Далич: «Россия — классная команда. Они показали это на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ -2022.

Как и в большинстве случаев, жеребьёвка могла быть и лучше, и хуже. Но Хорватия не просто так попала в число лучших команд, и мы не должны отказываться от роли фаворита.

Наша цель — выйти на чемпионат мира, и в этой группе мы можем это сделать. Матчи против сильных соперников в последние два года пригодились в качестве подготовки к отборочным играм.

Из второй и третьей корзин мы получили Словакию и Россию — соперников, с которыми мы относительно недавно уже встречались. Они будут нашими главными конкурентами в борьбе за первое место в группе. Но повторюсь, Хорватия — фаворит и будет соответствующе настраиваться с самого начала отбора.

Россия — классная команда, они показали это в [четвертьфинальном] матче против нас на чемпионате мира, после того как выбили из турнира Испанию.