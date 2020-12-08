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Уремович: «Россия — главный соперник Хорватии в борьбе за выход на ЧМ-2022»

вчера, 15:51

Защитник «Рубина» и сборной Хорватии Филип Уремович прокомментировал результаты жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира-2022. Хорваты в группе H будут противостоять сборным России, Словении, Словакии, Кипра и Мальты.

Мы очень довольны жеребьевкой, группа получилась равная. Для меня Хорватия является фаворитом в группе, но мы уважаем всех соперников и будем выкладываться на максимум в каждой игре. Постараемся занять первое место в группе. После чемпионата мира-2018 у нас ушло достаточно опытных игроков, но появились молодые парни, которые хорошо влились в сборную. У них много сильных качеств, которые они продемонстрируют на поле. На мой взгляд, наша команда изменилась после чемпионата мира-2018, но не так сильно, как думают люди.

В сборной России много хороших игроков, которые способны навязать борьбу нашей команде. Я очень уважаю вашу сборную, она показывает качественную игру, но мы будем играть на победу и, думаю, будем лучше соперника. Еще есть Словения, наша страна-сосед, матчи с которой всегда особенные. У Словакии тоже качественные игроки. Но Россия будет нашим главным соперником в борьбе за выход на чемпионат мира.

Хорошо, когда ты хорошо знаешь игроков, против которых будешь играть. Но не думаю, что большое количество бывших и нынешних игроков РПЛ в сборных Хорватии и Словении может стать для россиян преимуществом. Мне, конечно, будет интересно сыграть против России, потому что я играю здесь в чемпионате. Думаю, этот матч я жду больше всего! Но для сборной Хорватии, наверное, самой долгожданной будет встреча против Словении.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:13
Словакия наверное посерьезней будет, льстит нам.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:41
Не на того чудик ставит
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:08
С чабаном это 4-е место, не выше!
beefs
beefs
вчера в 16:07
группа отличная, теперь очередь за игроками сборной и тренером..
Cat01
Cat01
вчера в 15:59
Будет равная борьба
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