Мостовой: «„Зениту“ остается играть в ЛЧ только за вознаграждение»

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» Д.

Шансы у «Зенита» остаются уже только на сегодняшнюю игру, что очень печально. Мог быть у них шанс зацепиться за какое-то место, выйти даже в ту же Лигу Европы, но видите, не сложилось. «Зениту» остается играть только, как говорится, за вознаграждение, которое все равно им в Лиге чемпионов платят, ну и за честь клуба.