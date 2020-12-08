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Якубко: «Думаю, сейчас Россия посильнее сборной Словакии»

сегодня, 02:47

Экс-нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ-2022 и поделился мнением о российской команде, тоже попавшей в группу H.

Планирую сходить на оба матча, обязательно слетать в Россию. Думаю, сейчас российская сборная посильнее нашей команды. Но у Словакии сменился тренер, ещё есть время поработать и прибавить.

Конечно, Хорватия — главный фаворит нашей группы. Да, у неё смена поколений, но у них достаточно квалифицированных футболистов, чтобы удержать команду на высоком уровне.

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Introvert
Introvert
сегодня в 03:06
Я тоже так думаю.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:59
спорное утвердение
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