Радченко: «Винить Семака во всех грехах „Зенита“ нельзя»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мыслями о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским клубом и «Боруссией Дортмунд», а также коснулся ситуации главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Сегодня принципиальный матч. Понятно, что в турнирной таблице всё ясно, но это игра Лиги чемпионов. Никаких послаблений быть не может, тем более, матч будет проводиться с болельщиками. Сегодня «Зенит» должен хорошо сыграть и достойно хлопнуть дверью.
Что касается Семака, сейчас нет повода для обсуждения отставки. Можно найти кучу объективных причин, почему так случилось, год был непростой. Винить во всех грехах Семака нельзя.
Две никчемно проведённые ЛЧ уже позади.....к чему о них...??
Впереди Динамо и Спартак...
Побеждать в чемпионате....строить конкурентную по европейским меркам команду и не ныть по поводу двух 4-х мест в группе....а наглядно исправлять ситуацию.......
Удачи Зениту в двух домашних РПЛьных матчах перед зимним перерывом !!!!!!!
Две никчемно проведённые ЛЧ уже позади.....к чему о них...??
Впереди Динамо и Спартак...
Побеждать в чемпионате....строить конкурентную по европейским меркам команду и не ныть по поводу двух 4-х мест в группе....а наглядно исправлять ситуацию.......
Удачи Зениту в двух домашних РПЛьных матчах перед зимним перерывом !!!!!!!