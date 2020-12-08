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Радимов: «Ждем победы „Зенита“ над „Боруссией“»

вчера, 15:07

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургской командой и дортмундской «Боруссией».

Мы все болеем за «Зенит». Конечно, ждем победы над «Боруссией». Думаю, выиграем 2:1.

Неудачи в еврокубках? Там большой комплекс причин. Телевизор смотрите, газеты читаете — там коротко об этом все написано.

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Все комментарии
311
311
вчера в 19:33
Долго ждать придется!)
viv
viv
вчера в 18:38
Если только Боруссия выпустит мальчиков из академии.
Юрниекс1
Юрниекс1
вчера в 17:35
Вилков судить будет???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:29
Давно себя зарекомендовал ,как легковесного и несерьёзного человека,испорченного местечковой славой.Такие и надежды.
makkie
makkie
вчера в 16:18
Буланов ждёт, когда же в Зените-2 появятся таланты для основной команды.
А пока довольствуется ПФЛ :)
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 16:07
Владик опять забухал?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:58
Бессмысленней товарняков в разгар сезона ...могут быть только матчи в ЛЧ с гарантированным уже 4-м местом в группе....
Ген Геныч
Ген Геныч ответ матос (раскрыть)
вчера в 15:55
Ясненько,тогда шансы на ничейку скатать-есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Значит приедет полу основа немцев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
матос
матос ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 15:52
Холанда и еще некоторых основных игроков БД не будет , Фавр дал некоторым передохнуть.
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 15:44
Владик,ты не интервью давай а лучше ищи хорошего психолога!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))Такое .... ляпнуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вы выиграете только в том случае,если Боруссия играть не будет ,а она будет играть т.к они с Лацио делят 1 и 2-е места!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
Бубнин
Бубнин
вчера в 15:35
Да смотрим, смотрим твой телевизор...Пойду-ка зажгу керосиновую лампу да газетку почитаю.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:24
Конечно всё может случиться! И палка раз в год стреляет , но Буланов пережрал кажется))) Да и не надо ему про всех говорить!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:24
Кому ожидания ,а кому победы ! )) Холанд давай ,жми их !
Аpбитр
Аpбитр ответ Пердивбург (раскрыть)
вчера в 15:13
Добрый день. Нет нельзя.
Пердивбург
Пердивбург
вчера в 15:10
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сейчас можно как нибудь ник поменять? Вроде раньше можно было, сейчас что то не найду эту опцию. Спасибо.
Mangur
Mangur
вчера в 15:09
Победа? Когда рак на горе свиснет
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