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Мостовой: «„Зениту“ остается играть в ЛЧ только за вознаграждение»

вчера, 15:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Д.

Шансы у «Зенита» остаются уже только на сегодняшнюю игру, что очень печально. Мог быть у них шанс зацепиться за какое-то место, выйти даже в ту же Лигу Европы, но видите, не сложилось. «Зениту» остается играть только, как говорится, за вознаграждение, которое все равно им в Лиге чемпионов платят, ну и за честь клуба.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:19
Дзюба и так за д****во на диване миллионы косит, а тут 63 надо поднять, да еще бегать, да еще против немчуры... вы рехнулись? какое еще вознаграждение?))) ахахахаха
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:12
Нафига им вознаграждение, они итак миллионеры
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:45
У зенита последний шанс хотя бы сыграть в ничью и набрать в группе 2 очка а не 1

1. Боруссия Д - 10
2. Лацио - 9
3. Брюгге - 7
4. Зенит. - 1
viv
viv
вчера в 18:40
Потеряно все и честь тоже.
112910415
112910415
вчера в 16:30
и деньги не великие, и про честь, пожалуй, не стОит говорить
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 16:09
С такой плохой самоотдачей о чести говорить не приходится.
4RT
4RT
вчера в 15:53
За сахарок 😁
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:42, ред.
Ага...
В Кремле вознаграждение вручить.....
За 2 четвёртых места подряд....
Фильму о них снять....
Книги о битвах с Брюгге написать...
Наградить и окружить почётом....
История футбола ещё не знала таких результатов от команды из первой корзины жеребьёвки....
Triem
Triem
вчера в 15:23
Пожалуй лучше всего играть только дома
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:20
Если бы получали только бонусы от побед в Лиге Чемпионов вместо зарплаты, тогда может упирались бы. А сейчас не надо им это, их и так неплохо кормят.
kella
kella
вчера в 15:09
Сегодня ставлю на Зенит: - згорила хата, - хай сарай горить!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 15:06
Бонусы никто не отменял. Гыгыгы
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