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Тихонов: «Черчесову было не до смеха, когда отсутствовали ключевые игроки»

вчера, 14:42

Российский главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал предстоящую жеребьевку квалификации ЧМ-2022.

Во второй корзине помимо Швейцарии и Польши выделяются Сербия и Турция — недавний пример. Проблем не должно быть, если у нас будет оптимальный состав. Многие игроки не выступали в последних матчах. Мы сейчас смеемся и иронизируем, но думаю, главному тренеру тогда было не до смеха. Количества футболистов, которые определяют игру, их просто не было. Была возможность посмотреть на тех, на кого можно рассчитывать? Ну вот, посмотрели же.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:51
" Проблем не должно быть ". Ну кто тянет за язык, неужели история ничему не учит наших бывших...?
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:29
Не до смсеха пока Дзюба 74т..
mensk
mensk
вчера в 16:14
Как вытянул ЧМ - 18, так же вытянет и отбор...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:32
Никакой иронии, только злая сатира и презрение к человеку, занявшему не свое место и упорно за него цепляющемуся из собственных меркантильных соображений.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:12
Гнать надо таракана, если он останется, то провалит с треском отбор - 100%!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 14:43
Там говорят Бердыев дышит в спину усачу. Гыгыгы
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