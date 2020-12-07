Юран: «„Химки“, конечно, следует похвалить»

Бывший главный тренер «Химок» прокомментировал последние результаты команды в РПЛ . В настоящее время «Химки» занимают 12-ю позицию в таблице.

«Химки», конечно, следует похвалить. До матча с ЦСКА все говорили, что армейцы будут сильнее. Но «Химки» же не просто так побеждали «Урал» в полуфинале Кубка России и играли с «Зенитом» в финале. У петербуржцев тогда не было преимущества. В «Химках» хороший костяк. Плюс добавилась группа футболистов, которая усилила состав. Когда там были другие руководители и другой тренер, они потеряли много очков. Но «Химки» — очень квалифицированная команда. Рад за парней, что они показывают такой результат. Это нормальная ситуация, что результат с ЦСКА ничейный.