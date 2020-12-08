Тихонов: «Не думаю, что „Краснодар“ выставит резерв на „Челси“»

Бывший футболист сборной России поделился мыслями о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар».

Конечно, в РПЛ «Краснодар» сейчас занимает не ту позицию, на которую все рассчитывают. Они на девятом месте, а следующая игра у них с «Локомотивом», которому уступает четыре очка. И сейчас будет Лига чемпионов, где «быки» играют с «Челси». Но «Краснодар» там уже выполнил задачу, выйдя в евровесну. Сейчас уже нужно думать о том, как играть с прямым конкурентом в РПЛ .

Я не думаю, что «Краснодар» возьмет и выставит резервный состав на «Челси». Галицкий не сделает этого, потому что это лицо нашей страны, лицо «Краснодара», и он не захочет проиграть. Да, «Челси» уже выполнил свою задачу и, возможно, будет играть смешанным составом, но не «Краснодар».