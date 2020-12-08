ГлавнаяНовости

Канищев: «Надеюсь, что „Зенит“ одержит хотя бы одну победу в ЛЧ»

вчера, 14:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал предстоящий матч петербургской команды в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Надеюсь, что «Зенит» одержит хотя бы одну победу. Для этого есть все шансы, «Боруссия» будет не в самом сильном составе. Победа будет приятна для болельщиков, вне зависимости от турнирной таблицы.

Выступление в Лиге чемпионов в этом году крайне неудачное. Надо сделать выводы и готовиться к следующим турнирам. Причины? Плохо подготовленный состав. Это вина Семака. Конечно, нельзя винить одного тренера, но он несёт за это ответственность. Что касается отставки, то это случается со всеми. Если убирают таких тренеров, как Сёмин, когда команда идёт в лидерах чемпионата, то почему бы и Семаку не разделить его участь. Всё зависит от руководства: насколько велик кредит доверия к тренеру. Не вижу ничего чрезвычайного в том, если Семака сменят.

Все новости
Мартынович: «„Краснодару“ не хватило хладнокровия перед воротами „Челси“»
Сегодня, 03:52 Комментарии1
Мусаев: «В Лиге Европы мысли будут только о проходе как можно дальше»
Сегодня, 03:20 Комментарии3
Сутормин: «Матч показал, что „Зенит“ может играть и с такими соперниками»
Сегодня, 02:34 Комментарии1
Малком: «„Зенит“ сыграл ниже своих возможностей в Лиге чемпионов»
Сегодня, 02:24 Комментарии1
Дриусси: «Был только больше мотивирован из-за ситуации после моих слов»
Сегодня, 02:20 Комментарии1
Семак: «Поставленные передо мной задачи выполняются так, как и должно быть»
Сегодня, 01:16 Комментарии31
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:56
Раньше надо было выигрывать
теперь одна победа не позволит
выбраться с 4-го места.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 16:12
О чём смысл.Лучше спросил бы у Семака почему не удачно выступили в ЛЧ? Эх Сашка, меньше надо пить.)))
youtomee
youtomee
вчера в 15:21
с чего у них вдруг появились шансы? за прошедшие 5 игр шансов не нашлось, а тут вдруг против мотивированной Боруссии они прям воспрянут....
pomor45
pomor45
вчера в 15:04
Интересная у Канищева позиция: Семак виноват потому, что несёт ответственность. Остальные - с указующими перстами, стало быть, с боку-припёку, потому и не виноваты.
beefs
beefs
вчера в 15:00
опять надежда, сколько же можно надеяться...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:57
Забил Зенит на ЛЧ теперь бы в России удержаться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:54
Всё зависит не от Зенита, а от дормундцев, могут с барского плеча пожертвовать. Хотя им нужна победа и первое место, у Зенита нет шансов.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 14:46, ред.
На нам не нужна такая победа. засуньте ее себе......................................................в даль.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:40
Даже бухарик миша с старым маразматиком геной не надеятся.
Пердивбург
Пердивбург
вчера в 14:36
Победа ведущая к общему поражению и без жертв)....полуПиррова победа
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:35
Победы точно не будет. Опозорятся по полной.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:30
Ну да,всю осень надеялись...(
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100