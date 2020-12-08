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Тихонов: «Не думаю, что „Краснодар“ выставит резерв на „Челси“»

вчера, 14:45
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Тихонов поделился мыслями о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Краснодар».

Конечно, в РПЛ «Краснодар» сейчас занимает не ту позицию, на которую все рассчитывают. Они на девятом месте, а следующая игра у них с «Локомотивом», которому уступает четыре очка. И сейчас будет Лига чемпионов, где «быки» играют с «Челси». Но «Краснодар» там уже выполнил задачу, выйдя в евровесну. Сейчас уже нужно думать о том, как играть с прямым конкурентом в РПЛ.

Я не думаю, что «Краснодар» возьмет и выставит резервный состав на «Челси». Галицкий не сделает этого, потому что это лицо нашей страны, лицо «Краснодара», и он не захочет проиграть. Да, «Челси» уже выполнил свою задачу и, возможно, будет играть смешанным составом, но не «Краснодар».

Тем временем «Челси» анонсировал матч с «Краснодаром» на ломаной кириллице.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 19:48
челси точно выставит третий состав. а вот краснодар не знаю
ДСА
ДСА
вчера в 16:39
Будет матч Челси-2 - Краснодар.
drug01
drug01
вчера в 14:46
Надо играть на победу всегда
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