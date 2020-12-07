Тихонов: «Черчесову было не до смеха, когда отсутствовали ключевые игроки»

Российский главный тренер «Астаны» прокомментировал предстоящую жеребьевку квалификации ЧМ -2022.

Во второй корзине помимо Швейцарии и Польши выделяются Сербия и Турция — недавний пример. Проблем не должно быть, если у нас будет оптимальный состав. Многие игроки не выступали в последних матчах. Мы сейчас смеемся и иронизируем, но думаю, главному тренеру тогда было не до смеха. Количества футболистов, которые определяют игру, их просто не было. Была возможность посмотреть на тех, на кого можно рассчитывать? Ну вот, посмотрели же.