврокубками, они должны показывать его в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, а мы показываем его над такими командами. Это уровень нашего чемпионата.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
вчера в 17:26
а может дело в этом?
Трансферная стоимость команд:
Зенит 180 млн
Урал 28
Краснодар 116
Ротор 18
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 14:14
просто слили
andre_can
andre_can
вчера в 14:03
наш чемп деградирует!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:00
Про Урал молчок)))
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