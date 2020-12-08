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Вайсс: «В группе России, Хорватии и Словакии нет фаворита»

вчера, 03:40

Экс-наставник «Сатурна», а также сборных Грузии и Словакии Владимир Вайсс прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2022.

Сборные Словакии, России, Словении и Хорватии хорошо знакомы друг с другом, потому что неоднократно встречались в предыдущих квалификациях. Конечно, аутсайдеры группы — Кипр и Мальта, а другие четыре команды могут обыграть друг друга, могут быть сюрпризы. В этой группе нет фаворита, хотя по рейтингу это Хорватия.

В сборной Словакии есть игроки, которые на протяжении 13-14 лет играют на высоком уровне, в первую очередь, это капитан команды Марек Гамшик. Вокруг него есть другие футболисты, которые играли на чемпионате мира и чемпионате Европы. Всё будет зависеть от того, кто закончит карьеру после чемпионата Европы, это касается и словацкой сборной, и российской, и хорватской. Есть молодые футболисты, которые ждут своего шанса и могут раскрыться на Евро. В марте будут важные игры и для отбора на чемпионат мира, и для подготовки к чемпионату Европы.

Кого выделю у России? Артём Дзюба всегда бьётся за сборную, много забивает. Есть много талантливых российских футболистов из ЦСКА, есть братья Миранчуки, есть игроки, которые выступают в хороших клубах, например, [Александр Головин] в «Монако».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 06:15
Пока фаворит Хорватия.
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:25
Сюрприз может преподнести любая из четырёх сборных.
Mangur
Mangur
вчера в 04:21
Группа ровная, группа смерти.
Introvert
Introvert
вчера в 04:12
Фаворит есть всегда.
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