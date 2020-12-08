Канищев: «Надеюсь, что „Зенит“ одержит хотя бы одну победу в ЛЧ»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал предстоящий матч петербургской команды в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» Д.

Надеюсь, что «Зенит» одержит хотя бы одну победу. Для этого есть все шансы, «Боруссия» будет не в самом сильном составе. Победа будет приятна для болельщиков, вне зависимости от турнирной таблицы.

Выступление в Лиге чемпионов в этом году крайне неудачное. Надо сделать выводы и готовиться к следующим турнирам. Причины? Плохо подготовленный состав. Это вина Семака. Конечно, нельзя винить одного тренера, но он несёт за это ответственность. Что касается отставки, то это случается со всеми. Если убирают таких тренеров, как Сёмин, когда команда идёт в лидерах чемпионата, то почему бы и Семаку не разделить его участь. Всё зависит от руководства: насколько велик кредит доверия к тренеру. Не вижу ничего чрезвычайного в том, если Семака сменят.