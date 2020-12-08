Уремович: «Россия — главный соперник Хорватии в борьбе за выход на ЧМ-2022»

Защитник «Рубина» и сборной Хорватии прокомментировал результаты жеребьевки отборочного этапа чемпионата мира-2022. Хорваты в группе H будут противостоять сборным России, Словении, Словакии, Кипра и Мальты.

Мы очень довольны жеребьевкой, группа получилась равная. Для меня Хорватия является фаворитом в группе, но мы уважаем всех соперников и будем выкладываться на максимум в каждой игре. Постараемся занять первое место в группе. После чемпионата мира-2018 у нас ушло достаточно опытных игроков, но появились молодые парни, которые хорошо влились в сборную. У них много сильных качеств, которые они продемонстрируют на поле. На мой взгляд, наша команда изменилась после чемпионата мира-2018, но не так сильно, как думают люди.

В сборной России много хороших игроков, которые способны навязать борьбу нашей команде. Я очень уважаю вашу сборную, она показывает качественную игру, но мы будем играть на победу и, думаю, будем лучше соперника. Еще есть Словения, наша страна-сосед, матчи с которой всегда особенные. У Словакии тоже качественные игроки. Но Россия будет нашим главным соперником в борьбе за выход на чемпионат мира.