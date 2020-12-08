Мостовой: «„Зениту“ остается играть в ЛЧ только за вознаграждение»

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Д.
Шансы у «Зенита» остаются уже только на сегодняшнюю игру, что очень печально. Мог быть у них шанс зацепиться за какое-то место, выйти даже в ту же Лигу Европы, но видите, не сложилось. «Зениту» остается играть только, как говорится, за вознаграждение, которое все равно им в Лиге чемпионов платят, ну и за честь клуба.
1. Боруссия Д - 10
2. Лацио - 9
3. Брюгге - 7
4. Зенит. - 1
1. Боруссия Д - 10
2. Лацио - 9
3. Брюгге - 7
4. Зенит. - 1
В Кремле вознаграждение вручить.....
За 2 четвёртых места подряд....
Фильму о них снять....
Книги о битвах с Брюгге написать...
Наградить и окружить почётом....
История футбола ещё не знала таких результатов от команды из первой корзины жеребьёвки....
В Кремле вознаграждение вручить.....
За 2 четвёртых места подряд....
Фильму о них снять....
Книги о битвах с Брюгге написать...
Наградить и окружить почётом....
История футбола ещё не знала таких результатов от команды из первой корзины жеребьёвки....