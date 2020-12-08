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Радченко: «Винить Семака во всех грехах „Зенита“ нельзя»

вчера, 15:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским клубом и «Боруссией Дортмунд», а также коснулся ситуации главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Сегодня принципиальный матч. Понятно, что в турнирной таблице всё ясно, но это игра Лиги чемпионов. Никаких послаблений быть не может, тем более, матч будет проводиться с болельщиками. Сегодня «Зенит» должен хорошо сыграть и достойно хлопнуть дверью.

Что касается Семака, сейчас нет повода для обсуждения отставки. Можно найти кучу объективных причин, почему так случилось, год был непростой. Винить во всех грехах Семака нельзя.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 18:36
Винить одного Семака нельзя. Виноваты Миллер, Дюков, Медведев, Семак.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:36
Много таких знающих, но выиграет кто то один.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:57
Конечно нельзя,его грехи-недостаточная тренерская квалификация и сервильность.
112910415
112910415
вчера в 16:32
генерал-адмирал невиновен, снимите его с реи !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:25
Винить нельзя, может его наградить???
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:21
это просто климат там такой))))
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 16:19
Виноват все. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:54
Опять пустые разговоры....
Две никчемно проведённые ЛЧ уже позади.....к чему о них...??
Впереди Динамо и Спартак...
Побеждать в чемпионате....строить конкурентную по европейским меркам команду и не ныть по поводу двух 4-х мест в группе....а наглядно исправлять ситуацию.......

Удачи Зениту в двух домашних РПЛьных матчах перед зимним перерывом !!!!!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:48
Ну тогда Дзюба
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:41
Может быть и нельзя винить Семака, но он всё равно не тренер пока что, не тянет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:38
Черчесов сказал, что виноват всегда тренер.
Пердивбург
Пердивбург ответ Аpбитр (раскрыть)
вчера в 15:34
Ясно. Удалите пожалуйста этот мой аккаунт.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:34
Посмотрим на сегодняшнее отношение к игре!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:33
Тренер всегда виноват
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:31
"Можно найти кучу объективных причин, почему так получилось" Вот с этим не поспоришь. Это у нас лучше всего получается. Ковид, цунами, тайфуны, солнечные и лунные затмения, вообщем как и плохому танцору постоянно что-то мешает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Он просто один из...
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