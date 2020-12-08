Радченко: «Винить Семака во всех грехах „Зенита“ нельзя»

Бывший футболист «Зенита» поделился мыслями о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским клубом и «Боруссией Дортмунд», а также коснулся ситуации главного тренера «Зенита» .

Сегодня принципиальный матч. Понятно, что в турнирной таблице всё ясно, но это игра Лиги чемпионов. Никаких послаблений быть не может, тем более, матч будет проводиться с болельщиками. Сегодня «Зенит» должен хорошо сыграть и достойно хлопнуть дверью.

Что касается Семака, сейчас нет повода для обсуждения отставки. Можно найти кучу объективных причин, почему так случилось, год был непростой. Винить во всех грехах Семака нельзя.