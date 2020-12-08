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Далич: «Россия — классная команда. Они показали это на чемпионате мира»

сегодня, 01:35

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2022.

Как и в большинстве случаев, жеребьёвка могла быть и лучше, и хуже. Но Хорватия не просто так попала в число лучших команд, и мы не должны отказываться от роли фаворита.

Наша цель — выйти на чемпионат мира, и в этой группе мы можем это сделать. Матчи против сильных соперников в последние два года пригодились в качестве подготовки к отборочным играм.

Из второй и третьей корзин мы получили Словакию и Россию — соперников, с которыми мы относительно недавно уже встречались. Они будут нашими главными конкурентами в борьбе за первое место в группе. Но повторюсь, Хорватия — фаворит и будет соответствующе настраиваться с самого начала отбора.

Россия — классная команда, они показали это в [четвертьфинальном] матче против нас на чемпионате мира, после того как выбили из турнира Испанию.

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 02:46
Сказал, а сам про себя похихикал.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:04
Могло быть гораздо хуже.
Introvert
Introvert
сегодня в 01:52
Хорватия - фаворит.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 01:48
Была. Как и Хорватия. Сейчас обе не о чём.
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