Вайсс: «В группе России, Хорватии и Словакии нет фаворита»

Экс-наставник «Сатурна», а также сборных Грузии и Словакии прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ -2022.

Сборные Словакии, России, Словении и Хорватии хорошо знакомы друг с другом, потому что неоднократно встречались в предыдущих квалификациях. Конечно, аутсайдеры группы — Кипр и Мальта, а другие четыре команды могут обыграть друг друга, могут быть сюрпризы. В этой группе нет фаворита, хотя по рейтингу это Хорватия.

В сборной Словакии есть игроки, которые на протяжении 13-14 лет играют на высоком уровне, в первую очередь, это капитан команды Марек Гамшик. Вокруг него есть другие футболисты, которые играли на чемпионате мира и чемпионате Европы. Всё будет зависеть от того, кто закончит карьеру после чемпионата Европы, это касается и словацкой сборной, и российской, и хорватской. Есть молодые футболисты, которые ждут своего шанса и могут раскрыться на Евро. В марте будут важные игры и для отбора на чемпионат мира, и для подготовки к чемпионату Европы.