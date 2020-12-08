Радимов: «Ждем победы „Зенита“ над „Боруссией“»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и дортмундской «Боруссией».
Мы все болеем за «Зенит». Конечно, ждем победы над «Боруссией». Думаю, выиграем 2:1.
Неудачи в еврокубках? Там большой комплекс причин. Телевизор смотрите, газеты читаете — там коротко об этом все написано.
А пока довольствуется ПФЛ :)
А пока довольствуется ПФЛ :)
Вы выиграете только в том случае,если Боруссия играть не будет ,а она будет играть т.к они с Лацио делят 1 и 2-е места!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
Вы выиграете только в том случае,если Боруссия играть не будет ,а она будет играть т.к они с Лацио делят 1 и 2-е места!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))