Якубко: «Думаю, сейчас Россия посильнее сборной Словакии»

Экс-нападающий «Амкара» и сборной Словакии прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного этапа ЧМ -2022 и поделился мнением о российской команде, тоже попавшей в группу H.

Планирую сходить на оба матча, обязательно слетать в Россию. Думаю, сейчас российская сборная посильнее нашей команды. Но у Словакии сменился тренер, ещё есть время поработать и прибавить.

Конечно, Хорватия — главный фаворит нашей группы. Да, у неё смена поколений, но у них достаточно квалифицированных футболистов, чтобы удержать команду на высоком уровне.